Анализируем военные итоги выходных.

Ситуация на фронте и обстрелы

Самая сложная ситуация сложилась в Авдеевке.

Командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский сегодня дал понять, что отступать из города украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. По его словам, россияне атакуют город крупными силами, задействуя как пехоту, так и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону и "свежие силы уже вступили в бои". То есть для удержания Авдеевки введены резервы.

Украинский военный паблик Deep State вчера вечером сообщил, что у РФ было новое продвижение по Авдеевке с северной стороны.

Также вчера несколько военных экспертов заявили о критической ситуации в городе.

Военный аналитик Bild Юлиан Репке считает, что россияне достигли железнодорожной развязки в центре Авдеевки и находятся всего в 700 метрах от последнего маршрута снабжения ВСУ, ведущего в южную часть города.

Он приводит видео, на котором украинский дрон сбрасывает несколько гранат на шестерых российских солдат. По их местоположению Репке определил расстояние от указанной дороги до российских позиций. По его словам, в этих местах уже "нет ни одного украинского солдата, который мог бы противостоять тем, кто движется дальше на запад".



Украинский военный эксперт Константин Машовец полагает, что в Авдеевке "повторяется история с Бахмутом", и есть угроза окружения украинских сил.

По его мнению, "противник продолжает успешно реализовывать свой замысел об обходе Авдеевского коксохимического комбината с востока и юго-востока".

"И, как это ни прискорбно признавать, похоже, противник ну очень близок к практическому воплощению его в жизнь", - добавил Машовец.

Он пишет, что передовые отряды РФ в течение нескольких предыдущих суток углубились в садовое общество "Ивушка" до ул. Мичурина и Железнодорожному переулку, а также вышли к путепроводу над железной дорогой в районе ул. Чистякова, "а по определенной информации, и захватили его".

"Все это вместе взятое по трезвой оценке означает, что они находятся в 500 метрах от Авдеевской автобазы и менее чем в 1 км от ресторана "Бревно" и фактически имеют реальную возможность в течение ближайших недель (если не дней) успешно для себя завершить свою Авдеевскую операцию", - пишет Машовец.

Причина такого прогноза - фактическое исключение "северной дороги" 00542 через Орловку и Ласточкино для стабильного снабжения украинских подразделений. По мнению Машовца, альтернативное сообщение на юге, через Тоненькое и Северное, также усложнено "до предела", поскольку передовые позиции противника находятся от этой дороги на расстоянии 2,2 км.

По мнению Машовца, если не предпринять каких-либо кардинальных шагов, "возникнет реальная вероятность их (ВСУ) окружения в Авдеевке".

Судя по словам Тарнавского, "кардинальные шаги" предпринимаются в том смысле, что в город перебрасывают резервы, которые, скорее всего, должны будут удержать ситуацию и, по возможности, разжать кольца полуокружения, которые сейчас создают россияне.

Не допустить скорого падения Авдеевки и хотя бы временно стабилизировать ситуацию для украинского командования важно и с политической точки зрения. Ведь в противном случае в общественном сознании проблемы будут четко ассоциироваться со сменой главкома ВСУ.

Отметим, что примерно точно так же действовали ВСУ и в Бахмуте, однако в конце концов город был захвачен, и до сих пор ведутся дискуссии, нужно ли было Украине тратить на него столько сил, которые могли бы пригодиться на других направлениях. Украинское командование (в том числе Сырский) настаивает, что имело смысл, так как у противника (ЧВК "Вагнер") потери были еще больше.

Но вернемся к ситуации в Авдеевке.

Местные паблики подтверждают, что проезд в город усложнился. Они пишут, что доступ в Авдеевку пока официально не перекрыт, но фактически заблокирован, так как сейчас возможен через единственную дорогу, которая находится в 300 метрах от российских позиций и постоянно простреливается.

По данным телеграм-каналов, волонтёры из "Белых ангелов", "Феникса", а также спасатели по этой причине в город уже не въезжают.

Также спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий подтвердил, что въезд в Авдеевку и выезд из города в настоящее время для невоенных очень усложнен. Даже правоохранители не могут заехать в город, чтобы установить последствия обстрелов и число жертв.

Кроме того, по городу непрестанно наносятся авиаудары.

