Анализируем итоги 712-го дня войны в Украине.

Что происходит в Авдеевке

У российских войск новое продвижение в Авдеевке с северной стороны, сообщает украинский военный паблик Deep State. Судя по карте ресурса, россияне заняли всю территорию к северу от Авдеевского карьера.

Российские паблики также утверждают, что вся территория к северу от карьера уже под РФ. Украина этого официально не подтверждала.

Если россияне действительно захватили территории около карьера, это создает угрозу перерезания основной дороги, по которой идет снабжение гарнизона в Авдеевке.

Также российские паблики сообщают, что РФ приблизились к Донецкой фильтровальной станции к северо-востоку от Авдеевки и начали бои на подступах к объекту. Другие источники этого не подтверждали.

Но так или иначе, но город сейчас крайне сильно бомбят. Судя по сообщениям из местного паблика о прилётах ракет, с утра зафиксировано почти 40 ударов.

"Страна" пообщалась с бойцами ВСУ, которые воюют в Авдеевке.

"Неделей ранее россияне прорвали наши позиции с юга - со стороны автотрассы МО 4, прорвавшись к ресторану Царская Охота и дальше. Сейчас тяжелые бои идут в районе улиц Спортивной, переулка Седова и улицы Лесной, в частном секторе на окраинах Авдеевки. Также россияне прорвались в лесной массив возле фильтровальной станции, взяв под контроль частный сектор в районе "Виноградников".

Но наиболее тяжелая ситуация сложилась на севере Авдеевки - за последние несколько суток россияне обошли с двух сторон искусственный городской водоем – Песчаный карьер. Бои сейчас идут в районе улиц Степовой – с северо-запада, и в районе Карьерного переулка и кладбища на Песчаном – с северо-востока. Если россиянам удастся взять под контроль район Ивушки, дойдя до железной дороги, то получат возможность обстреливать прямой наводкой городскую часть Авдеевки и поставить под угрозу попадания в котел всю группировку ВСУ, которая защищает городскую застройку с южных окраин", - рассказал "Стране" один из офицеров, который воюет в Авдеевке.

"В частном секторе в Ивушках (район Песчаного карьера, где за минувшие сутки россияне пошли в наступление с двух сторон озера) сейчас головы поднять нельзя. Русские бомбят непрерывно, ФАБами, артиллерией и дронами. Заходят группами по 20 – 30 человек в перерывах между обстрелами. Штурмуют нас зеки, из частей "Шторм". На наши позиции сейчас прилетает больше сотни снарядов за сутки, мы отвечаем максимум 20 выстрелами. Очень тяжело, потери в подразделениях до 40 процентов, но стоим, назад не отходим" - признался сержант ВСУ из Авдеевки.

Такое же тяжелое положение у ВСУ в районе частного сектора на южных окраинах – украинских военных практически непрерывно обстреливают из всех калибров, при этом военные говорят "Стране" о полном преимуществе россиян в дронах.

Также ощущается сильная нехватка личного состава. По словам военных, у армии РФ очень значительное преимущество в живой силе и потому они могут постоянно наносить удары на разных участках фронта, нащупывая слабые места, в то время как резервы украинках войск ограничены.

Купянск и обстрелы

Военные аналитики и СМИ активно обсуждают ситуацию на Купянском направлении.

Украинский эксперт Константин Машовец полагает, что российское командование готовится зайти во фланг и тыл подразделениям ВСУ, которые обороняются в районе села Котляровка. Оно находится на выступе севернее Табаевки, которую захватывали россияне.

Ближайшая тактическая цель РФ - прорвать оборону украинских войск севернее Табаевки и продвинуться к селу Степная Новоселовка с юга. Что создаст угрозу окружения "Котляровского выступа".

По данным Машовца, россияне уже начали атаковать в этом направлении с 3 февраля.

Журнал Forbes считает, что Россия планирует и более глобальные действия на Купянском направлении, сосредоточив там около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат. Цель - захватить Купянск и выйти на восточный берег Оскола до выборов президента РФ.

