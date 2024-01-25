В четверг, 25 января, в Украине идет 701-й день войны с РФ.

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25 января

07.55 Власти Краснодарского края заявляют, что пожар на нефтебазе в Туапсе потушен.

Причины возгорания официально не называются, но российские паблики показали видео летящего дрона.

07.42 В Кривом Роге этой ночью был прилет беспилотника по одному из предприятий, сообщили власти региона.

Есть разрушения, здание охватил пожар. О пострадавших не сообщалось.

07.37 В Одессе этой ночью было две атаки беспилотников.

Есть попадание в промышленный объект, повреждение жилых домов и социальной инфраструктуры города.

Предварительно известно о двух пострадавших, сообщают Силы обороны юга.

В мэрии добавили, что прилеты были в Приморском районе и Хаджибейском районах Одессы.

В последнем пострадала многоэтажка и склады.

07.30 11 из 14 "Шахидов" сбито этой ночью, сообщают Воздушные силы ВСУ.