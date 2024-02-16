Анализируем итоги 723-го дня войны в Украине.

Что происходит в Авдеевке

Вчера резко ухудшилось положение украинских сил в Авдеевке.

Россияне, как мы уже писали, захватили укрепрайон "Зенит" к югу от Авдеевки.

Это подтвердило сегодня и украинское командование.

"После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки", - сообщил командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский, назвав потери украинских войск при отходе "незначительными".

В тоже время, другие источники говорят, что ситуация была совершенно другая и далеко не все украинские военные смогли выйти из окружения, а потери были большие.

"Последние дни позиции там были в полном окружении. Сегодня основные силы отошли с позиций, но выйти удалось не всем, так что не все так радостно, как пытаются подать некоторые", - сообщил вчера телеграм-канал Deep State.

Сегодня украинские военные это подтвердили.

Боец 110-й бригады Виктор Беляк заявил, что из "Зенита", который был на грани полного окружения, их никто организованно не выводил. Выбирались сами с большими потерями.

Беляк рассказывает, что было две попытки выйти из окружения. Первая - в ночь на 14 февраля. Ушло десять человек, только двое вернулись назад ранеными, еще одного раненого эвакуировали утром. Но при этом все трое бойцов, которые ушли за ним, также вернулись с ранениями. В том числе и сам Виктор.

На вторую ночь пообещали, что к ним приедет эвакуационная техника. Но она так и не приехала.

С серьезными потерями, части солдат все-таки удалось самим выйти из окружения.

"Генплан – или пан, или пропал. Группы отправлялись одна за другой — видимость нулевая. Это было тупо выживание. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами. Ждать эвак я не остался. Возглавил группу и двинулся в неизвестность. Накрыли. Про@бал группу. Но в конечном итоге добрался до точки. Первые группы погибли, сталкиваясь с врагом, так что следующих повели уже немного в обход. Это и позволило, тем, кому повезло, выйти. Эвак не приехал", - описывает отход из "Зенита" Беляк.

Раненых, судя по его словам, приказали оставить на месте.

"Последняя группа покинула бункер. А этот диалог по рации, ранил нас в самые наши глубины.

Раненый: А что, эвакуации не будет? Командир: нет, не будет, оставляйте 300 и сжигайте все.

Он не знал, что говорит с раненым. Осталось как минимум шесть человек.

И так же было трудно читать их сообщения в чате в сигнале. Их отчаяние и обреченность. Это всегда останется в нас. Погибают самые смелые", - пишет Виктор.

По его мнению, у командования не было намерения проводить грамотную эвакуацию.

"Никто не любит непопулярных решений. Вывод личного состава - нет. Другое дело, героическая оборона. За это можно и повышение получить", - пишет боец.

И заявляет, что их намерены оставить в Авдеевке, чтобы продолжать бои за город.

"Командование дальше тянет. И даже готово привезти БК и припасы, и оставить нас умирать. 110 ОМБР 1 батальон, 2 рота. Help!", - пишет Виктор.

Тарковский, тем временем, заявляет, что в Авдеевке нет окруженных подразделений (о чем ранее говорил замкомандира 3-ой штурмовой бригады Родион Кудряшов - по его словам, военные местами находятся в окружении на 360 градусов, но имеют возможности прорыва).

Однако, судя как по украинским, так и по российским военным картам, угроза окружения всей основной части Авдеевки крайне велика.

Россияне продолжают продвигаться на юго-запад от Индустриального проспекта (напомним, на этой дороге "висело" основное снабжение гарнизона ВСУ).

Также вверх по этому проспекту они захватили въезд в город, где ранее делал селфи Зеленский, когда в конце декабря посещал Авдеевку (это район ресторана "Бревно").

На карте также заметно, что россияне приближаются с севера к еще одной "дороге жизни" - ведущей из Авдеевки на Северное. Если она также будет перерезана, то для снабжения украинского гарнизона останутся только грунтовые дороги.

То есть, в окружение, если ничего не предпринять, может попасть весь город, кроме промзоны Авдеевского коксохима.

Также украинские паблики сегодня подтвердили потерю Донецкой фильтровальной станции к востоку от Авдеевки, о чем еще вчера сообщали россияне.

До начала полномасштабной войны станция находилась в серой зоне и под контролем ОБСЕ обеспечивала водоснабжение Донецкой области - как подконтрольной части, включая Мариуполь, так и "ДНР".

