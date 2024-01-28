Анализируем итоги 704-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские военные паблики в субботу заявили о захвате армией РФ села Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Это недалеко от села Крахмальное, которое россияне заняли на прошлой неделе (что подтвердило и украинское командование). Направление - в сторону восточного берега Оскольского водохранилища, которое считается тактической целью наступления армии РФ.

Украинские военные паблики сегодня утром подтвердили потерю Табаевки. По данным Deep State, теперь россияне пытаются наступать в направлении Песчаного.

Телеграм-канал пишет, что перед ВСУ сейчас стоит выбор: "рисковать стереть резервы для восстановления позиций или стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах".

Российские телеграм-каналы сообщают, что РФ сейчас атакует Котляровку к северу от Табаевки.

То есть, судя по всему, россияне пытаются развить успех и продолжить наступление, целью которого называют выход на восточный берег Оскольского водохранилища.

Институт изучения войны, анализируя видео с фронта, фиксирует, что российские войска недавно продвинулись к западу от Синьковки, что к северо-востоку от Купянска.

Также американские эксперты пишут, что россияне продвинулись к востоку от Макеевки (к северо-западу от Кременной) и к западу от Дибровы (к юго-западу от Кременной).

Еще два подтвержденных продвижения РФ, которые подтвердил Институт, - южнее Веселого (к северо-востоку от Авдеевки) и к западу от Работино в Запорожской области.

За последние дни россияне значительно увеличили количество штурмовых действий: каждые сутки происходит примерно по полсотни вражеских штурмов, сообщил в субботу командующий группировкой "Таврия" Тарнавский, отвечающий и за Авдеевское направление.

По его словам, за неделю РФ сбросила только по Донецкой области около сотни авиабомб. Также только за пятницу было сбито 230 российских дронов разных типов (то есть противник применяет их сотнями).

Отвечающий за остальные участки фронта на востоке генерал Сырский также сообщает, что россияне наращивают интенсивность штурмов - на Северском и Бахмутском направлениях.

"Силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов враг пытается атаковать на направлении Кременная, Григорьевка", - сказал Сырский.

На Бахмутском направлении ВС РФ ведут наступательные действия, пытаясь прорвать оборону севернее и западнее Бахмута и развить наступление на Часов Яр.

"Пытаются восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки", - заявил Сырский.

По оценке Deep State, россияне продолжают сохранять инициативу и проводить массированные штурмы на ряде участков. А также продвинулись на южной окраине Авдеевки, откуда их, судя по всему, ВСУ пока не смогли выбить.

К слову, о штурмовых соединениях у РФ. Российские военные паблики пишут, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер" скоро могут оказаться в Украине в составе трех штурмовых отрядов общей численностью 6600 человек.

По этим данным, создание отрядов ускорилось после подписания Путиным в декабре закона о добровольческих формированиях в Росгвардии. Теперь процесс комплектования новых подразделений "вагнеровцев" может занять менее месяца.

Каждый штурмовой отряд будет включать до 2200 человек, всего планируется создать три таких подразделения, которые сформируют "1-й добровольческий корпус Росгвардии". Символика у него будет несколько отличаться от "вагнеровской", заявляют паблики.

Ранее украинские военные, а также в ГУР говорили, что "вагнеровцы" вернулись на войну в Украине. Российские же источники сообщали, что речь идет об отдельных добровольцах, которые влились в уже существующие российские подразделения.

Также они сообщали, что вопрос создания отдельных подразделений, укомплектованных "вагнеровцами", завис из-за того, что не могли решить, передавать ли их под крыло Росгвардии (что урегулировал в конце года упомянутый выше закон о добровольцах).

Новый вызов для ВСУ на фронте - "окопная" РЭБ, которую начали серийно производить россияне. Это компактное устройство, которое глушит канал управления или GPS беспилотника, если он находится в прямой видимости. Устройство "просто убивает" любой ближайший дрон, говорят солдаты ВСУ. Дальность его действия - 300-500 метров.

По словам военного, проблема в том, что ВСУ вынуждены искать "сковородки" и комплектующие к ним через интернет, тогда как Россия начала производить их самостоятельно в серийном режиме.

"Это для нас еще более страшно, потому что оно разойдется по всем фронтам", - заявил автор видео, опубликованного в Тиктоке. По его мнению, это может привести к массовым потерям дронов у ВСУ, поскольку "окопную РЭБ" почти нереально засечь и уничтожить (в отличие от стационарных систем).

Удары по Кременчугу и Славянску

В Полтавской области только утром потушили пожар под Кременчугом, возникший после прилета двух "Искандеров".

