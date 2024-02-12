В РФ коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима за вымогательство у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Экс-главред "Татлера" Ариан Романовский и журналист светской хроники Тамерлан Бигаев получили по этому делу по 7 лет.

Сама Собчак на суд не приехала. Но назвала приговор "несправедливым и несоразмерным". Говорит, выполнила "все договоренности" для его смягчения.

Напомним, в октябре 2022 года они были задержаны при получении 800 тысяч рублей от сотрудников Чемезова. По версии следствия, они вымогали 11 млн руб. у главы "Ростеха" за удаление публикации, содержащей сведения "негативного, компрометирующего и дискредитирующего характера".

Они свою вину не признали и заявили, что выполняли поручения Собчак в рамках трудового договора.

Собчак говорила, что не имеет к этому отношения, и называла дело облавой на редакцию ее СМИ. Она была подозреваемой по делу, но стала свидетелем.

Напомним, что Собчак выехала из России накануне обысков, запутав следователей покупкой нескольких авиабилетов.

Затем она вернулась в Россию.