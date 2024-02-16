Призывал к уничтожению Украины. СБУ объявила подозрение журналисту Васильцу
Служба безопасности Украины сообщали о подозрении украинскому журналисту и главе политической партии "Держава" Дмитрию Васильцу.
Об этом пресс-служба СБУ пишет в Фейсбуке.
По данным следствия, Василец выехал в РФ накануне масштабного вторжения, откуда стал "публично поддерживать агрессивную войну против Украины".
"Для распространения вражеской пропаганды Василец задействовал свои каналы на видеохостинге Ютуб и в мессенджере Телеграм с общей аудиторией более полумиллиона пользователей", - сообщила СБУ.
Васильцу выдвинули подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: оправдание агрессии и призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.
Напомним, что при президенте Петре Порошенко Василец уже получил 9 лет колонии по обвинению в пособничестве "ДНР", но был оправдан после подачи апелляции.
Через два года после этого в доме родителей Васильца произошёл пожар. По словам журналиста, власть не спешила с возмущениями и озабоченностями по поводу инцидента. Более того, правоохранители даже не возбудили уголовного дела.
Мы также сообщали о выступлении Васильца на конференции в ОБСЕ.