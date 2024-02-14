Сретение Господне - это один из важных православных праздников, сопровождающий собой особые обряды и народные традиции.

В материале "Страны" - история Сретения, народные приметы и традиции, а также то, чего следует избегать в этот святой день.

История и традиции праздника Сретения Господне 15 февраля

Сретение Господне празднуется 15 февраля 2024 года и отмечает события, описанные в Евангелии.

В соответствии с Библией, на сороковой день после рождества Иисуса Христа, Богородица и Святой Иосиф принесли младенца в храм Иерусалима.

В этот момент встречи с Иисусом пророк Симеон провозгласил Его светом для откровения язычникам и славой народа Израильского.

На Сретение Господне традиционно освящают свечи, символизирующие Христа как свет мира.

Во многих церквях совершают торжественное богослужение, а верующие приносят свечи для освящения.

Также важным обрядом является чествование иконы Сретения Господня и чтение молитвы.

Народные приметы и традиции Сретения в 2024 году

Сретение Господне традиционно считается днем, когда можно предсказать погоду на весну.

Если в этот день солнечно и ясно, ожидается раннее приход весны, а если пасмурно или идет снег, то зима продлится еще некоторое время.

Сретение Господне приходится на период, когда уже начинают готовиться к Масленице, которая в 2024 году начинается 11 марта.

Что можно и нельзя делать в Сретение Господне

Сретение Господне - благоприятное время для освящения свечей, которые будут использоваться в течение года. Многие верующие приносят свои иконы для освящения.

В традиционных религиозных обрядах касательно Сретения существуют правила по ограничению в питании. Верующие обычно воздерживаются от употребления мясных продуктов.

Важно беречь свечи, которые были освящены в этот день. Они считаются особыми и используются во время молебнов, молитв и других религиозных мероприятий.