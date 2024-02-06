Во вторник, 6 февраля, в Украине идет 713-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Этот онлайн обновляется.
6 февраля
11.15 Россия, возможно, пытается помочь КНДР получить доступ к международной финансовой системе в обмен на ракеты и боеприпасы, пишет The New York Times со ссылкой на источники в разведках союзников США.
По их словам, Москва разблокировала 9 млн долл. из 30 млн замороженных северокорейских активов, хранящихся в российском банке. Эти деньги Пхеньян, предположительно, будет использовать для покупки нефти.
А подставная северокорейская компания недавно открыла счет в банке Южной Осетии.
Таким образом делается вывод, что РФ может помогать Пхеньяну обходить санкции ООН, которые запрещают большинству банков вести бизнес с КНДР.
Эксперты считают, что РФ оказывает эту помощь в обмен на поставки баллистических ракет и боеприпасов.
10.42 Видео из Золочева Харьковской области, где ночью под удар попал трехэтажный отель. Погиб младенец.
10.10 Полное заявление сенатора Чака Шумера (демократ) о том, что "Украина может исчезнуть" без американской помощи.
"Мы находимся на поворотном этапе в Америке. Этот законопроект имеет решающее значение. И история оглянется на это и скажет: неужели Америка потерпела неудачу? Почему это важно? Если мы не поможем Украине, Путин пройдётся по всей Украине. Мы проиграем войну, и через несколько лет мы можем воевать в Восточной Европе в составе союзника по НАТО. Американцам это не понравится. Слишком многие республиканцы, включая спикера Джонсона, просто до смерти напуганы Дональдом Трампом. Дональд Трамп сказал: «Ну, подождите, пока я стану президентом». Это займет как минимум год. Украина может исчезнуть", - заявил лидер демократов в Сенате.
10.05 ЕС планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на 50 млрд евро в марте, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Вчера вечером было достигнуто политическое соглашение о выделении Украине 50 миллиардов евро - это большой шаг вперед. Европа верна своему слову. Мы продолжим обеспечивать столь необходимое финансирование и предсказуемость для нашего смелого партнера и перспективного члена. Мы планируем начать выплаты в марте", - написала он в Х.
09.40 США намерены к октябрю удвоить производство ключевых боеприпасов, используемых Украиной, заявил начальник отдела закупок армии Дуг Буш.
Как передает Defense One, ежемесячное производство 155-мм артиллерийских снарядов в США планируется увеличить с 28 000 в октябре прошлого года, до 37 000 в апреле 2024 и 60 000 в октябре, 75 000 в апреле 2025 и 100 000 в октябре. А до вторжения РФ было 14 000.
Издание отмечает, что ВСУ выпускают около 2000 снарядов в день, а РФ - 10 000.
В Техасе строится новый завод, который «будет иметь совершенно новый способ изготовления снарядов с использованием совершенно новых технологий, которые мы никогда раньше не использовали».
Буш говорит, что потребность Украины в артиллерийских снарядах меньшего размера, танковых и минометных США покрывают, поэтому их больше производить не будут.
09.17 Очередное видео транспортной мобилизации в Одессе.
08.42 Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, сообщил украинский военный паблик Deep State.
По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города.
Они фокусируются на закреплении в старой Авдеевке и дачном поселке возле коксохимзавода. Кроме того, противник пытался занять мост над железной дорогой.
По данным военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, положение в Авдеевке начинает напоминать Бахмут
08.33 Фото спасательно-аварийной операции на месте разрушенного ударом РФ отеля в Харьковской области, где погиб ребенок.
08.19 Российские НПЗ из-за атак украинских дронов в январе уменьшили переработку на 4% - в сравнении с январем 2023 года.
"Главными факторами снижения стали ремонты, а также вывод из строя некоторых установок из-за участившихся атак беспилотников", - пишет "Коммерсант".
08.15 Из-под завалов трехэтажного отеля в Харьковской области спасатели достали тело двухмесячного мальчика, родившегося 4 декабря 2023 года.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка.
Россияне ночью ударили двумя ракетами С-300.
08.08 Над Белгородской областью ночью сбили семь беспилотников, заявили российские власти.
Об ущербе не сообщалось. Местные паблики пишут, что дроны атаковали город Губкин северо-западнее Белгорода.
08.02 Британская Times назвала Залужного "Железным генералом" и обвинила Зеленского в попытке убрать более популярного конкурента.
Издание сообщает, что "президент видит в главнокомандующем своей армии потенциального соперника и, возможно, готовится его уволить".
Times пишет, что "Залужный по прозвищу "Железный генерал" сегодня может похвастаться 88 процентами поддержки". В отличие от Зеленского - "лучшего продавца в стране" (the country’s most effective salesman) - который имеет рейтинг одобрения 62 процента.
По мнению газеты, в Украине идет "не слишком сдержанная борьба за власть", которая может "отшатнуть западных союзников".
"Публичные ссоры ослабляют поддержку Запада и поощряют российские силы вторжения", - говорится в статье.
07.35 В Днепропетровской области ночь прошла спокойно, без обстрелов.
07.15 Ночью в Харьковской области россияне нанесли удары по Золочеву Богодуховского района.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА.
Разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли: двух женщин и мужчину. Также есть возгорание фасада магазина.
Идет ликвидация последствий ударов.