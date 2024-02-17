Анализируем итоги 724-го дня войны в Украине.

Падение Авдеевки

Сегодня россияне полностью взяли под контроль Авдеевку, включая ее наиболее укрепленный объект - коксохимзавод.

Еще с ночи главком Сырский и командующий группировкой "Таврия" Тарнавский заявили, что принято решение отступить из города, чтобы спасти жизни солдат.

Накануне уже было известно, что российские войска уже контролируют ряд ключевых объектов города - в частности, железнодорожный вокзал.

Сегодня россияне опубликовали кадры и у Авдеевской горадминистрации, которая находится у района многоэтажек "9 квартал" - из чего стало понятно, что и этот ключевой узел авдеевской обороны переходит под контроль противника (что позже подтвердилось и с украинской стороны).

Кроме того, российские телеграм-каналы опубликовали видео установки российского флага уже над одним из зданий коксохимзавода. Позже украинские военные паблики подтвердили отступление ВСУ с территории предприятия.

Что, собственно, знаменовало собой полный захват Авдеевки.

Украинский военный паблик DeepState после этого опубликовал карту, на которой вся Авдеевка уже перешла под контроль РФ.

И где по итогу закрепится новая линия фронта - пока вопрос открытый. Тем более, что еще днем поступали сообщения, что вывод войск, несмотря за заверения высшего командования, не окончен, и отступление все ещё продолжается.

Причем далеко не всегда гладко - судя по кадрам с пленными, которые начали публиковать российские и украинские телеграм-каналы.

Так, появилось видео разговора с родственниками украинского военного в Авдеевке с позывным "Джанго", который говорит, что его и других раненых оставили на позиции, а остальное подразделение ушло.

Речь идет об укрепрайоне ВСУ «Зенит», где, по свидетельству украинских бойцов, было приказано оставить раненых и отступать.

Украинские СМИ публикуют рассказ сестры "Джанго".

По словам Екатерины, брат рассказал, что они ждут эвакуации уже полтора дня. Сам он был лежачий из-за ранений.

"Джанго, когда мне звонил, у него такие боли были, его там обкололи всем, что у них оставалось, но медикаменты заканчивались и еда тоже", - рассказала женщина. Через несколько часов он сообщил сестре, что эвакуации не будет, и что их оставили умирать. При следующем созвоне "Джанго" сообщил, что командование договорилось, чтобы их забрали россияне, и чтобы они подняли белый флаг. Прямо во время звонка родственники увидели, как в помещение заходят россияне. "Брат в Авдеевке два года, без отпуска, без ротации. Я надеюсь, что они их там, в Донецке, подлечат, у него ноги опухшие. Хоть бы их не расстреляли", - говорит сестра.

Позже генерал Тарнавский признал, что при выходе из Авдеевки, "под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен".

Так или иначе, в целом, несмотря на продолжающуюся зачистку города российскими войсками, можно говорить о том, что штурм Авдеевки, который начался 10 октября, сегодня официально закончился падением города.

Причины и последствия падения Авдеевки

В последние несколько дней, когда падение города стало вопросом уже решенным, начали усиленно обсуждать причины такой ситуации. И делать из нее выводы на будущее.

В самом деле - Авдеевка была одним из самых мощных укрепрайонов украинской армии. Но захвачена она была по сути за четыре с лишним месяца - быстрее, чем куда менее укрепленный Бахмут. И, судя по всему, с меньшими потерями.

Первичную "работу над ошибками" провел министр обороны Рустем Умеров. По его мнению, из ситуации следует несколько уроков для ВСУ:

- нужно больше систем ПВО, чтоб сбивать российскую авиацию, сбрасывающую КАБы,

- нужно больше дальнобойных систем,

- нужны артиллерийские снаряды,

- нужны фортификационные системы.

Президент Владимир Зеленский назвал еще одну причину - "искусственный дефицит оружия", то есть нехватка западных поставок.

Украинские военные и эксперты, вслед за Умеровым, называют российские авиабомбы одним из ключевых факторов российского успеха в Авдеевке. По их словам, у россиян огромные запасы таких бомб, которые к тому же снабжены модулем управления, что резко повышает их точность и дальность поражения.

На Авдеевку накануне ее падения сыпались сотни этих бомб, заявляют очевидцы. И пока Украине этому нечего противопоставить - ввиду дефицита систем ПВО и авиации.

Разумеется, не только КАБы стали главным оружием российского продвижения - сказалось преимущество в боеприпасах (ввиду дефицита поставок Украине от Запада) и в личном составе. А также наращивание возможностей российских FPV-дронов.

Кроме того, о чем говорят меньше, но сведений об этом все больше - повышение уровня подготовки россиян.

И, если такие преимущества и качества у РФ сохранятся в обозримом будущем, это ставит вопросы к обороне других городов. Особенно, если укрепления там не такие мощные, как в Авдеевке.

О чем уже активно пишут те, кто присутствует на войне со стороны ВСУ.

