Спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал законопроект по границе, который рассматривается в Сенате.

"Находящееся на рассмотрении предложение Сената прямо разрешает до 150 000 незаконных переходов каждый месяц (1,8 миллиона в год), прежде чем можно будет использовать какие-либо новые полномочия по "закрытию" (границ - Ред.). К этому моменту Америка уже будет сдана", - сказал Джонсон.

Он и ранее говорил, что готовящийся в Сенате документ не имеет шансов быть утвержденным в Палате представителей.

Напомним, этот закон должен снять блокировку с денег для Украины.

Президент США Джо Байден вчера заявил, что закон ему нужен, чтобы разобраться с потоком нелегальных мигрантов через южную границу США.

Однако Джонсон заявил, что "это неправда". По словам спикера, уже действующее законодательство об иммиграции дает Байдену "широкие полномочия" остановить въезд любым группам иностранцев.

"Президент должен начать с использования широких юридических полномочий, которыми он уже обладает, чтобы восстановить суверенитет нашей страны и положить конец массовому пропуску нелегальных иностранцев в нашу страну", - заявил спикер.

Напомним, Байден заявил, что подпишет закон об ужесточении пограничного контроля, если о нем договорятся демократы и республиканцы.

Это заявление прозвучало на фоне кризиса в Техасе, который начал сам охранять границу с Мексикой и не допускает к этому федеральные власти.