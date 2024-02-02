Анализируем итоги 709-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Основные боестолкновения по-прежнему идут в Авдеевке и ее окрестностях.

"Институт изучения войны" (США) пишет о "незначительном" продвижении россиян в дачном районе на северной окраине Авдеевки.

Российские паблики сегодня начали сообщать о том, что удар на севере был мощнее, с продвижением более чем на километр вглубь Авдеевки. Но эта информация пока никаких подтверждений не имеет.

Также российские паблики пишут о продвижении армии РФ на юге города. А также о встречных боях там (ВСУ атакуют, стремясь отбить позиции).

"Институт изучения войны" сообщает о продвижении россиян к северо-востоку от Георгиевки - следующего за Марьинкой населенного пункта, который атаковала российская армия.

Также, по данным ISW, россияне продвинулись под Табаевкой на Сватовском направлении (спикеры ВСУ, к слову, заявляю, что село уже отбили, российские военные паблики пишут, что оно удерживается армией РФ).

Украинские же войска, по данным "Института", недавно продвинулись у границы Донецкой и Запорожской областей - к юго-западу от Старомайорского.

Российские паблики пишут о продвижении российских войск от Кременной к селу Терны на реке Жеребец, на восточном берегу которой армия РФ, по оценке экспертов, хочет закрепиться. Россияне утверждают, что до села им остались считанные километры. Украина этого не подтверждают. Но украинские военные паблики пишут об ожесточенных боях на данном направлении.

Украину ночью атаковали 24 российских беспилотника. ВСУ заявляют, что сбили 11 и еще семь сбились с курса.

Судя по всему, серьезное попадание было в Кривом Роге. Там город на время остался без света, а в шахтах остались под землей 113 горняков (все уже спасены).

Как позже сообщило "Укрэнерго", были атакованы две подстанции.

Также днем был мощный обстрел центра Херсона (на заглавном фото к этому материалу). Пострадало два человека. Вчера же после удара беспилотника по Бериславу погибли два француза.

По данным Офиса генпрокурора, это были иностранные волонтеры. Позже это подтвердила Франция. Макарон назвал это "трусливым и возмутительным поступком". Кстати, ранее россияне утверждали, что в ходе одного из недавних ударов по Харькову были убиты десятки французских военных. Но Париж это опроверг.

Сегодня Украина заявила, что позавчера, во время удара по аэропорту Бельбек в Крыму, поразила по меньшей мере три самолёта РФ, а также личный состав. Россия этого не подтверждала. Российские оппозиционные паблики писали о поражении пункта управления связью, но о повреждении самолетов ничего не упоминали.

Проблемы у ВСУ

Военный медик Глеб Битюков написал вчера пост, который широко разошелся в соцсетях. Он пишет о серьезных проблемах в командовании ВСУ.

По его мнению, в украинской армии царит тотальный непрофессионализм, поскольку звания присваиваются не за достижения, а за "выслугу лет" и занятие должностей в тылу.

"Один и тот же человек может в течение одного года отвечать за логистику, боевую подготовку, ремонт техники, учет горючего, хотя на самом деле не умеет делать ни одно из этих дел", - пишет военный.

В итоге "люди с меньшим уровнем знаний и навыков, управляют теми, у кого больше и того и другого". А "звезды на погонах растут как грибы после дождя, независимо от того, имеет ли человек, получающий их, заслуги".

По его словам, в украинской армии "достигает вершин не тот, кто инициативен и стремится к развитию, а тот, кто грамотный, пьет не больше других и моется хоть иногда".

Именно в этом он видит причину неудач на фронте. По словам Битюкова, Украина переняла у РФ тактику "мясных штурмов" и бросает в них в том числе ценные кадры.

"Наша армия вместо создания более эффективной стратегии копирует российскую, не имея такого же количества людей, отправляет на позиции кого угодно - от медиков до операторов дронов, лишь бы удержать нарисованную кем-то на карте линию обороны. Иначе придется отчитаться "наверх" что позиции сданы. А этого никто не желает слышать", - пишет военный.

Это привело к тому, что "люди уже закончились". "Лучших, мотивированных людей больше нет. Они либо погибли, либо тем или иным способом ушли из армии", - считает Битюков.

По его словам, "имитация и показуха" видны на примере Бахмута.

"В нарратив о "Фортеце Бахмут" верили все, кто его слышал - кроме тех, кто там был. Город не был крепостью. Не было сделано ничего для того, чтобы превратить его в крепость. Ни фортификационных укреплений, ни минных полей. Еще когда линия фронта была за 20 км до города, весной 2022 было понятно, что с такой тактикой город не устоит. Там были люди, защищавшие его своими жизнями. Однако общество слышало сладкую историю о "крепости", - пишет Битюков.

"Легенда о Бахмуте добавилась к легендам о ДАП, Саур-Могиле, Луганском аэропорте (который также в определенный момент войны был наш) и другие. Сколько котлов устроила украинская армия за 10 лет войны? А сколько людей получили офицерские и вдобавок, генеральские звания?", - спрашивает военный.

