В понедельник, 23 января, в Украине идет 699-й день войны. С утра РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине.

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23 января

12.08 Комментарий очевидца, который проживает по соседству с домом на Софиевской Борщаговке, в который прилетели обломки сбитой ракеты.

«Где-то в 06:45 начались взрывы, я собрал вещи, вышел из дома и побежал в арку. В этот момент прозвучал хлопок и появилось сумасшедшее пламя. Я увидел, как горел угол дома, видимо, загорелась стекловата. Буквально через минуту загорелись автомобили, которые были припаркованы возле дома. К машинам нельзя было подойти, они взрывались, видимо, это был бензин», - рассказывает Николай Василевич.

По словам мужчины, когда приехали спасатели, они сказали, что боевая часть ракеты не сдетонировала, поэтому всем нужно отойти.

11.50 В Киеве уже 22 пострадавших после ракетного удара, сообщает КГВА.

Один человек находится в состоянии клинической смерти, добавляет МВД.

11.42 Кадры с Софиевской Борщаговки.

Тут обломки сбитой ракеты попали в жилой дом. Сгорели авто.

11.40 Ракетному обстрелу ночью подверглась и Балаклея, сообщают местные паблики.

Пострадали двое гражданских, повреждена школа, административное здание, многоэтажка и частные дома.

11.35 Угроза ракетного удара по Одесской области. Власти призывают идти в укрытия.

11.30 Последствия ракетного удара по Киеву от КГВА.

Поврежденная многоэтажка и сгоревшие авто.

11.24 В Харькове из-под завалов спасли уже 27 человек, но там еще остаются люди, сообщает ГСЧС.

Повреждены жилые многоэтажки, разрушено учебное заведение и другая гражданская инфраструктура. Произошло 5 пожаров.

Погибли 3 человека.

11.20 Жительница дома в Киеве рассказала о взрыве, который выбил окна в ее квартире.

Взрыв прозвучал где-то в 07:15.

«Я собиралась на работу, было еще темно, я увидела яркую вспышку в окне, после чего прозвучал взрыв и полетели окна. В кухне стекла уцелели, но оконные рамы сломались, теперь окна не закрываются. А вот на балконе все окна повыбивало», - рассказывает Алла.

По словам женщины, спасатели приехали очень быстро, они заходили во все квартиры и проверяли, нет ли пострадавших.

Из окон квартиры Аллы видно разрушение здания спорткомплекса Укрзализныци.

11.14 Фото поврежденного здания спортивного комплекса «Укрзализныци» в Киеве.

Кадры читателей «Страны».

11.10 БМП Bradley плохо выдерживают морозы, пишет CNN со ссылкой на украинских бойцов.

Также военные говорят, что некоторые машины поставляются из США в ненадлежащем состоянии.

"Украинские экипажи, хотя и являются поклонниками мощности Bradley, также раскритиковали его способность выдерживать суровую украинскую зиму и состояние некоторых старых машин, поставляемых из США", - сообщает издание.

Также сообщается, что запасы Bradley на передовой ограничены, поскольку из 200 обещанных БМП "десятки были повреждены и уничтожены в боях".

При этом украинские военные хвалят эти машины за живучесть на поле боя и высокую огневую мощь.

11.03 Харьковская ОВА опровергает свою информацию о четвертой жертве.

По состоянию на сейчас известно о трех погибших в Харькове.

10.40 Из-за утренней ракетной атаки повреждены электросети в Днепропетровской и Харьковской областях.

При этом дефицита электричества нет, сообщает "Укрэнерго".

10.38 Количество погибших в Харькове возросло до четырех человек, сообщили в ОВА.

10.33 Еще кадры с места обстрела Харькова.

Мэр города Терехов сообщил, что повреждено 30 жилых домов, выбиты окна примерно в тысяче квартир.

10.20 В Харькове уже 42 пострадавших после ракетного обстрела, сообщает ОВА.