Российской группировке противостоит ориентировочно 10 украинских бригад, насчитывающих около 20 000 военных. Главная проблема - дефицит боеприпасов у ВСУ. Имея 5-кратное преимущество в снарядах, Россия может сосредоточивать артиллерию, не опасаясь украинского контрбатарейного огня.

"Эта ситуация позволяет России применять хорошо известный подход: систематическое уничтожение городских территорий, делая их незащищенными", - считает группа Frontelligence Insight.

Украина пытается компенсировать нехватку боеприпасов за счет FPV-дронов, но их радиус действия составляет всего 2-3 километра. Этого мало, чтобы охотиться на российскую артиллерию, которая стоит в 20-25 км от фронта.

Публикацию прокомментировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, уже более полугода на этом участке фронта ведутся тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности. ВСУ отражает атаки. Сценарий, описанный изданием, он не подтвердил и не опроверг.

Этой ночью в Купянском районе были сильные обстрелы. Были прилеты по подстанции в Васильевке, разрушен двухэтажный многоквартирный дом в Колодезном, а в Горяном под удар попало админздание, склад, мастерская и электросети.

То есть, удары по тылам ВСУ под Купянском идут крайне интенсивные.

Также сегодня был сильный обстрел Херсона. Там погибло четыре человека, два из которых - в легковом атомобиле.

Украина вчера впервые прокомментировала удар по пекарне в Лисичанске, во время которого, по заявлению россиян, погибло 28 мирных жителей, включая ребенка и беременную женщину.

В Лисичанской городской военной администрации подтвердили, что в помещении, где был прилет, действительно была пекарня и говорят, что она работала "для нужд фронта", снабжая российскую армию. Также в администрации утверждали, что в момент удара там собрались представители назначенных россиянами "властей" города и "ЛНР". То есть, хоте прямо и не говорилось, но давалось понять, что удар нанесла украинская армия.

Позже в "ЛНР" официально заявили, что в результате обстрела погиб "министр чрезвычайных ситуаций ЛНР" Алексей Потелещенко.

Также российские паблики пишут, что в пекарне отмечал в тот момент день рождения "депутат ЛНР" Иван Жушма. Он погиб, как и другой "депутат" Артем Тростянский.

Военные перспективы

Зеленский сегодня внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней. То есть до 14 мая.

Соответственно, выборов президента весной уже точно не будет, так как они запрещены законом во время действия военного положения.

В тоже время, 5-летний конституционный срок полномочий Зеленского истекает как раз в мае. Не исключено, что этот момент будут активно использовать противники президента, заявляя о его "нелегитимности" после мая 2024 года.

Сам же президент вчера дал интервью итальянской прессе, где заявил то ли о "патовой ситуации", то ли о "стагнации" на фронте.

Многие процитировали следующие слова Зеленского:

"Относительно войны на фронте - это патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки. Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства".

Но позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг такую формулировку.

"Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге. Это не дает права в целом описывать ситуацию на фронте как "патовую"", — написал Никифоров.

Но, по большому счету, стагнация - тоже термин, который описывает достаточно тупиковую ситуацию. О которой еще в ноябре заявлял главком Залужный и с чем тогда активно не соглашался Офис президента.

На Западе сегодня заявили о потерях Украины и необходимости активизации мобилизации.

"Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат – просто из-за количества потерь, насколько мы видим. Но еще и потому, что войска, часть которых находится на фронте уже 24 месяца, нуждаются в обновлении", - заявил генерал Бундесвера Кристиан Фрейдинг, который возглавляет Специальный штаб Украины в минобороны Германии.

Законопроект о мобилизации, который ужесточает набор в армию, могут принять в первом чтении уже на этой неделе, заявил вице-спикер Рады Александр Корниенко.

В то же время о профильного комитета парламента есть вопросы к законопроекту, заявил замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

Они касаются вручения повесток через электронный кабинет.

По словам Чернева, который выступил на телемарафоне, в парламенте не понимают, как эта идея может быть реализована технически, поскольку "не все люди могут или имеют доступ к интернету и смартфонам".