Попадание было по промышленному объекту, название которого власти не озвучили. Напомним, неоднократно объектом атак здесь становился Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Пожар бушевал на площади 1000 квадратных метров, его тушили полтораста человек, включая пожарных из других областей.

Вчера ВСУ сбили четыре из восьми запущенных "Шахедов". Дроны атаковали промышленные и инфраструктурные объекты в ряде областей.

Известно, что прилет был в Запорожье, где дроны поразили объект инфраструктуры.

Под ракетные удары на выходных попали несколько городов Донецкой области.

В субботу в Славянске ракета попала в керамический цех одного из предприятий.

"Он почти полностью разрушен. Пострадали близлежащие многоэтажки на ул. Дарвина, детский сад, где размещается социальная столовая. Там выбиты окна. К счастью, обошлось без жертв", - заявил мэр города Вадим Лях.

Этой ночью были прилеты ракет по Константиновке и Мирнограду.

Вступит ли Беларусь в войну?

Начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич считает, что Россия может в этом году предпринять новое наступление на Киев. Как со стороны Черниговской и Сумской областей, так и с территории Беларуси. Причем, по его мнению, не исключено вступление белорусской армии в войну на стороне РФ.

Отметим, что слухи об этом активно обсуждались в самом начале вторжения. Потом резко затихли, и с тех пор не было четких свидетельств подготовки Лукашенко к военным действиям против Украины.

Однако стоит сказать, что сейчас перспектива вступления Беларуси в войну куда опаснее для Украины, чем в начале вторжения.

В феврале-марте 2022 года у российской армии были две ключевые проблемы, которые не позволили ей добиться быстрого успеха. Во-первых, это неготовность к ведению войны современными методами. Во-вторых, недостаточная численность войск для слома того уровня сопротивления, который оказывала украинская армия.

И вступление тогда Беларуси в войну ни одну из этих проблем не решило бы. Белорусская армия сама тогда была, по оценкам экспертов, еще менее готова к войне нового типа, чем российская. И к тому же не могла выставить значительное число более-менее боеспособных солдат. Максимальные цифры, которые тогда назывались, колебались в диапазоне до 25 тысяч штыков максимум. В масштабах войны, когда с обеих сторон воевали сотни тысяч солдат, такое число белорусских военных решающего влияния на ход боевых действий не оказало бы.

Но с тех пор ситуация изменилась. Российская армия обеспечила себе на фронте численное преимущество и освоила современные методы ведения боя. Сумела отбить наступление ВСУ и сейчас сама давит по всей линии фронта, вынуждая ВСУ бросать в бой все новые и новые резервы, притом что, по словам украинских военных, все острее ощущается нехватка личного состава в условиях проблем с выполнением плана по мобилизации в Украине.

Что касается Беларуси, то время от времени оттуда поступает информация, что белорусская армия массово проходит обучение, изучает опыт войны в Украине, периодически объявляются и сборы резервистов. Если предположить, что Лукашенко и Путин уже договорились о вступлении Беларуси в войну и Минск уже поставил себе задачу подготовить армию к атаке на Украину, то за определенное время белорусы, с учетом мобилизационного потенциала страны, вполне могут поставить под ружье до 100 тысяч обученных солдат. И это уже будет серьезная проблема для ВСУ, с учетом нынешнего соотношения сил на фронте.

А если к тому же еще и Путин после выборов, как ходят слухи, объявит новую волну мобилизации, то проблема может стать еще более острой.

Как мы уже писали, из-за развития систем обороны, огневого поражения и разведки на фронте сейчас ни одна из сторон не может наносить массированные удары крупными силами. Поэтому основная тактика атак и ВСУ, и российской армии - долбить постоянно малыми группами по обороне, постепенно нащупывая слабые места и пробивая их. И подобная тактика со временем может принести успех. Но только в случае, если у наступающей стороны резервов окажется больше, чем у обороняющейся, чтобы обеспечить беспрерывность атак и в конце концов прорвать фронт.

Украинская армия атаковала летом подобным способом, но к осени оказалось, что ее резервы закончились раньше, чем у россиян, а потому наступление остановилось. Теперь также наступают и россияне. И по свидетельству украинских военных, резервы у них пока не заканчиваются. Если же Путин введет в бой еще несколько сотен тысяч мобилизованных плюс белорусскую армию, то баланс сил может резко измениться не в пользу ВСУ.

Правда, повторимся, никаких свидетельств и признаков того, что Лукашенко собирается вступить в войну, нет. Однако понятно, что если он об этом принципиально договорится с Путиным, то повод он найдет, параллельно начав подготовку к этому общества. В любом случае следить за ситуацией в Беларуси в ближайшее время нужно очень внимательно.

К слову, Путин и Лукашенко последние два дня общаются в Санкт-Петербурге.

