В субботу, 3 февраля, в Украине идет 710-й день войны с Россией.

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3 февраля

11:48 Вчера российские паблики заявляли, что их войска продвинулись в Авдеевку с северной стороны.

Это подтверждают украинские и западные военные эксперты.

Украинский паблик Deep State указывает, что РФ продвинулась на расстояние около километра со стороны деревни Веселое. По карте ресурса видно, что позиции РФ с флангов приближаются к Авдеевскому карьеру.

К северу от города россияне "имели успех и существенно продвинулись в сторону карьера", пишет телеграм-канал.

Американский "Институт изучения войны", ссылаясь на заявления российских блогеров, также пишет, что войска РФ "продвинулись на 1,25 км в районе Авдеевского карьера"

Кроме того, анализируя видео с фронта, ISW подтверждает, что "российские войска продвинулись в дачные районы непосредственно на северо-востоке Авдеевки".

Также "Институт" фиксирует продвижение россиян на южных подступах к Авдеевке - в районе Опытного. А российские паблики утверждают, что бои идут в центре поселка Первомайское на том же направлении.

Deep State пишет, что "в Первомайском идут жестокие бои за каждый дом".

Если посмотреть на карту, то очевидны попытки россиян сжать кольцо вокруг украинского гарнизона в Авдеевке. Для этого они пытаются полностью захватить район карьера на севере города (где уже у них есть продвижение), а на юге города пробиться к району многоэтажек "9 квартал", который является "сердцем" обороны Авдеевки - оттуда просматривается и простреливается весь город. Если россияне смогут осуществить эти действия, то украинские войска в остальной части Авдеевки окажутся под угрозой полного окружения и встанет вопрос о необходимости их вывода из города.

Предполагаемые направления атак россиян (отмечены красными стрелками) приводит на своей карте шведский военный аналитик Микаэль Волтерссон.

10:55 Россияне этой ночью атаковали электростанцию компании ДТЭК.

Как сообщается, оборудование ТЭС получило серьезные повреждения. О какой станции идет речь, не уточняется.

10:07 Во время ночной атаки БПЛА, как и вчера, пострадала подстанция, сообщает "Укрэнерго".

Также вышли из строя две высоковольтные воздушные линии.

"Были обесточены бытовые и промышленные потребители в Кривом Роге", - сообщила компания.

09:49 В России этой ночью дроны атаковали один из крупнейших НПЗ - в Волгограде.

Власти региона заявляют о пожаре после падения двух беспилотников.

Местные СМИ пишут, что огонь распространился до 300 квадратных метров. Заявляется, что открытое горение уже ликвидировано.

Ущерб от атаки пока неизвестен. Подтвержденных кадров пожара тоже не публиковалось.

08:30 В ночь на 3 февраля российские военные атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Основной удар пришелся по Кривому Рогу.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Силами ПВО были уничтожены 5 БПЛА, также произошло несколько попаданий.

"Возникли два пожара. Без света в районе около 15000 человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", - написал он.

Также Никопольский район был под ночным обстрелом из артиллерии. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач. Без пострадавших.

08:00 Сегодня ночью россияне запустили по Украине 14 "Шахедов", и атаковали 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силами и средствами ПВО было уничтожено 9 дронов-камикадзе врага.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Как и минувшей ночью, значительную часть "Шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

ПВО работала в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областях.