Также Чернев не уверен, что запрет на консульские услуги для уклонистов поможет вернуть их домой (в законопроекте предлагается не выдавать паспорта тем, кто не предъявит военный билет).

Но пока неизвестно, исключат ли эти нормы к первому чтению - традиционно основные изменения вносятся уже ко второму.

Еще один военный параметр, который планируют усилить ВСУ, помимо пополнений - это насыщение армии дронами.

Ранее WSJ сообщал, что Украина пытается компенсировать недостаток боеприпасов, изготовив миллион дронов. Но ее мощности ограничивает то, что беспилотники приходится производить небольшими партиями на секретных объектах, тогда как РФ разворачивает их серийное производство.

Главком Валерий Залужный в своей недавней статье также писал, что дроны - это лучший способ для Украины избежать втягивания в позиционную войну, где у нее нет преимущества.

Но, судя по всему, в РФ тоже делают ставку на этот вид вооружений. Москва сегодня заявила о планах наращивать производство FPV-дронов и вложить в эту сферу 100 млрд рублей в ближайшие три года (эквивалентно миллиарду долларов).

"Очень широкая номенклатура, если мы говорим про FPV-дроны, это речь идет о сотнях тысяч, а что касается тяжелых авиационных беспилотных систем, то это десятки", - сказал глава минпромторга РФ Денис Мантуров.

Детальнее о вероятной стратегии РФ на 2024-й год мы писали в отдельном материале.

Ударит ли Россия по Жешуву?

В России сегодня своеобразно прокомментировали историю с тем, что Ил-76 в Белгородской области могла сбить американская ракета комплекса Patriot.

Дмитрий Киселев в эфире российского ТВ пригрозил за это ударом по военному аэродрому в польском Жешуве.

Он озвучил официальную российскую версию о том, что самолёт был сбит из системы ПВО "Пэтриот". Также он утверждает, что в тот момент системой управляли американские военные (ВСУ опровергали ранее, что западные системы ПВО в Украине обслуживают военные стран НАТО).

"Представим себе зеркальную ситуацию: с территории Мексики российский офицер сбивает российской ракетой американский военно-транспортный самолёт над территорией США. Какова реакция?", - заявляет Киселев.

Далее он заявил, что возможным вариантом ответа РФ может быть удар по аэродрому Жешув.

"Но где тогда остановиться и каков механизм торможения? Если остались лишь военно-технические методы, то тогда, как вариант, польский аэродром Жешув, основная перевалочная база для западного оружия для Украины, становится все более очевидной целью. Но сначала нужно все же предупредить и все очень внятно объяснить. Вот тем и занимаемся. Пределы есть", - заявил Киселев.

Отметим, что угрозы ударить непосредственно по странам НАТО в ответ на поставки западного оружия в Украину (в первую очередь - ракет и самолетов) звучат из Москвы регулярно.

Пока в жизнь они не воплотились. Но, очевидно, после сбития самолета под Белгородом напряжение усилилось.

Следующая точка, когда напряжение может перейти на другой уровень - поставки в Украину самолетов F-16. По их поводу также из Москвы периодически звучат жесткие заявления.

Пока, впрочем, они выглядят как попытка, угрозами эскалации, побудить Запад ограничить поставки вооружений Украине. Однако, во все более напряженной атмосфере никаких вариантов исключать нельзя.

Впрочем, многое будет зависеть от реакции на эти угрозы Запада - какую позицию относительно возможного удара России по территории стран НАТО передадут Москве из Вашингтона.

Помощь США: ключевая неделя

Сегодня ночью Сенат США представил законопроект, который, в случае принятия, позволит разблокировать военную помощь Украине. Его планируют поставить на голосование в Сенате уже на этой неделе (предположительно в среду).

Двупартийное соглашение включает в себя 20 миллиардов на укрепление мексиканской границы. Ещё порядка ста миллиардов идут на нужды Украины, Израиля и Тайваня (Киеву выделяется около 60 миллиардов).