Среди них - четверо детей.

10.10 Видео из Соломенского района Киева от читателей «Страны».

10.04 Фото из Соломенского района Киева от читателей «Страны».

Пострадал жилой многоэтажный дом. На месте работают спасатели.

10.03 В Павлограде в результате обстрела в сквере погибла 43-летняя женщина, сообщает ОВА.

Ранее сообщалось, что она шла на работу.

Сбить удалось одну ракету, обломки повредили частные дома и солнечные панели.

Также повреждены инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.

09.48 ВСУ сбили 21 ракету из 41, сообщает главнокомандующий.

Сбить не удалось 7 "Искандеров", 4 С-300, одну авиаракету Х-59 и 8 ракет Х-22.

09.42 Военная администрация Киева подтверждает, что по Киеву запускались крылатые ракеты, а затем баллистические.

Причем, как уточняют в КГВА, "Искандеры" ударили в тот момент, когда крылатые ракеты еще находились в воздухе.

"Сначала враг запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области. Эти ракеты заходили в столицу двумя волнами. Когда они непосредственно находились в воздушном пространстве Киева, враг запустил по столице баллистические ракеты наземного базирования", - заявили в администрации.

09.40 Сводка от Кличко по последствия ракетного обстрела Киева на эту минуту.

Подтверждает, что женщина, которую назвали погибшей, жива - ей оказывают интенсивную помощь в реанимации. В то же время Киевская городская военная администрация опубликовала новую сводку, где снова пишет об одном погибшем.

Пострадали 18 человек, в том числе 3 детей.

- в Святошинском районе от падения обломков повреждены балконы с 1 по 5 этажи жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорвавшуюся боевую часть ракеты - жителей дома эвакуировали. Загорелось нежилое двухэтажное здание, горели автомобили.

- в Соломенском районе в многоэтажке выбило окна, в нескольких квартирах произошло возгорание. Разрушено двухэтажное нежилое здание.

- в Печерском районе в результате попадания в нежилое здание произошел пожар, там нашли одного пострадавшего.

- в Дарницком районе обломки упали на крышу 9-этажного жилого дома и около детского сада.

09.35 В Харькове после ракетных ударов уже 35 раненых.

Среди них двое детей 10 и 12 лет.

В тяжелом состоянии находятся пять человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

09.25 Киев утром атаковали около 20 ракет, их все сбили.

Такие предварительные данные сообщил замглавы КГГА Поворозник.

Сейчас продолжается эвакуация из нескольких пятиэтажек из-за не взорвавшеся боевой части ракеты. Одна ее часть во дворе дома, вторая - в одной из квартир

В КГВА добавляют, что наносился, вероятно, комбинированный удар: сначала крылатые ракеты Х-101/Х-555, а потом, предположительно, баллистическое оружие. Скорее всего - Искандеры.

09.23 Кадры прилета по Харькову этим утром публикуют украинские телеграм-каналы.

09.22 В Киеве на данный момент 18 пострадавших. Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей, сообщил Кличко.

09.14 Мэрия Киева опровергает информацию о погибшей после обстрела женщине, которую ранее озвучили военная администрация и МВД.

Замглавы КГГА Поворозник заявил, что медики сейчас реанимируют молодую женщину.

Всего в столице, по его словам, известно о 14 раненых, в том числе детях.

09.05 По всей Украине пятеро погибших после утренней ракетной атаки, сообщает МВД.

Трое - в Харькове, один - в Киеве, один - в Павлограде.

Также как минимум 40 пострадавших.

08.57 В Харькове уже 28 пострадавших после ракетного удара, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Ранее сообщалось о двух погибших женщинах.

08.45 Кадры сбития одной из крылатых ракет с помощью пулемета "Браунинг".

Видео публикует командующий Объединенных сил Наев, который отвечает за северное направление.

08.43 Еще кадры с места прилета по Харькову, где сильным разрушениям подверглась многоэтажка.