Deep State подтверждает, что российские войска продвинулись южнее Новомихайловки. Аналитик Bild Юлиан Рёпке пишет, что ситуация в этом селе на угледарском направлении "становится критической для украинской армии".

"Российские оккупанты наступают на северном и южном флангах, а также в центре самого села. Сейчас они контролируют 10-15% этой территории", - пишет Репке и публикует карту ситуации в деревне.

Украинский военный эксперт Константин Машовец считает, что, вероятно, ВСУ уже не контролируют восточную окраину Новомихайловки.

"Бои, надо понимать, уже идут в самом селе", - пишет он.

По мнению Машовца, россияне пытаются также пробиться к Новомихайловке с юга, наступая в район села Победа.

"Очевидно, что главным смыслом всех этих усилий противника является вытеснение наших войск со всей территории восточнее дороги Угледар - Марьинка", - заявляет эксперт.

Также украинские и западные военные аналитики пишут об ухудшении для ВСУ ситуации к западу от Бахмута, в направлении Часова Яра.

По данным паблика Deep State, россияне заняли лесной массив к югу от Богдановки, подобравшись вплотную к хребту, на котором располагается Часов Яр.

"Враг приступил к новой волне наступательных действий, перегруппировав свои силы. В ход идет пехота и техника, которую враг накапливал, чтобы продолжить развивать свой прежний успех... Сейчас противник будет пытаться зайти на высоту", - пишет телеграм-канал.

Американский Институт изучения войны в своей сегодняшней сводке верифицировал кадры, на которых части российской 98-й дивизии ВДВ "недавно продвигались по полям к западу от Бахмута".

Россияне на Донбассе создали "царь-поезд" протяженностью 30 километров, в составе которого более двух тысяч вагонов, пишет военный телеграм-канал Deep State.

Поезд представляет собой фактически передвижную линию обороны.

"Непрерывная конструкция из товарных вагонов тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке и насчитывает около 2 100 вагонов разного типа. Сооружение этой вагонной многоножки началось в июле 2023 года", - говорится в сообщении.

Этот суперпоезд можно рассматривать как отдельную линию обороны, поскольку повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело, а продвижение техники из-за такой помехи без пробития коридора невозможно, считает паблик.

На этих выходных Украина подвергалась массированным ударам "Шахедов".

Наиболее громкий и трагический случай - прилет по нефтебазе в Харькове, где погибли две семьи, жившие по соседству. Семь человек погибли при пожаре, вызванном разливом горящего топлива.

В соцсетях уже задаются вопросами, каким образом получилось так, что нефтебазу разместили прямо около жилых домов.

Также ударам две ночи подряд подвергался Николаев. Прилеты были по объектам инфраструктуры. Сегодня ночью город атаковали десять беспилотников.



В Киевской области обломки дронов упали на территории одного из предприятий, возник пожар. Также вчера и сегодня были попадания в Одессе и Измаиле.

Аналитики в этом контексте отмечают, что украинская ПВО сбивает на треть меньше "Шахедов", чем раньше. За последние два месяца доля уничтоженных БПЛА упала на 33%. Об этом говорится в сообщении паблика UA War Infographics.

Еще в декабре эффективность работы ПВО по беспилотникам составляла около 90% и более. В январе показатели пошли на спад и в первую неделю февраля составили 60%.

В числе причин снижения эффективности аналитики называют такие:

- при сбитии одного БПЛА другие меняют курс,

- проведение россиянами дополнительной разведки расположения украинской ПВО,

- появление "Шахеда" с реактивным двигателем, который летит быстрее (не 180—220 км/ч, а 450—600 км/ч),

- тепловые ловушки на ракетах, которые летят вместе с БПЛА,

- ночная маскировка (окрашивание беспилотников в черный цвет или покрытие карбонатом).

Новые назначения в армии и планы по Сырскому

Владимир Зеленский вчера вечером объявил о новых кадровых назначениях в военной верхушке.

Заместителями главкома Сырского стали полковник Вадим Сухаревский (беспилотные системы) и полковник Андрей Лебеденко (технологические инновации).

Заместителями начальника Генштаба стали три бригадных генерала: Владимир Горбатюк (планирование), Алексей Шевченко (логистика) и Михаил Драпатый (обучение личного состава).