В свою очередь немецкий журнал Spiegel пишет о том, что ВСУ не хватает личного состава, а те солдаты, что сейчас воюют, устали от боев и тяжелых условий службы.

Жена одного из бойцов, который больше года находится под Бахмутом, сообщила, что ее муж Михаил "сидит на грязной, холодной позиции, менее чем в 100 метрах от врага".

"Иногда он делит траншею с мертвыми, потому что обстрел настолько сильный, что никто не может вынести тела. Однажды он отправился на позиции и десять дней с ним не было связи", - рассказала жительница Житомирской области Ирина Топинко.

Она вместе с другими женами мобилизованных устраивает акции протеста с требованием вывести их с фронта.

Военные говорят, что нужно усиливать мобилизацию. Издание пишет, что сейчас она проходит "не по четким критериям, выработанным в общественном дискурсе, а тайно, с обвинениями в произволе и коррупции".

"Любой, у кого нет денег или связей или просто не действует достаточно быстро, может стать жертвой все более жестоких методов вербовки. Представители власти ловят мужчин на улице или на работе и тащат их на сборы", - говорится в статье.

Но те, кто попадают на фронт таким образом, зачастую оказываются плохими солдатами.

"Есть среди новобранцев и алкоголики, говорит Олег (один из командиров ВСУ - Ред.). Они не могли даже копать траншеи, и иногда военная полиция задерживала их за пьянство", - говорится в статье.

Поэтому на передовой "все меньше и меньше солдат". "Солдаты сообщают, что из почти 100 человек их роты только 20 еще могут сражаться. Людей не хватает во всех подразделениях", - говорят собеседники Spiegel.

При этом в ВСУ не исключают, что россияне вновь атакуют Киев.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, отвечая на вопрос, допускает ли он очередную попытку захвата столицы, Марченко ответил, что "допускает все".

"Для этого у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30–40 тысяч человек не проблема", - заявил генерал.

"Сейчас не нужно расслабляться, потому что они ушли не просто так обратно. Просто так никто не уходит во время войны. Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска — и снова пойти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому", - добавил Марченко.

Напомним, что буквально на днях наступление на Киев в этом году допустил начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич. По его мнению, атаки могут произойти как со стороны Черниговской и Сумской областей, так и с территории Беларуси. Причем он не исключает, что Лукашенко прямо вступит в войну на стороне России.

Также недавно газета Financial Times, со ссылкой на представителей украинского командования, писала, что РФ может планировать на лето новое крупномасштабное наступление по всей линии фронта и, возможно, под Киевом.

Ставка по Залужному

Укрепляются слухи о скорой отставке Валерия Залужного. Главред "Цензора" Юрий Бутусов заявляет, что оно может произойти уже на ближайшей Ставке у Зеленского (к слову, ранее западные СМИ анонсировали снятие Залужного до конца недели).

Также на гипотетической Ставке будет обсуждаться назначение нового военного руководства (то есть не только Залужного). Среди кандидатов на пост главкома - Буданов и Сырский.

По словам Бутусова, текст указа президента по увольнению Залужного подготовлен еще 29 января. Сейчас президент "убеждает всех поддержать его решение, чтобы это была общая позиция Ставки".

Кроме того на Банковой обсуждается продвижение на высшие должности для двух десятков командиров ВСУ и Нацгвардии. "Проводятся широкие консультации по поводу того, какие именно командиры имеют сильную репутацию в армии и обществе и на какие должности их можно назначать", - пишет Бутусов.

Также сегодня по различным телеграмм-каналам проходила информация, что вопрос об отставке Залужного будет решен уже сегодня, но на момент публикации этого еще не произошло.

А вчера сам главком сделал шаг, который демонстрирует, что он по своей воле уходить со своего поста не будет. Более того, строит планы по управлению армией на ближайшие месяцы.

Залужный написал колонку для CNN о своем видении новой стратегии войны.

На страницах издания он описывает трудности, с которыми столкнулась Украина - как на поле боя, так и из-за сокращения западной помощи, что приводит к истощению запасов вооружений у ВСУ. Также он пишет о неэффективности западных санкций, благодаря чему Россия развивает свой ВПК.

Также он фактически прямо упрекнул политическое руководство Украины в том, что оно не может обеспечить процесс мобилизации в армию. И заявил о проблемах в украинском ВПК, указав на монополизацию этой отрасли.

"Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник в мобилизации человеческих ресурсов, и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер. Наконец, нас по-прежнему сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичная монополизация оборонной промышленности. Это приводит к узким местам в производстве – например, боеприпасов – что еще больше усугубляет зависимость Украины от ее союзников в поставках", - считает Залужный.

Также он пишет о существующей в Украине "политической напряженности". "Мы должны бороться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников, борясь с собственной политической напряженностью", - написал Залужный.

