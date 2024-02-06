Во вторник, 6 февраля, в Украине идет 713-й день войны с Россией.

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6 февраля

11.15 Россия, возможно, пытается помочь КНДР получить доступ к международной финансовой системе в обмен на ракеты и боеприпасы, пишет The New York Times со ссылкой на источники в разведках союзников США.

По их словам, Москва разблокировала 9 млн долл. из 30 млн замороженных северокорейских активов, хранящихся в российском банке. Эти деньги Пхеньян, предположительно, будет использовать для покупки нефти.

А подставная северокорейская компания недавно открыла счет в банке Южной Осетии.

Таким образом делается вывод, что РФ может помогать Пхеньяну обходить санкции ООН, которые запрещают большинству банков вести бизнес с КНДР.

Эксперты считают, что РФ оказывает эту помощь в обмен на поставки баллистических ракет и боеприпасов.

10.42 Видео из Золочева Харьковской области, где ночью под удар попал трехэтажный отель. Погиб младенец.

10.10 Полное заявление сенатора Чака Шумера (демократ) о том, что "Украина может исчезнуть" без американской помощи.

"Мы находимся на поворотном этапе в Америке. Этот законопроект имеет решающее значение. И история оглянется на это и скажет: неужели Америка потерпела неудачу? Почему это важно? Если мы не поможем Украине, Путин пройдётся по всей Украине. Мы проиграем войну, и через несколько лет мы можем воевать в Восточной Европе в составе союзника по НАТО. Американцам это не понравится. Слишком многие республиканцы, включая спикера Джонсона, просто до смерти напуганы Дональдом Трампом. Дональд Трамп сказал: «Ну, подождите, пока я стану президентом». Это займет как минимум год. Украина может исчезнуть", - заявил лидер демократов в Сенате.

10.05 ЕС планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на 50 млрд евро в марте, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Вчера вечером было достигнуто политическое соглашение о выделении Украине 50 миллиардов евро - это большой шаг вперед. Европа верна своему слову. Мы продолжим обеспечивать столь необходимое финансирование и предсказуемость для нашего смелого партнера и перспективного члена. Мы планируем начать выплаты в марте", - написала он в Х.

09.40 США намерены к октябрю удвоить производство ключевых боеприпасов, используемых Украиной, заявил начальник отдела закупок армии Дуг Буш.

Как передает Defense One, ежемесячное производство 155-мм артиллерийских снарядов в США планируется увеличить с 28 000 в октябре прошлого года, до 37 000 в апреле 2024 и 60 000 в октябре, 75 000 в апреле 2025 и 100 000 в октябре. А до вторжения РФ было 14 000.

Издание отмечает, что ВСУ выпускают около 2000 снарядов в день, а РФ - 10 000.

В Техасе строится новый завод, который «будет иметь совершенно новый способ изготовления снарядов с использованием совершенно новых технологий, которые мы никогда раньше не использовали».

Буш говорит, что потребность Украины в артиллерийских снарядах меньшего размера, танковых и минометных США покрывают, поэтому их больше производить не будут.

09.17 Очередное видео транспортной мобилизации в Одессе.

08.42 Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, сообщил украинский военный паблик Deep State.

По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города.

Они фокусируются на закреплении в старой Авдеевке и дачном поселке возле коксохимзавода. Кроме того, противник пытался занять мост над железной дорогой.

По данным военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, положение в Авдеевке начинает напоминать Бахмут

08.33 Фото спасательно-аварийной операции на месте разрушенного ударом РФ отеля в Харьковской области, где погиб ребенок.

08.19 Российские НПЗ из-за атак украинских дронов в январе уменьшили переработку на 4% - в сравнении с январем 2023 года.

"Главными факторами снижения стали ремонты, а также вывод из строя некоторых установок из-за участившихся атак беспилотников", - пишет "Коммерсант".

08.15 Из-под завалов трехэтажного отеля в Харьковской области спасатели достали тело двухмесячного мальчика, родившегося 4 декабря 2023 года.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка.

Россияне ночью ударили двумя ракетами С-300.

08.08 Над Белгородской областью ночью сбили семь беспилотников, заявили российские власти.

Об ущербе не сообщалось. Местные паблики пишут, что дроны атаковали город Губкин северо-западнее Белгорода.

08.02 Британская Times назвала Залужного "Железным генералом" и обвинила Зеленского в попытке убрать более популярного конкурента.

Издание сообщает, что "президент видит в главнокомандующем своей армии потенциального соперника и, возможно, готовится его уволить".

Times пишет, что "Залужный по прозвищу "Железный генерал" сегодня может похвастаться 88 процентами поддержки". В отличие от Зеленского - "лучшего продавца в стране" (the country’s most effective salesman) - который имеет рейтинг одобрения 62 процента.

По мнению газеты, в Украине идет "не слишком сдержанная борьба за власть", которая может "отшатнуть западных союзников".

"Публичные ссоры ослабляют поддержку Запада и поощряют российские силы вторжения", - говорится в статье.

07.35 В Днепропетровской области ночь прошла спокойно, без обстрелов.

07.15 Ночью в Харьковской области россияне нанесли удары по Золочеву Богодуховского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА.

Разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли: двух женщин и мужчину. Также есть возгорание фасада магазина.

Идет ликвидация последствий ударов.