Утром в воскресенье Зеленский произвел еще ряд перестановок:

- Александр Павлюк назначен главой Сухопутных войск, которые ранее возглавлял новый главком Сырский,

- командующим Объединенными силами вместо Сергея Наева назначен Юрий Содоль,

- главой Десантно-штурмовых войск вместо Максима Миргородского стал Игорь Скибюк,

- командиром сил территориальной обороны стал Игорь Плахута.

Интересно, что Плахута руководил войсками МВД во время зачистки правительственного квартала от сторонников Майдана 10 декабря 2013 года. Он служил тогда начальником управления Южного территориального командования внутренних войск МВД и заявлял журналистам, что для расчистки улиц, прилегающих к Администрации президента, привлекли около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда "Беркут". По его словам, "люди в черном, которые разбирали баррикады, были коммунальщиками". Тогда же Плахута заявил о двух пострадавших в ходе столкновений "беркутовцев".

По этому поводу в украинских СМИ уже разгоняется "зрада".

Обращает на себя внимание и история с Наевым. Он говорит, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами из СМИ.

То есть Зеленский, как и анонсировал ранее, ведет масштабные кадровые замены в командовании армией. Таким образом выполняется две задачи. Первая - представить отставку Залужного не как направленную лично против него акцию, а в качестве масштабного реформирования всей армейской вертикали.

Вторая задача - придать новый импульс военным действиям и дать ответы на ближайшие вызовы, стоящие перед ВСУ. Без видимых успехов на этом направлении будет сложно объяснить, зачем увольняли Залужного.

На Банковой уже очертили главные задачи, которые поставили перед Сырским. Ключевую позицию обозначил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он сказал, что от нового главкома ждут "аудит" военнослужащих, так как из 1 миллиона мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек.

Отметим, что эта цифра (300 тысяч на фронте) впервые подтверждена официально, хотя ранее ее уже озвучивали отдельные военные. Зеленский раньше говорил, что общая численность ВСУ составляет 880 тысяч человек.

Российских же военных на передовой около полумиллиона, как недавно заявлял в интервью CNN глава украинской военной разведки Кирилл Буданов (а по данным Путина, более 600 тысяч). То есть россиян сейчас на фронте примерно в 1,5-2 раза больше, чем ВСУ.

И не исключено, что военно-политическое руководство видит в отправке на фронт "тыловиков" главное решение проблемы с нехваткой личного состава, которая пока не покрывается мобилизацией из-за коррупции в военкоматах и массового уклонения украинцев от военной службы.

Но насколько это решит проблему? С учетом того, что объективно часть сил необходимо постоянно держать на северных границах Украины - около Беларуси и РФ. Некоторые части нужно отводить на ротацию. И какое в итоге количество бойцов можно будет отправить из тыла на фронт и будут ли они достаточно подготовлены для этого - вопрос открытый.

Западные СМИ также пишут о том, какие проблемы придется решить новому главкому. И тоже связывают их в первую очередь с мобилизацией.

По данным CNN, политическое руководство Украины хочет получить от Сырского новый план, который позволил бы избежать застоя на фронте и в то же время не будет подразумевать слишком большого количества новых призывников.

Издание уточняет, что Залужный лишился должности в том числе потому, что требовал более массовой мобилизации.

"Владимира Зеленского раздражали предположения Залужного о необходимости масштабной мобилизационной кампании, чтобы изменить ситуацию. Хотя командующий армией заявлял, что не называл конкретных цифр, он был сторонником идеи набора полумиллиона новых солдат", - пишет издание.

То есть, исходя из этих данных и заявлений Офиса президента, перед Сырским стоит две задачи. Первая - отправить на фронт больше тыловых военнослужащих (с проведением ротации либо без нее). Вторая - провести домобилизацию (пусть, возможно, и не в тех масштабах, о которых, по данным СМИ, просил Залужный).

Но отметим, что при Сырском вряд ли стоит ждать какого-либо смягчения в работе ТЦК. Военкоматы изначально входили в зону ответственности Сухопутных войск, которыми всю войну командовал Сырский. То есть мобилизация со всеми ее эксцессами и коррупцией проходила под его прямым руководством.

И судя по законопроекту о мобилизации, который обсуждается в Раде, мобилизация будет лишь ужесточаться.

