В воскресенье, 17 февраля, в Украине идет 725-й день войны с Россией.

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18 февраля

08:52 Белгородскую область атаковали ночью 16 дронов, сообщили власти региона.

Заявляется о повреждениях ЛЭП.

Накануне вечером в Белгороде звучали взрывы.

08:34 Украина ночью сбила 12 из 14 запущенных "Шахедов".

При этом, как сообщают Воздушные силы, россияне ударили тремя ракетами Х-22 и шестью С-300, которые сбить не удалось.

Утром ВСУ сбили российский самолёт Су-34.

08:31 Оперативное командование "Запад" заявило об уничтожении 18 единиц российской техники, после чего войска РФ отошли на прежние позиции.

Всего наступало до 30 единиц техники, добавили в ОК и опубликовали видео ударов.

Российские паблики вчера вечером заявляли, что при наступлении захватили ряд опорных пунктов. Визуальных подтверждений этому нет.

08:13 Российские военные паблики пишут о том, что на Авдеевском коксохимзаводе все ещё ведут сопротивление украинские войска.

Они публикуют видео, как этой ночью на завод сбрасываются авиабомбы.

Вчера вечером о том, что на АКХЗ есть украинские войска, заявлял Шойгу.

08:00 Сегодня ночью российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками. В результате попадания на территории инфраструктурного объекта начался пожар.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Ночью враг атаковал Полтавскую область беспилотниками. Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района", - написал он.

Это привело к пожару, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших, отметил Пронин.