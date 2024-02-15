Анализируем итоги 722-го дня войны в Украине.

Ситуация в Авдеевке

Сегодня армия РФ продолжала продвигаться в Авдеевке - с юга и восточнее Ласточкино, сообщает украинский военный паблик Deep State.

Судя по его карте, россияне продолжают продвигаться на юго-запад от Индустриального проспекта, который был перерезан позавчера (напомним, на этой дороге "висело" основное снабжение Авдеевского гарнизона ВСУ).

На карте также заметно, что российские войска приближаются с севера к еще одной "дороге жизни", ведущей из Авдеевки на Северное. Если она также будет перерезана, то для снабжения украинского гарнизона останутся только грунтовые дороги.

Что касается юга Авдеевки, то там на карте Deep State укрепрайон ВСУ "Зенит" (бывшая часть ПВО) был уже почти в полном окружении.

Ближе к вечеру российские военные паблики опубликовали видео из "Зенита" с солдатами РФ. То есть, укрепрайон перешел под контроль россиян. Что произошло с украинскими солдатами, которые там были - пока точно неизвестно.

Ранее ряд российских военных пабликов писали, что оттуда в другую часть города якобы ведет подземный тунель и украинские военные могли уйти по нему. Но подтверждений этой информации нет.

Военное командование Украины заявила, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции.

"В Авдеевке происходит маневр наших подразделений с отходом на более выгодные позиции. Поставки в Авдеевку и эвакуация оттуда затруднены. Но задействована запасная логистическая артерия, подготовленная заблаговременно", - сообщил спикер направления "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Он говорит, что "мы воюем не мясом, задействуем и маневр, а когда ситуация становится самой сложной, принимаются решения о новых оборонительных рубежах".

В то же время сегодня подтвердилась обратная информация - не об отходе, а о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада официально заявила, что была "срочно" перекинута в Авдеевку.

"Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая. Объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства", - пишет бригада.

По ее данным, РФ сосредоточила вокруг города 7 бригад. Воевать приходиться на 360 градусов против "новых, и новых бригад, которые заводит противник".

Deep State со ссылкой на бойцов 3-й штурмовой сообщает, что в Авдеевке не осталось ни одной целой подготовленной позиции для обороны.

"В целом ситуация очень напоминает Бахмутскую оборонительную операцию, когда пехота Третьей штурмовой вынуждена была занимать оборону сразу с марша. Причем, как и в прошлом году, ни одной позиции подготовлено не было, ведь в момент захода те ВОПы, которые удерживали смежники, уже были потеряны или разрушены", - заявили военные.

Эксперты Deep State считают переброску штурмового подразделение в оперативное окружение для усиления оборонительных действий "крайне странной". Но отмечают, что такое решение было принято до смены главкома, поэтому не стоит считать эту ротацию идеей Сырского.

Также Deep State пишет, что из-за появления информации в СМИ о переброске 3 ОШБр в Авдеевку до официального объявления увеличилось количество ракетных ударов по тыловым городам Донецкой области, где, по мнению РФ, могла находиться "Тройка".

Другие военные также критикуют ведение обороны в Авдеевке.

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич заявил, что на этом участке фронта необходимо "обрезать наступающие силы противника с фланга", а "не биться лоб в лоб с россиянами".

"Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ. Да и вообще, с любой армией, как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами - это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?! Не технологический прогресс нас спасет, вам хоть миллион Хаймарсов дай - важно как вы будете их использовать!" - пишет Кротевич.

В целом, пока до конца не понятно, что собираются предпринять ВСУ - либо попытаться перейти в контрнаступление, чтоб отбросить россиян от линий снабжения. Либо организовано отходить из южной части города, заняв линию обороны в районе коксохимзавода.

Поступающая информация на данный момент не исключает обоих вариантов.

Сейчас можно лишь констатировать, что российская армия продолжает операцию по охвату южной части Авдеевки, повышая угрозу окружения оставшихся там украинских частей.