08.41 В Харькове уже 11 раненых после прилета по городу.

Напомним, ракета ударила по жилому дому или рядом с ним. Два человека погибли.

08.40 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из рсзо.

На Купянском направлении были отбиты 4 атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские военные отразили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении была отражена атака врага в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск.

08.37 Общая сводка по ситуации в Киеве после ракетного удара.

По данным городской администрации, один человек погиб еще четверо ранены (по данным Кличко - в городе 9 пострадавших).

Информация о последствиях по районам.

Святошинский:

- возгорание припаркованных автомобилей;

- возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме;

- повреждение нежилой застройки;

Печерский:

- повреждение нежилого здания.

Соломенский:

- повреждение жилого дома (также Кличко сообщал, что разрушено двухэтажное здание).

Дарницкий:

- падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения);

- и на территорию детского сада (без разрушений и пожара)

08.33 Уже девять пострадавших в Киеве во время ракетной атаки. Восемь из них в больнице, один человек в реанимации, сообщил Кличко.

08.27 Квартира на Софиевской Борщаговке в Киеве, куда прилетела ракета.

08.25 В Харькове, где ракета попала в жилой дом, погибли две женщины, сообщили власти региона.

Еще четыре человека госпитализированы.

08.20 По уточненным данным, в Павлограде один, а не два погибших.

08.19 В Киеве есть погибшая после утреннего обстрела, сообщает военная администрация.

По данным Кличко, всего в городе семь пострадавших. Большинство - в Соломенском районе.

В Святошинском горит нежилой дом, сообщил мэр Кличко. Также в жилой многоэтажке идет эвакуация из-за найденной части ракеты.

08.15 В Павлограде два человека погибли после ракетного удара, сообщили власти Днепропетровской области.

Сообщается, что они направлялись на работу во время обстрела.

08.12 Зафиксировано падение обломков ракет на крышу многоэтажки в Дарницком районе Киева.

Также там пострадал детсад.

08.11 Еще кадры из Киева после ракетного обстрела.

08.08 Фото одной из пострадавших квартир во время утреннего обстрела Киева.

Вероятно, это Святошинский район, где сообщалось о пожарах в жилых домах после падения обломков сбитых ракет.

Также, по словам Кличко, в Соломенском районе столицы уже пять пострадавших после ракетного удара

08.05 В Киеве есть потерпевшая вследствие падения обломков ракеты, сообщил Кличко.

Ее нашли в еще одной квартире Святошинского района, которая загорелась после ракетного удара.

Во всем доме также повреждены балконы с 1 по 5 этаж.

07.57 В Польше подняли военную авиацию на фоне ракетного удара по Украине. Об этом сообщает польский генштаб.

"Наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины.

Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно отслеживается.

Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в сообщении.

07.47 В Харькове полностью разрушен подъезд жилого дом после ракетного удара, сообщил мэр Игорь Терехов.

"Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей", - добавил Терехов.

Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света и частично воды.

07.43 В Святошинском районе Киева горит несколько квартир, сообщил мэр города.

07.41 В Печерском районе Киева прилет по нежилому зданию, сообщил Кличко.

07.38 Горящие автомобили в Святошинском районе Киева после ракетной атаки.

07.37 В Харькове горит газопровод, ранены дети, заявили в полиции области.

Четыре попадания – в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе.

По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала женщина.

В другом районе ракета разрушила санаторную школу для больных детей.

Одна из ракет попала в газопровод.

07.32 Кличко сообщил, что в Святошинском районе после ракетного удара горят автомобили.

Также, по его словам, есть несколько вызовов экстренных служб в Соломенский район.

07.23 По Украине в настоящее время идет массированная ракетная атака. Используется крылатые баллистические ракеты.

Ракеты летят в направлении Киева, Харькова и Днепра. Там звучат взрывы.

Также крылатые ракеты курсируют в пределах других украинских областей, от Винницкой до Полтавской.