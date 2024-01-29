Анализируем итоги 705-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны РФ сегодня официально заявило о захвате Табаевки на Купянском направлении. Ранее об этом писали российские и украинские военные паблики.

Но ВСУ в свою очередь потерю деревни опровергли.

"Противник заявляет, что они уже захватили Табаевку, это не соответствует действительности. Недалеко от этого населенного пункта проходят бои", — заявил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Украинский военный телеграм-канал Deep State, который ранее писал о потере села, сейчас сообщает, что Табаевка перешла в серую зону - поскольку россияне не смогли там закрепиться и были отброшены на край села.

То есть ВСУ, следуя из этих данных, провели контратаку, и сейчас бои продолжаются.

Как ранее писали военные паблики, защите Табаевки не способствует география села - оно находится в низменности, и удержаться там сложно без контроля над двумя господствующими высотами.

К северу от Купянска россияне продвинулись в лесу западнее Синьковки. Как пишет Deep State - "из-за образовавшегося там хаоса", вызванного путаницей между прибывшими на участок подразделениями.

Южнее, по данным американского "Института изучения войны", российские войска продвинулись в сторону Ямполовки (район Кременной).

Под Авдеевкой россияне продвинулись с юга - со стороны Опытного и в Первомайском, как пишут украинские и российские военные телеграм-каналы.

"Институт изучения войны" заявляет и о продвижении РФ к северу от Степного (к северо-западу от Авдеевки) и подтверждает, что россияне прошли вперед к юго-востоку от Первомайского.

На фронте, судя по поступающей информации, сейчас все больше решают дроны - по данным Bild, на них сейчас приходится 75% всех потерь обеих сторон.

Тогда как бронетехника играет второстепенную роль и быстро выходит из строя. В том числе наиболее передовые западные образцы (из тех, что передали Украине).

Так, из менее чем сотни танков Leopard-2 как минимум 26 были подбиты, другие сейчас нельзя использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием, сообщает Foreign Affairs.

Издание пишет, что в ходе летнего контрнаступления эти танки "показали хорошие результаты, но вряд ли были неуязвимым супероружием".

"Как и все танки, Leopard 2 и Abrams, чтобы выжить на поле боя, зависят от тесной координации действий объединенных сил с пехотой, артиллерией и инженерами, а для поддержания боеспособности им необходима развитая инфраструктура поддержки. Украина оказалась не в состоянии обеспечить их в 2023 году", - пишет издание.

К обстрелам. Вчера россияне снова атаковали "Искандерами" предприятие в Кременчугском районе Полтавской области. Аналогичная атака была на выходных. Российские паблики заявляют, что целью стал Кременчугский НПЗ. Украина этого не подтверждала, но ранее по заводу неоднократно были прилеты.

Украинский же беспилотник, вероятно, атаковал этой ночью крупный нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Как пишут российские паблики, произошел небольшой пожар, поскольку дрон в целом не взорвался. Его фото публикуют россияне.

Утверждается, что его подавили средствами РЭБ на подлёте к заводу.

Сегодня в Донецке днем был удар по Калининскому району. На кадрах видно, что попало по оживленной улице, с торговым центром и административным зданием поблизости. Заявляется о трех погибших.

Военные перспективы

С Запада продолжают идти мрачные прогнозы о том, что война в Украине становится затяжной, а результат в ней - непредсказуемым.

"Свет в конце украинского тоннеля" не виден, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского тоннеля", - сказал он.

Говорит, европейские санкции "заметно ослабили российскую военную машину, однако она все еще существует".

Из-за тупиковости ситуации отдельные эксперты говорят о неизбежности переговоров по Украине. Они могут пройти после президентских выборов в США, считает экс-командующий вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По его мнению, Украина и Россия истощены затянувшейся войной. "Я думаю, что к концу этого года, возможно, после выборов в США, у нас появится момент для потенциальных переговоров", - сказал отставной адмирал.

По мнению Ставридиса, война между Россией и Украиной закончится по "корейскому сценарию". Украине придется согласиться с тем, что территории на востоке страны, а также Крым останутся под РФ, а Москве - с присоединением Украины к НАТО.

"Я вижу, как Украина вступает в НАТО. Думаю, что очертания этой сделки станут более ясными по мере того, как будет продолжаться этот год", - отметил Ставридис.

Ранее о том, что Россия не против такой сделки, писало со ссылкой на источники агентство Bloomberg. Однако Кремль, комментируя эту публикацию, опроверг, что согласится на вступление Украины в НАТО.

Тем не менее, движения вокруг дипломатии явно идут. Путин в феврале посетит Турцию, и тема "украинского урегулирования", как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, будет одной из ключевых на переговорах с Эрдоганом.

Параллельно Украина лоббирует проведение саммита по формуле Зеленского с участием глав государств "глобального Юга" и Запада в Швейцарии. Впрочем, пока непонятно, когда это мероприятие состоится и кто готов туда приехать.

Если же говорить о лидерах стран, то они вряд ли приедут на саммит, который не будет предусматривать какой-то единой позиции - как и предыдущие такие встречи, которые проходили на уровне советников.