После начала открытого вторжения РФ станция оказалась под контролем ВСУ. Теперь же там вывесили флаг одного из подразделений "ДНР".

В такой ситуации у ВСУ остается два варианта. Либо контратаковать "клешню" россиян со стороны Индустриального проспекта и "Бревна" с целью восстановить контроль над путями в Авдеевку. Либо, чтоб не попасть в окружение, уйти из южной части Авдеевки, заняв новую линию обороны в районе коксохимзавода.

Есть, конечно, и третий вариант - оставить все как есть и дать приказ украинским войскам в южной части Авдеевки держаться любо ценой. Но, судя по развитию событий, этот вариант с большой долей вероятности может закончиться новым "котлом".

Какую тактику выбрало командование ВСУ - пока до конца непонятно. Комментарии властей двояки - они с одной стороны говорят, что ставят в приоритет спасение жизней солдат и не держатся за неудобные для обороны позиции (то есть, готовы к отступлению). С другой - заявляют, что в город направляются резервы и проводится оборонительная операция.

Примерно в таком духе выдержан комментарий Владимира Зеленского. Он заявил, что украинские военные "героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед".

"Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача делать все, чтобы защитить наших людей. Это главный сигнал от меня. Наши военные - это самое главное, что у нас есть, и это самое главное наше оружие", - заявил Зеленский.

В то же время генерал Тарнавский дает понять, что проводятся контратакующие действия и вводятся подкремпления. По его словам, что в городе идет "плановое усиление подразделений", "логистика работает", проводятся рейдово-ударные действия с целью расширить логистические коридоры. А боеприпасы и оружие поставляются "в увеличенных объемах".

То есть, по этой риторике, речи о выходе из города не идет. Но посмотрим, как будет обстоять дело в ближайшее время.

Пока из заявлений украинских военных, мониторинговых пабликов и экспертов, становится очевидно, что у россиян в Авдеевке многократное преимущество как в личном составе, так и в огневой мощи.

Такое преимущество, надо отметить, было и ранее, еще при начале штурма города. Но тогда украинцы оборонялись за укреплениями, которые много лет возводились в Авдеевке. А сейчас многие из этих укрепрайонов россиянами прорваны, и в городских боях превосходство противника в живой силе и технике становится решающим.

Особенно украинские эксперты и военные отмечают эффективность российских корректируемых авиабомб, которые разносят позиции ВСУ в Авдеевке и делают возможным продвижение РФ.

Украинские военные паблики называют российские КАБы одним из главных факторов продвижения РФ в Авдеевке. За последние три дня таких бомб на украинские позиции было сброшено порядка двухсот, пишут украинские телеграм-каналы.

В 3-й штурмовой бригаде, которую, по ее заявлениям, передислоцировали на коксохимзавод (что также играет в пользу версии об отходе ВСУ на эту позицию), также говорят, что предприятие постоянно бомбят КАБами, и поэтому долго его удерживать будет сложно.

Гарантии от Германии

Владимир Зеленский сегодня приехал в Германию. Там он подписал соглашение о "гарантиях безопасности".

Это второе такое соглашение после Британии. По смыслу оно вышло примерно таким же.

Правда, с рядом отличий. Слова "гарантии" там не прописано ни разу, тогда как в британском варианте оно звучало один раз - и речь шла про обязательства Украины перед Британией.

Нынешний документ называется "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Федеративной Республикой Германия".

Ключевой пункт идентичный тому, что был прописан в документе с Британией.

В случае повторного вторжения РФ в Украину в течение 24 часов будут созваны консультации для определения дальнейших шагов, а Германия "предоставит Украине при необходимости быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь".

Но конкретные объемы и сроки поставок этой помощи не указаны и остаются на усмотрение Берлина.

То есть, никаких гарантий вступления в войну Германии на стороне Украины в случае нового нападения России документ не содержит. Лишь обязательства начать консультации и предоставить военно-техническую помощь, что Берлин и сейчас делает безо всяких договоров.

Более того, в документе есть важная оговорка - "Германия напоминает, что национальные бюджетные ассигнования применяются и требуют четкого разрешения германского Бундестага".

То есть в каждом случае выделения денег решение по факту будет принимать парламент Германии. И никаких обязательств голосовать только "за" он, конечно, не несет.

Единственная конкретика - договор закрепляет немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 млрд евро на текущий год. Напомним, Германия уже ранее подтвердила эту цифру и, видимо, выделила бы ее и без договора.

Это соглашение, как и британское, действует 10 лет со дня подписания.

