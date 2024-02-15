Праздник Сретения Господне - один из двенадцати главных православных праздников. Отмечается на сороковой день после Рождества Христова и символизирует встречу Бога и человечества.

Согласно Евангелию от Луки, Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу. В храме их встретил праведный Симеон, которому было предсказано, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Спасителя.

Симеон взял младенца на руки и возрадовался, говоря: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2:29-32).

Праздник Сретения Господне имеет глубокий духовный смысл. Он символизирует встречу Бога с человечеством, которое было спасено от греха и смерти приходом Христа. Этот праздник также напоминает нам о том, что Бог всегда с нами и что Он всегда готов принять нас в Свое сердце.

Сретения Господне - радостный праздник, потому открытки и картинки, посвященные дате, всегда наполнены светом и теплом. На них часто изображают встречу Симеона Богоприимца и младенца Иисуса. Также можно увидеть изображения Пресвятой Богородицы с младенцем на руках, храмов и других христианских символов.

Предлагаем вниманию читателей несколько красивых открыток и картинок на Сретение Господне.