Стратегическим выходом из ситуации, когда Украина не имеет преимущества над противником ни в численности войск, ни в количестве вооружений, он видит ставку на беспилотники, которые, по мнению главкома, полностью меняют "дизайн" современной войны.

"Крайне важно, что именно беспилотные системы, такие как дроны, наряду с другими видами современного оружия обеспечивают лучший способ для Украины избежать втягивания в позиционную войну, в которой мы не обладаем преимуществом. Это также открывает возможность нанесения внезапных массированных ударов по критически важным инфраструктурным объектам противника и узлам связи без развертывания дорогостоящих ракет или пилотируемой авиации. Новые операции ВСУ могут включать в себя создание цифровых полей, контроль радиоэлектронной среды или комбинированную операцию с использованием атакующих дронов и киберактивов", - написал Залужный.

Другими словами, главком ВСУ предлагает перейти на стратегию максимального расширения использования дронов для нанесения ударов по силам РФ, потому что в остальном - по людям и технике - этого сделать не получится.

"По его признанию, в обществе, которое, возможно, не желает подвергать большое количество молодых мужчин и женщин прямой опасности, дроны с дистанционным управлением представляют собой более приемлемый тип боевых действий", - комментирует CNN статью Залужного.

Основной вывод из появления этой колонки - впервые, пусть и не называя конкретных имен, Залужный публично раскритиковал политическое руководство Украины, поставив ему в вину неспособность обеспечить процесс мобилизации и запустить работу украинского ВПК.

Это ещё один показатель того, что Залужный не собирается уходить "по-тихому" и исчезать из политического и информпространства Украины - в случае, если Зеленский его отправит в отставку.

Кроме того, своей колонке Залужный заявил, что Украине нужно пять месяцев для создания "новой государственной системы технологического перевооружения". Обрисовывая такие масштабные планы на будущее, главком опять же косвенно дает понять, что сам, по своей воле, в отставку он уходить не намерен.

Отметим, что ту же проблематику - нехватку вооружений и людей - Залужный, по данным Washington Post, поднял перед Зеленским на их встрече в понедельник, где президент предложил генералу самому написать заявление об отставке (на что Залужный не согласился). Он заявил, что ВСУ не стоит ждать быстрого прогресса на поле боя даже при смене командующего.

"Любой новый командующий по-прежнему будет сражаться с более крупными и лучше вооруженными силами в войне, которая зашла в истощающую, мучительную тупиковую ситуацию. Новому командующему по-прежнему потребуется значительный приток дополнительных солдат, чтобы восполнить потери и соответствовать плану России по отправке в бой еще 400 000 военнослужащих. А украинским силам все равно понадобится больше всего: оружия, боеприпасов, транспортных средств и другой техники", - так, по версии WP, говорил Залужный.

700 миллиардов на мобилизацию

Вопрос мобилизации издание называет главной причиной новой вспышки разногласий между президентом и главкомом.

"Для того, чтобы Киев получил преимущество на поле боя, сказал Залужный президенту, он должен мобилизовать как минимум столько людей, сколько планирует Россия — около 400 000... Украина также должна готовиться к потерям, которые, как ожидается, будут сопоставимы с прошлогодними", - передает источник требования генерала.

Но Зеленский отказался от призыва такого количества людей - отчасти из-за нехватки денег не него. Также "агрессивный призыв также был бы политически непопулярен для президента".

О том, что на такую мобилизацию, какой требуют военные, нет ресурсов, говорят и "слуги народа". Дополнительная мобилизация 400-500 тысяч человек будет стоить украинскому бюджету около 720 млрд грн, заявила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

По ее оценке, только на обучение, выплаты и одежду мобилизованным нужно 322 млрд грн, а еще 400 - на закупку и модернизацию военной техники. Это составляет 22,5% всех расходов госбюджета или 41% расходов на оборону.

"Средства международных партнеров на нужды армии тратить нельзя. Поэтому речь идет только о внутренних ресурсах. Увеличить их на 40% за несколько месяцев - очень нетривиальная задача", 一 говорит Пидласа.

По ее словам, чтобы найти деньги, обсуждаются различные варианты - от возвращения прогрессивной ставки НДФЛ (то есть увеличения подоходного налога в зависимости от величины дохода) и налога на роскошь до дополнительного изъятия ресурсов из местных бюджетов.

Но, с учетом того, что до сих пор нет определенности по объемам помощи от запарных партнеров, задача найти ресурсы под пополнение армии сотнями тысяч новых солдат является предельно трудной.

И поэтому главная проблема, которую обозначил Залужный (нехватка людей) остается пока нерешаемой, что, как мы уже писали, составляет главный риск для Украины в войне.

Главком ВСУ предлагает, как писалось выше, заменить людей и снаряды дронами, сделав в войне ставку на ударные БПЛА. Но россияне также активно развивают это направление. И от того, кто победит в гонке дронов во-многом зависит и судьба войны.