Байден поддержал законопроект и призвал республиканцев Палаты представителей за него проголосовать. А вот спикер Палаты представителей Джонсон объявил законопроект "мертвым", дав понять, что Палата за него не проголосует.

"Я видел достаточно. Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и он даже близко не поможет положить конец пограничной катастрофе, которую создал президент", - сказал Джонсон.

Сам документ не предполагает полного перекрытия границы (как требуют многие республиканцы). Он повышает полномочия пограничных и миграционных органов. А также облегчает иммиграцию в США, к примеру, афганцев, которые помогали американцам в Афганистане.

Трамп уже назвал "ужасным" сенатский законопроект.

"Только дурак или радикальный левый демократ будет голосовать за этот ужасный законопроект о границе, который дает право на закрытие границ только после 5000 приемов в день, когда у нас уже есть право закрыть границу сейчас, что необходимо сделать", - написал бывший президент в своей соцсети.

Он призывает принять отдельный законопроект о границе и иммиграции, без привязки к иностранной помощи.

Сторонники Трампа и другие консервативные республиканцы - в том числе из Сената - тоже раскритиковали законопроект. И, судя по этой реакции, принят он скорее всего не будет, поскольку документ должна утвердить Палата представителей.

Накануне ее спикер, как мы уже рассказывали, обещал на этой неделе выставить на голосование помощь Израилю - без упоминания Украины.

Таким образом может сложиться ситуация, когда Сенат примет один законопроект, а Палата представителей - встречный. Оба документа утверждены не будут, и стороны начнут взаимные обвинения в нежелании помогать союзникам.

В западных СМИ по этому поводу звучат довольно пессимистические прогнозы. Как пишет Financial Times, выделение американской помощи Украине в этом году таким образом "становится все менее вероятным".

Это происходит из-за Трампа, пишет журналист Гидеон Рахман. По его мнению, последствия этого могут быть "катастрофическими", ведь Украина уже страдает от нехватки боеприпасов, из-за чего растут потери, снижается приток добровольцев и нет возможности планировать будущие операции.

Европейцы заполнить дефицит американского оружия не смогут как минимум до 2025 года, что "делает вторую половину этого года потенциально очень опасной для Украины".

Джек Уотлинг из Королевского института вооруженных сил, часто ездящий на фронт, считает, что последствия нехватки боеприпасов "сначала будут ощущаться медленно, а затем быстро".

Он говорит, что "когда дойдет до того, что последствия станут очень очевидными, будет уже слишком поздно".

"Трампа и его сторонников из Республиканской партии, похоже, это не волнует. Они, очевидно, готовы рискнуть победой России — если это хоть немного увеличит шансы Трампа на победу над президентом Джо Байденом в ноябре. Возможно, он будет даже рад украинскому поражению - если оно случится к президентским выборам и позволит ему делать свои любимые заявления о слабости и провале администрации Байдена", - пишет Рахман.

По его оценке, Трамп просто не хочет давать Байдену ничего, "что выглядит как победа", перед выборами. Но отмечает, что Трамп "не смог бы сделать ничего из этого в одиночку", а решающее значение имеет "попустительство республиканцев в Конгрессе".

Отставка Залужного

Вчера Владимир Зеленский впервые подтвердил намерения уволить главкома ВСУ Залужного.

Об этом президент Украины заявил в эфире итальянского телеканала Rai1, добавив, что он размышляет над увольнением не только Залужного, но и других руководящих лиц страны.

"Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Ред.), это правда. Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным.

Сегодня украинские СМИ сообщили, что президент раздумывает об отставке не только Залужного, но и начальника Генштаба Сергея Шапталы. Отставки могут быть объявлены "посреди недели".

Впрочем, уход Шапталы, в случае снятия Залужного, предопределен автоматически. Шептала является ближайшим соратником главкома.

К слову, Залужный поздравил своего главу Генштаба с днем рождения - и с намеком на то, что "будет тяжело".

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - написал Залужный.