Ракетные атаки

Ночью по Украине была ракетная атака. ВСУ заявили, что сбили 13 ракет из 26 (то есть, половину). Не удалось сбить:

- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55;

- 5 баллистических ракет "Искандер-М"/ KN-23;

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

- 2 зенитные управляемые ракеты С-300.

Прилеты были во Львове, Хмельницком, Миргороде, Днепре, Запорожье. Везде были атакованы инфраструктурные объекты. Власти конкретизировали только один такой объект - во Львове: там была уничтожена электроподстанция. Попутно пострадали жилые дома.

Ракеты также летели на Киев, но, как заявляют ВСУ, все они были сбиты в Киевской области.

Минобороны РФ, комментируя удар, заявило, что российские ракеты атаковали предприятия военно-промышленного комплекса, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов. А также заводы, производящие топливо для ВСУ.

Украина этого не подтверждала.

Позже днем под обстрел попал Белгород в РФ. Там погибло шесть человек, среди них ребенок. Под ударом оказался торговый центр и стадион. Минобороны РФ заявило, что ПВО сбила над территорией Белгородской области 14 снарядов РСЗО "Вампир".

Военные перспективы

Российская армия готовит новое наступление на Запорожском направлении. Вероятно, в районе Работино, где летом был основной удар контрнаступления ВСУ. Причем россияне здесь сконцентрировали больше сил, чем под Авдеевкой.

Об этом заявил спикер данного направления Дмитрий Лиховий.

"Группировка, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении за последние несколько дней или недель, своими размерами превосходит в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что россияне туда вышли не на прогулку", — сказал Лиховий.

Напомним, ранее в Запорожской области был скандал о том, что не были выделены деньги на "зубы дракона", которыми планировалось укрепить украинские позиции. Но позже в Кабмине это опровергли.

Как уже писала "Страна", одним из наиболее опасных для Украины действий РФ на фронте (значительно опаснее продолжающегося медленного наступления на Донбассе или даже гипотетической атаки на Харьков), является удар с целью захвата Запорожья и Днепра, что полностью рассечет логистику ВСУ на всем южном фронте, а также создаст российский плацдарм на правом берегу реки Днепр для последующего наступления на Никополь, Кривой Рог и далее к Приднестровью с целью отрезать причерноморские побережье Украины от остальной страны.

Впрочем, пока достоверных подтверждений подготовки такого удара нет. А если он и последует, то далеко не факт, что он будет успешным, а не закончится с такими же минимальными результатами как и украинское наступление на том же направлении в прошлом году.

Тем временем, Владимир Зеленский отправляется в турне по Европе, в ходе которого, помимо прочего, подпишет договора о гарантиях безопасности с Германией и Францией.

По крайней мере так пишут западные СМИ.

Напомним, что Британия пока единственная подписала такой договор. Мы разбирали его здесь. Кратко стоит напомнить, что он не содержит прямых военных гарантий. Основная суть документа - что в случае нового нападения РФ Британия начнет оказывать Украине ту помощь, которую сочтет нужной. Без указания объемов и сроков.

То есть, этот договор рассчитан на некую послевоенную реальность, а не на нынешнюю ситуацию. Сейчас западные страны и так передают Украине то оружие, которое могут и хотят.

Например, планируется предоставить Украине миллион беспилотников, заявил генсек НАТО Столтенберг.

"Группа союзников объединяется с целью поставки миллиона беспилотников для Украины. 20 союзников по НАТО также договорились о создании коалиции по разминированию. Все это поможет спасти жизни украинцев", - сказал генсек.

Сегодня прозвучало еще одно заявление на тему, что Россия сможет долго вести войну.

Как считает российский оппозиционный экономист Владислав Иноземцев, Москве хватит ресурсов, чтобы выделить запланированные 100 млрд долларов на оборону в этом году и поддерживать такие расходы даже после завершения войны.