Военные перспективы

Но мобилизация не единственный вызов, который стоит перед новым командованием. Связанная с ней проблема - тяжелая ситуация на фронте, где российские войска продвигаются, пусть и не быстро, но сразу по целому ряду направлений. Это напрямую вытекает из нехватки личного состава и боеприпасов у ВСУ.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация на линии фронта "очень сложная". По его словам, если Запад значительно не увеличит поставки оружия и боеприпасов, то ситуация станет еще сложнее.

"Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение", - заявил он.

New York Times вчера заявила, что без помощи США Киев уже в этом году может ожидать "обвальный коллапс" (cascading collapse) на фронте.

Например, по оценкам американских чиновников, без регулярного импорта средств ПВО Украине хватит их лишь до марта. Также в марте Украина сможет с трудом проводить локальные контратаки, а к началу лета ее вооруженные силы могут столкнуться с трудностями и в обороне.

"Пройдет еще как минимум пара месяцев, прежде чем отсутствие помощи окажет широкомасштабное воздействие. Но без нее трудно представить, как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя", - говорится в статье.

Отметим, что вчера о двух месяцах, которые Киев может продержаться без помощи США, говорил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

При этом издание задается вопросом, как новый главком Александр Сырский будет решать все эти проблемы.

"Зеленский мало рассказал о том, как обновленное руководство будет достигать своих целей, и не объяснил, в чем команда предыдущего командующего потерпела неудачу", - пишет NYT.

Западные военные аналитики предполагают, что 2024 год Украина потратит на восстановление сил. Однако украинские руководители "должны сначала удержать то, что у них есть".

"Предотвращение наступления России осложняется критической нехваткой солдат и боеприпасов", - говорится в статье.

Замглавного редактора Bild Пауль Ронцхаймер считает, что Украина находится в "тяжелейшем военном кризисе" со времён битвы за Киев. После поездки на Донбасс он заявил, что ВСУ не хватает вооружения, солдат, технологий и надежной поддержки от США. По его словам, ухудшение настроений в Украине заметно уже при прохождении границы. Пограничники сказали ему по-английски: "Становится худо, не правда ли?"

"Неуверенность и разочарование в эти холодные зимние дни велики. Как репортёр в Украине я не видел такого настроения со времён полномасштабного вторжения в 2022 году. Вопрос в том, понятна ли вся эта драма в Вашингтоне, Берлине и Париже", - пишет Ронцхаймер.

Он отметил, что цель Зеленского - "отвоевать все захваченные Россией регионы". Но Валерий Залужный давно понял, что в сегодняшних условиях "она не может быть реализована, и об этом следует заявить публично".

По его словам, преимущество на фронте сейчас у россиян, которые, несмотря на большие потери, продолжают продвигаться вперед "метр за метром".

Как "уладить" войну

В США, где пока продолжается тупик с выделением помощи Украине, пытаются найти какой-то выход из ситуации. И пока республиканцы блокируют помощь внутри страны, у Байдена, судя по всему, предлагают Германии нарастить усилия по поддержке Киева.

Украина стала главной темой внезапного визита Шольца в США, где он провел непривычно долгую, почти двухчасовую встречу с Байденом.

Наблюдатели отмечают, что Шольц прибыл в США по особому приглашению Байдена. По их мнению, президент США уделил канцлеру ФРГ особое внимание с намерением показать американским политикам важность поддержки Украины.

По сути своих непубличных бесед канцлер и президент не распространялись, отказавшись от совместной пресс-конференции. Шольц лишь выразил уверенность, что Конгресс в конечном итоге примет решение о поддержке Украины.

При этом на вопрос, возьмет ли Германия на себя ведущую роль в поддержке Украины, если США откажутся от этого, Шольц не ответил. Но судя по всему, именно это и было главной темой встречи - поскольку в условиях, когда Вашингтон пока не может помогать Украине, именно Германия автоматически остается крупнейшим донором Киева.

Возвращаясь к республиканцам - Трамп вчера на предвыборном митинге в Южной Каролине снова заявил, что войну в Украине нужно заканчивать, и пообещал ее "уладить". Трамп также раскритиковал обсуждаемые в Конгрессе пакеты помощи Киеву и выступил против их "невозвратного" характера, требуя, чтобы средства если и давались, то в кредит.