Воюющий экс-нардеп Игорь Луценко заявил, что россияне взяли "стабильный темп" наступления и могут продвигаться дальше после захвата Авдеевки.

"Перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой – Бахмут. Перед Бахмутом – Лисичанск-Север. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше не Харьков, Запорожье? А никаких! Нет предела, где россияне, взяв такой стабильный темп, остановятся. Разве что на природных рубежах, которые — Днепр, северные белорусские болота. Таков их план", - написал он в Facebook.

Военные фотографы Константин и Влада Либеровы тоже задаются вопросом, вокруг какого следующего после Авдеевки украинского города россияне попробуют продавить оборону ВСУ.

"Так что следующая "фортеця" - Покровск? Или сразу Константиновка?" - пишут Либеровы, критикуя командование ВСУ из-за отсутствия второй линии обороны в Авдеевке.

"Где вторая линия обороны? Если использовать карту дипстейт, "клешни" вокруг города начали формироваться почти год назад. Это точно не было сюрпризом. Так где вторая линия обороны?" - задаются вопросом Либеровы.

"Пока военные ждали вооружения для запорожского контрнаступления, враг миновал поля, бетонировал окопы, строил целые подземные города… Почему мы не делали то же в Авдеевке? Тем более что глухая оборона, целью которой истощение сил противника — это как бы наша официальная стратегия. На фото вы видите, как выглядит эта оборона, и чьи силы она на самом деле истощает", - пишут Либеровы.

Итак, основные выводы из падения Авдеевки таковы.

1. Это первая стратегически важная победа РФ с весны-лета 2022 года, когда был захвачен Мариуполь, сухопутный коридор в Крым, большая часть Луганской и Херсонской областей. Захват Бахмута не был стратегической победой в виду того, что он не открывал простор для дальнейшего продвижения и не решал какие-либо стратегические задачи. Захват Авдеевки же для РФ решает как минимум одну стратегическую задачу – отодвигает фронт от Донецка.

2. Падение города было предопределено на прошлой неделе после прорыва россиян южнее коксохимзавода, что фактически положило начало обрушению обороны. Некоторое время ходили слухи, что ВСУ планируют нанести контрудар, но, видимо, сил для этого не хватило, а потому был выбран единственно возможный вариант – отступление.

3. Причинами потери Авдеевки в ВСУ и военные аналитики называют превосходство россиян в живой силе, отсутствие возможностей украинской армии найти достаточно резервов, чтоб нанести контрудар в городе или хотя бы удержать в нем позиции, тотальное превосходство РФ в артиллерии, а также массированное использование россиянами КАБов – мощных корректируемых авиабомб. Значительно увеличила армия РФ и использование дронов. Также отдельные украинские военные пишут об улучшении управления боем и тактики россиян, отмечая, что в Авдеевке российские силы воюют более профессионально, чем в Бахмуте. По итогу, начав штурм Авдеевки в октябре 2023 года, россияне взяли город за 4 месяца – гораздо быстрее, чем Бахумут и с меньшими потерями. И это тревожный знак для ВСУ, так как таким же методом, используя те же преимущества, россияне смогут продавить оборону ВСУ и в других местах. Об этой угрозе уже, как писалось выше, говорят и украинские военные.

4. Дальнейшее развитие военных событий зависит от того, смогут ли ВСУ удержать новую линию обороны, об отходе на которую заявил Сырский. Если смогут – тогда потеря Авдеевки не приведет к кардинальным изменениям на всей линии фронта и, тем более, к перелому в войне. Но если россияне смогут развить наступление дальше – на запад Донецкой области в сторону Покровска и Селидово (с перспективой удара на Павлоград и Синельниково), это создаст угрозу для всей группировки ВСУ на южном фронте. В этом плане данное направление для РФ более перспективно, чем наступление от Бахмута на Часов Яр, где оно далее упрется в крупную городскую агломерацию Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Хотя, не исключено, что россияне теперь начнут наступление на третьем, еще более стратегически важном направлении – на Запорожье и Днепр, о подготовке к которому уже заявляют украинские военные.

5. Также велико и информационно-политическое значение потери Авдеевки. Это произошло накануне второй годовщины вторжения, за месяц до выборов президента РФ, на фоне проблем с выделением американской помощи, а также сразу после неоднозначно воспринятой обществом отставки главкома Залужного и его замены на Сырского. Падение Авдеевки угрожает все эти проблемные моменты сделать еще более проблемными для украинского военно-политического руководства. Также оно усиливает позиции тех сил в Украине и на Западе, которые выступают за скорейшее окончание войны по нынешней линии фронта ("корейский сценарий") с аргументом "чем дольше воюем, тем больше и людей, и территорий теряем, и тем хуже будут условия прекращения войны". Власти Украины и ведущих западных стран на данный момент выступают против такого варианта и вряд ли потеря Авдеевки сама по себе их позицию поменяет. Но если ситуация на фронте продолжит для ВСУ ухудшаться, то концепция в Киеве и на Западе может измениться. Хотя в таком случае открытым будет вопрос – пойдет ли на прекращение войны Путин и если да, то на каких условиях.