Военные перспективы

Планы США по Украине не предусматривают возвращения утраченных территорий, пишет Washington Post. По данным газеты, администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева. Она "преуменьшит акцент на отвоевании территории и вместо этого сосредоточится на том, чтобы помочь Украине отразить новые наступления России". А также укрепить оборонные и экономические возможности Киева. Цель - чтобы Украина "стала намного сильнее к концу 2024 года", заявили изданию высокопоставленные чиновники США.

Эта стратегия не означает, что украинцы собираются просто окопаться. В 2024 году "по-прежнему будут происходить обмен территориями" в небольших населенных пунктах, имеющих минимальную стратегическую ценность, запуски ракет и беспилотников с обеих сторон (для Украины приоритетные направления - Крым и Черное море).

Запад надеется, что в 2024 году Украина не потеряет новых территорий, говорится в статье. Но Зеленский публично "настаивает на том, что Украина будет продолжать наступление".

"Но американские политики, которые недавно встречались с ним наедине, говорят, что Зеленский сомневается в том, насколько амбициозными будут его действия в следующем году без ясности относительно американской помощи", - уточняется в материале.

Издание указывает, что "оборонная" стратегия несет риски, "в том числе политические, если украинцы начнут обвинять свое правительство в застое".

"Так же и в западных столицах, где чиновники прекрасно понимают, что терпение их граждан в отношении финансирования украинской войны не безгранично", - пишет WP.

Тем не менее в США считают, что украинцы должны выйти из 2024 года с "дорожной картой по созданию вооруженных сил с высокой степенью сдерживания". Поэтому, если Конгресс одобрит выделение средств Киеву, часть из них пойдет на развитие украинской промышленной базы по производству оружия.

План также включает дополнительную ПВО для создания защитных "пузырей" вокруг украинских городов "за пределами Киева и Одессы".

Кроме того, если Конгресс утвердит финансирование для Украины, США этой весной смогут заключить 10-летний договор о гарантиях безопасности Украине, говорится в статье.

"Американский документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создаст будущую украинскую военную силу, которая сможет сдерживать российскую агрессию. Он будет включать конкретные обещания и программы", - заявляют источники газеты.

Такие гарантии, данные официально, смогут "защитить" будущую помощь Украине, если Трамп придет к власти и решит ее остановить.

В то же время, как видим, все эти планы увязаны с тем, что Конгресс выделит Украине дополнительную помощь. Но пока этого не произошло. Более того, вопрос перекрытия мексиканской границы (чего требуют республиканцы в обмен на разблокировку помощи Киеву) в последние дни существенно обострился.

Серьезные события начались в Техасе, где местная власть фактически объявила о неповиновении Вашингтону и начала сама укреплять кордон (детальнее об этом мы писали здесь).

Кроме того, спикер Палаты представителей Майк Джонсон снова раскритиковал законопроект о границе, который рассматривается в Сенате (и который Байден, по его словам, готов подписать).

"Находящееся на рассмотрении предложение Сената прямо разрешает до 150 000 незаконных переходов каждый месяц (1,8 миллиона в год), прежде чем можно будет использовать какие-либо новые полномочия по "закрытию" (границ - Ред.). К этому моменту Америка уже будет сдана", - сказал Джонсон.

Он и ранее говорил, что готовящийся в Сенате документ не имеет шансов быть утвержденным в Палате представителей. Напомним снова, этот закон должен снять блокировку с денег для Украины.

Президент Байден вчера заявил, что закон ему нужен, чтобы разобраться с потоком нелегальных мигрантов через южную границу США.

Однако Джонсон заявил, что "это неправда". По словам спикера, уже действующее законодательство об иммиграции дает Байдену "широкие полномочия" остановить въезд любым группам иностранцев.

"Президент должен начать с использования широких юридических полномочий, которыми он уже обладает, чтобы восстановить суверенитет нашей страны и положить конец массовому пропуску нелегальных иностранцев в нашу страну", - заявил спикер.

То есть с американской помощью Киеву все крайне сложно. И пока ситуация не решается, американские власти пытаются найти схемы продолжить военную помощь Украине.

Одна из возможных схем - договоренности с третьими странами о передаче оружия Украине с обязательствами США компенсировать им эти поставки. Так, госсекретарь США Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружения. В обмен Госдеп "может изучить возможности для потенциального выделения дополнительных средств иностранного военного финансирования в размере до $200 млн для Греции". Греция, как пишут СМИ, уже на это согласилась.

Кроме того, американцы могут попытаться убедить европейские страны активизировать военную помощь. Канцлер Германии Шольц в начале февраля уже едет в США обсуждать с Байденом в том числе и этот вопрос - как обеспечить помощь Украине в условиях ее блокировки в Америке.