Украинские власти сами признавали, что часть участников этих встреч требует прямых переговоров с Россией (в том числе, кстати, хозяйка последней встречи Швейцария). На что Украина не согласна.

Деньги для Украины

Зеленский сегодня заявил, что не верит в прекращение американской помощи.

"Я верю, что это не произойдет. Что не останется одна Европа", - заявил президент на вопрос немецкой журналистки о возможном прекращении поддержки, как обещал поступить Трамп в случае избрания.

Однако Трамп уже сейчас пытается не допустить выделения новой помощи Украине, оказывая давление на республиканцев Конгресса по этому поводу.

Об этом пишет CNN, говоря о тупике по вопросу границы, с которым увязаны новые средства для Киева.

"Учитывая власть сторонников Трампа в Палате представителей и давление, которое Трамп оказывает на Джонсона, практически невозможно увидеть путь к компромиссу через Конгресс. Это было бы ужасной новостью для Украины, поскольку иммиграционный пакет связан с просьбой Байдена о выделении 60 миллиардов долларов помощи Киеву для борьбы с вторжением России. Трамп также выступает против этой меры", - говорится в статье.

По данным журналистов, экс-президент призывает республиканцев отложить этот вопрос до своей возможной победы на президентских выборах.

"Трамп призывает республиканцев отказаться от соглашения отчасти потому, что хочет провести кампанию по этому вопросу в ноябре 2024 года и не желает, чтобы Джо Байден одержал победу в области, где он политически уязвим", — отметили источники телеканала.

Если по Штатам процесс согласования помощи затягивается неизвестно насколько, то в Евросоюзе "время Ч" наступает уже на днях - 1 февраля. На этот день назначен саммит ЕС, где снова будут голосовать за выделение Украине 50 миллиардов евро на четыре года.

Главный вопрос - как проголосует Венгрия, которая в прошлый раз заблокировала передачу этих средств Украине.

Financial Times со ссылкой на проект документа из Брюсселя пишет, что ЕС готовит удар по экономике Венгрии, если та снова откажет Киеву.

В случае нового демарша Венгрии, лидеры ЕС должны будут публично пообещать "навсегда" прекратить финансирование Будапешту. Это может вызвать "напугать рынки, спровоцировать бегство форинта из страны и резкое увеличение стоимости его заимствований".

Цель этих мер - "нацелиться на экономические слабости Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и вызвать крах доверия инвесторов". А также "нанести ущерб рабочим местам и экономическому росту".

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, комментируя эту публикацию, заявил, что "Будапешт не поддастся на шантаж".

Также Венгрия заявляет, что выдвинула ЕС новые условия для одобрения украинского пакета. Что это за условия - пока неизвестно.

"Брюссель использует шантаж против Венгрии, как будто завтра не наступит, несмотря на то, что мы предложили компромисс. В субботу Будапешт направил в Брюссель новое предложение, уточнив, что теперь он открыт к использованию бюджета ЕС для Украины и даже выпуску общего долга для ее финансирования, если будут добавлены другие оговорки, которые дадут Будапешту возможность изменить свое мнение позднее", - написал советник премьера Балаж Орбан.

Впрочем, ждать ответа на вопрос проголосует ли Будапешт за пакет помощи Украине осталось недолго - до 1 февраля.

Закончится ли уличная мобилизация?

Владимир Зеленский сегодня высказался против принудительной уличной мобилизации.

Президент ответил на вопрос немецкой журналистки о том, что военкомы в Украине силой ловят людей на улицах, и как это ограничение свободы сочетается с защитой свободы Украины.

"Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были также с вами справедливыми и честными. Есть случаи такие - да есть. Правильно ли это - абсолютно нет. И они по они не должны этого делать, поэтому я и попросил наших военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект (о мобилизации - Ред.), чтобы не было шансов ходить по улицам. Есть сегодня возможности применения digital формата. То есть мы живем во время цифровизации и тем более мы очень цифровизированная страна. Мы наладили этот процесс и во время ковида, и во время войны. Нет вопросов решить этот вопрос по-современному", - заявил Зеленский в интервью ARD.

Судя по этим словам, президент хочет прекратить личное вручение повесток (что неминуемо приводит к уличным эксцессам) и перевести его в "цифру".

Однако сделать это можно по сути лишь одним способом - ввести в той или иной форме "электронную повестку", что по факту означает не ослабление мобилизационных мероприятий, а их ужесточение.

Напомним, в первой редакции скандального законопроекта о мобилизации была заложена такая норма, но депутаты призвали ее исключить.

Отметим, что в слитых недавно в Сеть предполагаемых черновиках уже исправленного Кабмином законопроекта содержится норма об "электронном кабинете", который все военнообязанные должны будут завести - где, видимо, и будут содержаться вызовы в ТЦК. Однако пока официально подлинность этих черновиков не подтверждена.

Но даже если власти введут электронное оповещение призывников, "уличная мобилизация" вряд ли куда-то денется. Поскольку теперь проверки документов будут вестись с целью установления личности мужчины и препровождения его в ТЦК, если оказалось, что на него в базе числится повестка, по которой он не явился