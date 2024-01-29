В США генпрокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту Джо Байдену в поддержку права Техаса самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой от незаконных мигрантов.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

"26 республиканских генпрокуроров заявили президенту Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, что они поддерживают Штат одинокой звезды", — говорится в публикации.

Власти Техаса считают, что федеральный центр не обеспечивает достаточный уровень охраны южной границы штата с Мексикой, из-за чего регион страдает от рекордного наплыва мигрантов. В связи с этим местные власти вынуждены принимать свои меры, в том числе мобилизацию нацгвардии и создание заграждений на участках с наибольшей напряженностью.

В ночь на 13 января национальная гвардия штата Техас захватила участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Незадолго до этого техасские власти запретили катерам пограничников патрулировать этот район.

Вскоре губернаторы-республиканцы 25 штатов США поддержали губернатора Техаса Грега Эбботта в его противостоянии федеральному правительству по поводу границы с Мексикой.

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