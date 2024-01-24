В среду, 24 января, в Украине идет 700-й день войны с РФ.

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24 января

08.48 Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке раскритиковал транспортные вертолеты Sea King, которые Германия вчера согласилась передать Украине.

Он заявил, что этим вертолетам уже по 50 лет, и в Германии их начали снимать с эксплуатации еще в 2020 году.

Главная проблема - в их обслуживании.

"Если в 2006 году для обеспечения одного часа полета требовалось от 50 до 60 часов обслуживания, то сейчас соотношение составляет 1 к 120", - пишет журналист.

Причем эти нормы идут в расчете на мирное, а не военное время, уточняет Рёпке. "Для воюющей страны с небольшим количеством пилотов и враждебным окружением это просто угроза жизни украинских солдат", - написал он.

08.17 В ГУР рассказали, кто атаковал российский аэродром в Сольцах Новгородской области в августе 2023 года.

Там, напомним, сгорел стратегический бомбардировщик Ту-22 и, по данным Украины, еще два получили повреждения (РФ подтверждала только попадание по одному самолету).

Как оказалось, аэродром атаковала группа разведчиков, которая пешком прошла более 600 километров от украинской границы до аэродрома.

То есть, вероятно, этот переход продолжался несколько недель.

На обратном пути группа попала в засаду, и ее командир Олег Бабий (на фото) погиб, сообщило Главное управление разведки. Бабий прикрывал отход своей группы.

Напомним, минобороны РФ заявляло тогда, что аэродром был атакован беспилотником.

То есть, вероятно, группа Олега Бабия подошла к Сольцам и запустила по самолетам заряженные взрывчаткой коптеры.

08.00 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.

Всего враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из РСЗО.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 6 "Шахедов", был уничтожен 1 вражеский дрон.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские военные отбили 4 атаки в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степное, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области отбиты 16 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении отражены 4 атаки противника южнее Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.

07.42 Вчера по Украине было запущено шесть "Шахедов", сообщает Генштаб ВСУ.

Сбить удалось один.

07.39 Минобороны РФ заявляет о сбитии четырех беспилотников над Орлом.

Власти Орловской области дают понять, что дроны упали в двух районах города - сообщая, что к местам происшествия отправились соответствующие службы.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

07.35 Кадры с места вчерашних прилётов по Харькову, где пострадали девять человек.

Нацполиция сообщает, что под удар попало в том числе образовательное учреждение и объекты инфраструктуры.