Также он назвал президента Украины "величайшим торговцем в истории" (greatest salesman in history) и предположил, что США могут "лишиться сотен миллиардов долларов", если Украина заключит сделку с Россией без участия американцев.

То есть, видимо, так бывший президент пытался обосновать, почему необходимо "уладить" конфликт при посредничестве США.

Еще один сторонник наступления мира в Америке - Илон Маск - в очередной раз призвал к скорейшему прекращению войны в Украине.

"Пора остановить эту мясорубку. Это нужно было сделать ещё год назад", — написал Маск в X.

Так он отреагировал на видео, в котором Джо Байден заявил, что если Конгресс не поддержит Украину, то это можно приравнять к преступной халатности.

Затем он прокомментировал сообщение американского блогера Wall Street Silver, который написал, что даже если США выделят Украине 60 млрд долларов, это не повлияет на ситуацию на фронте и Россия все равно сохранит Крым и часть восточной Украины.

Илон Маск в ответ написал: "Так и есть. Вопрос только в том, сколько ещё детей погибнут, прежде чем этот факт признают".

Впрочем, несмотря на эти призывы, власти США и других ключевых стран Запада придерживаются других взглядов.

"США отвергают призыв Путина к переговорам по Украине", - пишет газета New York Times, комментируя заявления российского президента в интервью Такеру Карлсону.

Издание напоминает, что Путин призвал США "сказать нынешнему украинскому руководству, чтобы оно остановилось и село за стол переговоров". Но опрошенные NYT "чиновники Байдена заявляют, что они не рассматривают идею оказания давления на президента Украины" по этому поводу.

"Несмотря на слова господина Путина, мы не увидели никаких действий, указывающих на то, что он заинтересован в прекращении этой войны. Если бы это было так, он бы отвел свои силы и прекратил свои непрерывные нападения на Украину", - заявили изданию в совете нацбезопасности США, имея в виду, вероятно, отвод сил на границы 1991 года (РФ, напомним, готова рассматривать прекращение огня только по нынешней линии фронта с фиксацией таким образом своих территориальных завоеваний в Украине).

Ранее американские чиновники заявляли, что Путин не собирается вести "серьезные переговоры" до окончания президентских выборов в США в ноябре. По их словам, российский президент хочет "подождать и посмотреть", сможет ли Трамп вернуться в Белый дом, и предложить ему более выгодные условия.

Также издание предполагает, что предложение РФ о переговорах может быть направлено на российскую аудиторию, которая, судя по опросам, выступает за дипломатическое окончание конфликта.

Еще один фактор нежелания Запада призывать к переговорам - "неготовность украинского общества идти на компромисс с захватчиком". Из-за чего "Зеленский обеспокоен внутриполитическими последствиями применения другой (дипломатической - Ред.) тактики".

"Если не будет сигнала Украины о требовании мирных переговоров, то вряд ли последует толчок со стороны Вашингтона", - говорится в статье.

При этом Сэмюэл Чарап, аналитик по России в корпорации RAND, призвал говорить с РФ "в частном порядке", чтобы определить реальные требования Путина: действительно ли он хочет прекратить войну по линии фронта или нет.

"Никто не знает наверняка - и никто не может знать наверняка, если не попробует", - сказал Чарап. По его словам, примечательно, что Путин не сказал Карлсону, что у него есть предварительные условия для переговоров, такие как отставка Зеленского, например.

Напомним, ранее западные СМИ, в том числе и New York Times, писали о том, что Путин посылает сигналы о готовности остановить войну по нынешней линии фронта.

При этом в статье New York Times интересен пассаж относительно того, что Вашингтон не будет подталкивать Украину к переговорам, если не будет "сигнала Украины о требовании мирных переговоров".

То есть это можно читать таким образом, что если такой сигнал будет, то США против остановки войны возражать не будут.

Почему Украина и Запад против прекращения боевых действий по линии фронта ("корейского сценария"), мы писали здесь. Там же мы писали о том, при каком условии Зеленский может поменять свою точку зрения и предложить переговоры о мире или перемирие. Это условие - резкое нарастание проблем на фронте и угроза его краха. Но в таком случае не факт, что на переговоры готов будет пойти Путин. А если и пойдет, то условия будут для Украины многократно хуже, чем могли бы быть сейчас.