Тем временем на Западе множатся статьи о том, что российское производство вооружений "оставляет Запад позади".

Как пишет британская The Telegraph, РФ через три года может получить решающее превосходство на поле боя. Россия превращает в оружейные заводы бывшие торговые центры, пекарни и другую гражданскую инфраструктуру, сообщает издание.

"Есть даже кадры российского телевидения, на которых видно, как российские дети учатся собирать детали боеприпасов в мастерских", - говорится в статье.

Как опасаются западные и украинские генералы, это может "решительно изменить ход войны".

"Со временем, предупреждают эксперты по обороне, это может дать России подавляющее материальное превосходство, позволяющее выиграть войну в Украине", - говорится в статье.

Официально Россия увеличила военные расходы с 2,7% ВВП в 2022 году до 6% — или около трети всех государственных расходов — в 2024 году. По этому показателю РФ опередила все крупные страны НАТО.

"Вероятно, за этим скрываются гораздо более крупные цифры, включающие расходы на восстановление оккупированных частей Украины и перенаправление богатства частного сектора на военные нужды", - считают эксперты.

В 2023 году Россия произвела 1530 танков и 2518 боевых бронированных машин, сообщил министр обороны РФ Шойгу в декабре. Это означает увеличение производства танков на 560 процентов с февраля 2022 года. Производство боевых машин пехоты выросло на 360 процентов, а бронетранспортеров - на 350 процентов.

Судя по всему, новая техника восполнила понесенные в Украине потери. Но РФ также приближается к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год - "вдвое больше, чем первоначально предполагали западные разведслужбы".

Для сравнения: все европейское производство за первый год войны в Украине составляло 300 тысяч снарядов.

"Добавьте сюда поставки снарядов, ракет и беспилотников из Ирана и Северной Кореи, и Россия уже восстанавливает огневое превосходство, которое у нее было в начале войны", - говорится в статье.

Пока что уровень производства вряд ли позволит России начать крупное наступление в 2024 году. Однако Кремль, по мнению источника газета, планирует прийти к этой цели за три года.

"Они говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, а это означает, что они планируют вести войну как минимум три-четыре года", — сказал инсайдер в сфере обороны.

"Мы переживаем момент, когда россияне уязвимы, потому что производство не отвечает их потребностям. Но они могут выйти из этого положения", — добавил он.

В то же время на пути расширения западного производства оружия стоят "институциональные барьеры", говорится в статье. Но, судя по всему, такие статьи в принципе выходят с целью подготовить общественное мнение на Западе к тому, что нужно расширять военное производство и больше помогать Украине.

Угроза от "правеющих" соседей

Сегодня от праворадикальных политиков Румынии и Венгрии прозвучали территориальные претензии к Украине.

"Если в результате войны государственность Украины прекратится, то "Наша Родина", как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье", - завил венгерский ультраправый политик Ласло Тороцкаи.

Закарпатье он упомянул, выступая в Будапеште на съезде партии "Наша Родина". Также Тороцкаи высказался за укрепление связей с незападными странами и обвинил ЕС в попытке "колонизировать" Венгрию.

А лидер ультраправой румынской партии AUR заявил, что его страна хочет аннексии некоторых территорий Украины.

Выступая в городе Яссы, Клаудиу Тырзиу сказал, что "готов пожертвовать членством Румынии в НАТО, аннексировав территории Украины".

"Мы не будем по-настоящему суверенными, пока не воссоединим румынское государство в его естественных границах! Бессарабия не может быть забыта, она должна вернуться домой", - произнес румынский политик.

Также, по его словам, "нельзя забыть" и Северную Буковину.

"Я считаю, что необходимо потепление отношений между Румынией и Россией, я признаю необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией, я готов это поддержать, но только после того, как Россия докажет, что она тоже всего этого хочет", - заявил политик.

"Сегодня история снова ставит нас в контекст, где великие империи воюют друг с другом. Мы, как обычно, находимся на перепутье – и мы должны иметь дело с этими великими империями, чтобы достичь нашего суверенитета и сделать его единым", - добавил он.

Newsweek Romania напоминает, что Тырзиу после начала российского вторжения в Украину говорил, что готов "присоединиться" к россиянам.

О том, что в Румынии растет популярность ультраправого Альянса за союз румын (AUR), еще в ноябре писала Financial Times. Партия, в частности, требует прекратить выделение военной помощи Украине и выступает против членства Румынии в НАТО. Газета назвала AUR "главной оппозиционной силой страны", чей рейтинг сравнялся с партиями коалиции.

Отметим, что выборы парламента и президента Румынии состоятся в этом году.