Сегодня прозвучало мнение, что Зеленский тянет с отставкой Залужного, чтобы сделать его виноватым в возможных неудачах в Авдеевке. Так заявляет экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Офис президента сознательно тянет с отставкой Залужного, сменой силового руководства, частично политического руководства страны, в Кабмине перестановки, в силовых ведомствах. А знаете почему? Потому что главная цель - Залужный, и они хотят его уволить в выгодный информационный момент. Какой? Авдеевка. Потеря Авдеевки, не дай Бог окружение Вооруженных сил в Авдеевке станут причиной отставки Залужного. Обществу покажут: смотрите, он допустил, он виноват. А он молчит, ничего не говорит и будет виноват. Будет, потому что молчание - это иногда так же вина", - заявил Мосийчук.

Из "слуг народа" ситуацию сегодня прокомментировал нардеп Евгений Шевченко. Он заявил, что, по его информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. "Скорее всего, он туда и поедет. А мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, - это политическая пенсия, уже никто никогда не возвращался", - сказал Шевченко.

Официально никакой информации ни об отставке Залужного, ни о его согласии поехать послом в Британию не сообщалось (ранее СМИ писали, что Залужный отказался писать рапорт на увольнение по собственному желанию).

Напомним, что Шевченко работает с ГУР. А главу этого ведомства Кирилла Буданова называют одним из кандидатов на должность нового главкома.

Так или иначе, но президент уже официально подтвердил, что планирует отставку главкома, а значит, скорее всего, это дело ближайшего времени.

А задержка, как мы вчера писали, может быть связана как с выбором кандидата на замену главкома, так и с попыткой Залужного убедить все ж таки подписать заявление на уход по собственному желанию и принять предложение о переходе на предложенную работу. Это сильно снизит риск того, что главком сходу уйдет в оппозицию к президенту и начнет его критиковать публично.

Тем временем, в западных СМИ по-прежнему звучат тревожные ноты относительно последствий отставки Залужного.

Планы Владимира Зеленского об обновлении руководства страны, в том числе замене главкома ВСУ Валерия Залужного, заставляют западных партнеров Киева опасаться возможных потрясений, заявили Financial Times двое чиновников из стран G7.

По словам одного из них, опасения вызваны в том числе популярностью Залужного среди рядовых солдат и населения в целом — увольнение главкома может вызвать негативную реакцию, "когда единство имеет решающее значение".

Также на Западе переживают из-за возможного назначения на место Залужного главы украинской разведки Кирилла Буданова.

"Это заставляет нас нервничать", - сказал один из собеседников газеты.

Грузинский транзит

Сегодня между Киевом и Тбилиси развернулась история, которая может перерасти в потенциально крупный скандал.

В Грузии заявили, что предотвратили транзит взрывчатки из Украины в Россию. Его, как утверждает Служба госбезопасности Грузии, курировал экс-кандидат в депутаты от "Слуги народа", одессит Андрей Шарашидзе.

В ведомстве утверждают, что взрывчатка общим весом 14 кг поступила в страну под видом аккумуляторов для электромобилей, сообщает "Эхо Кавказа".

Груз был отправлен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и пересек турецко-грузинскую границу через КПП "Сарпи" 19 января. Пунктом назначения груза был указан Воронеж, три взрывных устройства были изъяты на российско-грузинской границе, однако еще три устройства "оставили в Тбилиси на конкретном адресе".

СГБ заявляет, что "организатором процесса" являлся уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в Одесской облсовет от партии "Слуга народа".

Задержан он или нет - не уточняется.

Также в схеме участвовали семь граждан Грузии, трое граждан Украины и двое граждан Армении, однако лишь Шарашидзе знал о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в аккумуляторах автомобиля, считают в СГБ.

В СГБ предполагают, что, "учитывая использование территории Грузии и широкое вовлечение в этот процесс граждан Грузии", Тбилиси планировали обвинить "в реализации терактов, осуществление которых планировалось в Грузии или за границей".

Также грузинские правоохранители публикуют кадры съемки, сделанной при транспортировке взрывчатки.