В ближайшее время Зеленский планирует подписать такое же соглашение и с Францией.

И, судя по всему, по ключевому пункту (оказание поддержки Украине в случае новой войны с Россией) оно будет таким же декларативным, как и с Германией и Британией.

То есть смысл таких договор не столько практический, сколько информационно-политический: добавить позитива в общую тревожную для Украины повестку, связанную с проблемами на фронте и застопорившейся американской помощью.

Тем временем, Франции блокирует закупку Европой боеприпасов для Украины на мировых рынках.

Как сообщает газета Politico со ссылкой на источники, Париж хочет, чтобы заказы получали европейские производители оружия. Таким образом, считает издание, Франция делает вторичным вопрос немедленной поддержки Украины - в угоду более стратегической цели создания военной промышленности ЕС.

Почему этот вопрос стоит так остро, объяснила сегодня Financial Times. По ее данным, европейские чиновники выражают беспокойство быстрым возрождением российского ВПК в прошлом году. Оно "происходило со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной".

"За год Россия произвела 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. По прогнозам украинских чиновников, в этом году она завербует еще 400 000 человек, не прибегая к полномасштабной мобилизации", - говорится в статье.

При этом, судя по всему, западные чиновники не особо верят в планы РФ по нападению на страны НАТО, но их опасения вызывают растущие возможности Москвы.

В этой истории наиболее спокойную позицию занимают США. "Мы считаем, что он (Путин - Ред.) серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет вступать в войну с НАТО", - сказал изданию один из высокопоставленных представителей Пентагона.

Каникулы Джонсона

Рассмотрение помощи Украине в США вчера снова зависло - как минимум до марта.

Судя по расписанию, опубликованному на сайте Палаты представителей, сегодня там будет последний сессионный день. А затем конгрессмены до 28 февраля уедут работать в свои регионы.

Напомним, что в Палату представителей поступил сенатский законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Спикер Майк Джонсон отказался выносить его на голосование. Сейчас в Палате обсуждаются альтернативные варианты, но очевидно, что за последний день работы они вряд ли появятся в оформленном виде.

А 1 марта наступает угроза нового бюджетного шатдауна, и конгрессмены займутся скорее всего не Украиной, а именно этим вопросом (либо примут основной бюджет США, либо продлят временный).

То есть, раньше первой недели марта к украинскому вопросу в Палате представителей вряд ли уже вернутся.

За эти каникулы Белый дом резко раскритиковал Палату представителей.

"Спикер Джонсон бросается в бегство, отправляя Палату представителей в ранний, незаслуженный отпуск, поскольку он продолжает усиливать убийственные военные усилия России и иранского режима в ущерб американской национальной безопасности", - заявил представитель президентской администрации Эндрю Бейтс.

В том же ключе высказался и сам Байден. Он заявил, что "неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта".

Представитель Джонсона ответил на это, что сам Байден за свое президентство более года провел в отпуске. И заявил, что президент так и не нашел времени встретиться со спикером Палаты представителей, чтобы обсудить судьбу "украинского" законопроекта, принятого в Сенате.

Судя по этой риторике, стороны не намерены уступать, вопрос выделения помощи Украине пока остается лежать в долгом ящике.

Причем альтернативные законопроекты, судя по всему, будут лишь затягивать весь этот процесс.

Как пишут американские СМИ, двухпартийная группа Палаты представителей продвигает компромиссный законопроект. Туда ввели выделение денег Украине, Израилю, Тайваню, а также вопрос защиты американской границы.

"Этот законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, которым въезд не разрешен, для обеспечения оперативного контроля над границами США, потребует от сотрудников миграционной службы задерживать и немедленно высылать иностранцев, которым не разрешен въезд, и предоставит 66,32 миллиарда долларов только на оборону для Украины, Израиля и Тайваня", - говорится в заявлении одного из авторов законопроекта Брайана Фитцпатрика (республиканец).

Исходя из этой суммы, помощь Украине, как видим, предлагается существенно сократить. В сенатском законопроекте только одному Киеву предлагалось выдать 60 миллиардов долларов. А здесь такая же сумма на две страны и один Тайвань.

Кроме того, пока неизвестно, устроят ли Байдена перечисленные выше жесткие меры по сокращению миграции (Белый дом ранее выступал против них).

Иными словами, этот и, вероятно, последующие законопроекты будут в той или иной мере противоречивыми. Что может еще сильнее затянуть процесс решения вопроса по Украине.