Данная сумма - это треть всего бюджета РФ и около 6% ВВП. Для сравнения - в СССР оборонные расходы достигали 21% ВВП.

"И есть еще одно отличие. В Советском Союзе ВПК было привилегированной отраслью, которая могла получать ресурсы из всех других отраслей и вперед всех других отраслей, поэтому в условиях уже существовавшего дефицита, изъятие ресурсов дополнительно на ВПК вызывало дефицит по всей цепочке и, соответственно, дисфункцию в экономике. А сейчас российский ВПК включен в экономику сугубо рыночными методами. То есть, если вы даете больше денег на промышленный комплекс, увеличивается потребление стали, заказы аммонита, заказы на перевозки, и экономика растет по всей цепочке. И, в данном случае, вбрасывая деньги в ВПК, вы получаете экономический рост, ровно то, что произошло в прошлом году, когда экономика выросла на 3% при существенном увеличении военных расходов", - говорит Иноземцев.

Поэтому, считает экономист, Путин продолжит тратить много денег на ВПК, даже если война закончится.

"Потери военной техники настолько масштабны, что от 4 до 7 лет придётся работать ВПК для того, чтобы их восстановить. Поэтому идея о том, что вот война закончится и все эти люди останутся без работы и поддержка рухнет, это сказки. Еще как минимум 3-4 года в том же темпе оборонка будет работать на склад под будущую войну или под возмещение потери нынешней", - заявил Иноземцев.

Он также сказал, что достаточно профессионально проявил себя и экономический блок российского правительства.

"У них, как выяснилось, очень адекватное представление, что происходит с российской финансовой системой, с налогообложением, с финансовыми потоками", - говорит Иноземцев.

Америка, Путин и Трамп

Вчера и сегожня прозвучало ряд интересных заявлений по Украине, связанных с Трампом.

Как пишет Bloomberg, он планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией - в случае своей победы на выборах президента США.

По данным агентства, обсуждается возможность проведения мирного саммита с участием Путина и Зеленского сразу после победы Трампа. Для принуждения Украины вернуться к переговорам Трамп может пообещать сократить военную поддержку, а Путину, наоборот - пригрозить увеличением помощи Киеву.

У Трампа таких планов официально не подтверждали, но в целом они коррелируют с его более ранними высказываниям, что он сможет в сжатые сроки завершить войну.

Правда, не совсем понятно, что предпримет Дональд Трамп, если оба президента откажутся сесть за стол переговоров - увеличит или сократит помощь Киеву?

С другой стороны, от переговоров сейчас открещивается Украина. Путин же в последнее время активно сигнализирует, что согласен их вести (пусть и с учетом "реалий на земле" - фиксации российского контроля над уже захваченными территориями Украины). То есть, по гипотетической "формуле Трампа", основное давление он будет осуществлять на Киев.

Сам бывший (и, возможно, будущий) президент США заявил вчера на митинге, что при его президентстве Россия не завоюет Украину. По его словам, Байден "собирается отдать" Украину Путину. "Это подарок. У него есть подарок", - приводит слова республиканца The New York Times.

При этом Трамп заявил, что сделает больше для защиты Украины, чем Байден.

Интересно, что накануне Путин заявил, что Байден выгоднее для России, чем Трамп, поскольку является "более предсказуемым" и "политиком старой формации".

С одной стороны, Трамп действительно известен как жесткий переговорщик, и многие в РФ призывают не ждать, что при нем с Америкой можно будет договориться по Украине (как это не удалось сделать при его первой каденции).

С другой - вчерашние заявления и Трампа, и Путина явно помогают республиканцам, которые обвиняют Байдена в ошибочной политике по Украине. И "комплименты" российского президента здесь могут лишь повредить американскому, дав повод говорить, что "Путину выгоден слабый Байден". О чем, как мы видим, уже говорит и Дональд Трамп.