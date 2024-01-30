В понедельник, 29 января, в Украине идет 706-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Этот онлайн обновляется.

30 января

09.12 После ночной атаки "Шахидов" пострадала одна из подстанций в центре Украины, сообщает "Укрэнерго". Она питала промышленных потребителей.

На подстанции повреждено оборудование, идут аварийно-восстановительные работы, а также процесс подключения предприятий к сети.

Поврежденное оборудование, судя по всему, быстрому ремонту не подлежит - как пишет "Укрэнерго", его "планируется как можно быстрее заменить новым".

08.52 Кадры после прилета "Шахидов" по предприятию в Киевской области.

08.40 Ночью в поселке Великий Бурлук в Харьковской области был прилет авиабомб.

Пострадал местный сырзавод.

08.35 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений.

Враг нанес 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре. Также противник нанес 114 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА. Было уничтожено 15 вражеских дронов.

На Купянском направлении отражены 7 атак врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 4 атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника вблизи Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

08.15 Еще один прилет "Шахедов" этой ночью был в Киевской области.

В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар.

Пожар ликвидирован. Кроме зданий, повреждены три автомобиля.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

07.50 Атака дронов ночью была по Криворожскому району, там был прилет по объекту гражданской инфраструктуры, который загорелся.

В Николаевской области после прилета загорелась фура, пострадал водитель.

О прилетах по другим регионам пока не сообщалось.

07.39 Сегодня ночью по России наносился массированный удар беспилотниками.

Минобороны РФ заявляет, что уничтожены и перехвачены 21 украинский беспилотник над Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (1) и Тульской (1) областями.

Также сообщатся, что 11 дронов были сбиты над Крымом

07.35 По Украине этой ночью был массовый налет дронов.

Россияне атаковали 35 "Шахидами". Сбито из них было 15, сообщил Генштаб ВСУ.