Запорожский фронт

Российские паблики сегодня активно пишут о наступлении РФ на Запорожском фронте.

Сперва заявлялось об атаках в районе Работино и Вербового, а затем сообщили об артподготовке гораздо западнее - под Каменским. Публикуются кадры с заревом якобы от ведущихся обстрелов.

Утверждается, что в движение пришел весь фронт от Гуляйполя до Васильевки.

Украинские источники этой информации не комментировали. Генштаб в своей вечерней сводке заявил об отражении четырех российских атак на Ореховском участке.

Мюнхенская конференция

Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Зеленский. Главным смыслом его выступления стала нехватка западных поставок вооружений. Как мы упоминали выше - с ней он связал падение Авдеевки.

"Украина может победить. Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает. К сожалению, удерживание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий. Это ослабление демократии подрывает нашу общую способность", - сказал Зеленский.

Он призвал поставить Украине больше систем ПВО, использовав интересный аргумент - что, в таком случае, в Украину вернутся миллионы беженцев.

"Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты. Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев", - заявил Зеленский.

Отдельно президент коснулся вопроса остановки американской помощи и сделал внезапно мягкий намек на разрыв союзнических отношений с США.

После встречи с вице-президентом Камалой Харрис Зеленский заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если прекратят оказывать помощь.

Но на данный момент такого сценария Киев не рассматривает, добавил президент.

"Мы очень рассчитываем на позитивное решение Конгресса, для нас этот пакет жизненно важен. Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу", - заявил Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я не вижу возможности для стратегического партнера занять такую позицию... Я рассчитываю, что все-таки союзническая позиция сохранится", - добавил президент.

По его словам, договор о гарантиях безопасности с США может быть подписан после того, как Конгресс разблокирует помощь Киеву. Но сейчас этот вопрос подвешен как минимум до середины марта, как сегодня написало агентство Reuters.

И некоторые наблюдатели полагают, что вопрос могут и не разблокировать и до выборов президента США из-за клинча по этому вопросу между демократами и республиканцами.

Воплотит ли Зеленский в таком случае свою угрозу разорвать отношения с американцами - вопрос открытый.

Много заявлений о перспективах войны сегодня было от Германии. Канцлер Шольц, выступая на Мюнхенской конференции, выдвинул несколько тезисов.

1. "Мы не хотим конфликта с Россией. Мы не отправляем своих солдат в Украину", - заявил Шольц. При этом он сказал, что "угроза из России реальна". "Мы должны и дальше укреплять европейский фланг НАТО. Мы не посылаем солдат в Украину, но Путин должен понять: мы способны защитить каждый квадратный метр нашего Альянса", - сказал канцлер.

2. Шольц вновь ушел от ответа на вопрос будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taurus.

"Это странный вопрос. В этом году Германия потратит 7 млрд евро, чтобы помочь Украине обороняться. Нам нужно увеличить производство, особенно боеприпасов. Мы должны обеспечить и обслуживание этого оружия. Затем шаг за шагом мы решим, что будем делать в нужный момент", - сказал канцлер.

3. Шольц заявил, что несмотря на "огромные потери" ВС РФ, "значительные части российской армии остались нетронуты". Поэтому Германия "полна решимости" продолжать поддерживать Украину.

При этом, судя по комментариям министра обороны Германии Писториуса, Москва будет представлять угрозу Европе куда дольше, чем может продлиться российско-украинская война.

Он заявил о грядущих "десятилетиях" противостояния Европы с Россией.

"К сожалению, нам придётся жить с линиями раздела в Европе в ближайшие десятилетия: свободная и демократическая Европа с одной стороны, авторитарная и воинственная Россия с другой. Эффективное сдерживание - это страхование нашей жизни", - сказал Писториус на Мюнхенской конференции.

Ранее о десятилетиях противостояния с РФ говорил генсек НАТО Столтенберг. Правда, он же неоднократно заявлял, что на данный момент угрозы членам Альянса Россия не представляет. И, как ранее уже писала Financial Times, Запад в целом беспокоят не намерения Путина, а увеличивающиеся военные возможности РФ, которая активно переводит экономику на военные рельсы.

Еще один аспект сегодняшней Мюнхенской конференции - попытка Украины заручиться поддержкой мировых лидеров для участия в саммите по формуле Зеленского.

Украина хочет провести его уже в марте. Но мероприятие скорее всего перенесут на апрель или даже май, пишет Bloomberg. Причина - отсутствия кворума мировых лидеров, заявили агентству источники, знакомые с планами властей Украины.

На данный момент один из ключевых вопросов - участие Китая.

"Дмитрий Кулеба стремится встретиться с китайским коллегой Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы убедить Пекин принять участие во встрече на высоком уровне", - говорится в статье.

Но состоится ли такая встреча, пока непонятно.