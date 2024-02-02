Власти Украины проинформировали администрацию США о решении уволить главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, американские чиновники не поддержали это решение, но и не возражали против него. Сказав, что это право Зеленского принимать подобные решения.

"Правительство Украины проинформировало Белый дом о том, что президент Владимир Зеленский решил уволить своего главного военного командующего генерала Валерия Залужного, что станет самой значимой кадровой перестановкой за всю войну, сообщили два человека, знакомые с ходом дискуссии", – говорится в публикации.

На Западе считают, что пусть главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный остается на своем посту, но "спекуляции о явном разрыве между ним и президентом Владимиром Зеленским – в основном основанные на анонимных рассказах – обнажили возможные трещины в руководстве страны".

Об этом в статье под заголовком "Неопределенное будущее украинского генерала усугубляет сомнения по поводу его борьбы с Россией", посвященной теме возможной отставки Залужного, пишет NBC News.

В тоже время секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заверил, что документа об отставке главкома ВСУ нет.