Анализируем итоги 726-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте, диверсии в тылу

Минобороны РФ сегодня заявило, что окончательно захвачен Авдеевский коксохимзавод.

Еще на выходных в России сообщали, что на заводе остались украинские войска. Хотя украинские паблики при этом писали, что вся территория коксохима перешла под контроль РФ.

Судя по всему, сперва завод был захвачен частично. 3-я штурмовая бригада, которая находилась в том числе и на предприятии, заявила сегодня, что попала в окружение, но вышла из него. Напрямую с АКХЗ это связано не было, но не исключено, что речь именно об этом - поскольку в бригаде добавили, что завод сильно пострадал от авиабомб.

С захватом коксохима можно теперь уже окончательно говорить о падении Авдеевки. Детальнее о причинах и боевой тактике российских войск мы писали здесь.

Теперь главный вопрос - как далеко продвинутся россияне и смогут ли ВСУ удержать фронт на новых рубежах, не допустив прорыва армии РФ.

Сейчас, судя по сообщениям с обеих сторон, россияне пытаются развить успех на запад и атаковать Ласточкино. По данным командующего группировкой "Таврия" ВСУ Тарнавского, бои идут на подступах к селу (российские же паблики вчера писали, что их подразделения уже действуют в самом селе).

Еще один участок фронта, который пришел в движение - Запорожский.

Там, начиная с субботы, идут российские атаки с южной стороны - как в сторону Работино, так и восточнее, с вероятной целью пробить коридор между Работино и Вербовым, разрезав удерживаемый ВСУ выступ на две части.

Российские и украинские паблики заявили, что россиянам удалось войти на южные окраины Работино. Также телеграм-канал Deep State заявил о продвижении российских войск на втором участке - юго-восточнее Работино.

Официально же в ВСУ заявляют, что все атаки российских войск на этом направлении отбиты.

В РФ же говорят о наступлении в районе Каменского, расположенного у Каховского водохранилища (это самый короткий путь к Запорожью от линии фронта), и захвате трех украинских опорников. Об этом заявил представитель российской "администрации Запорожской области" Рогов. Украина этого не подтверждала.

Как мы уже писали, атака россиян на Запорожье и Днепр потенциально намного опаснее для Украины, чем продвижение российских войск по Донбассу. Захват Запорожье и Днепра рассекает логистику украинских войск на Южном фронте и может побудить их отступить на севере. Кроме того, захват этих городов позволит создать плацдарм на правом берегу Днепра с целью развить затем наступление на Никополь и Кривой Рог и до границы с Приднестровьем.

Впрочем, украинское командование наверняка также понимает эту угрозу и потому, вполне вероятно, готовится здесь встречать противника (тем более что о концентрации армии РФ на этом направлении представители ВСУ заявляли еще на прошлой неделе).

Украинские паблики зафиксировали продвижение российских войск и на Бахмутском направлении - у Ивановского (Красного). Все это расценивается как подготовка к вытеснению украинских войск на западный берег канала Северский Донец - Донбасс и подготовка к наступлению на Часов Яр.

Но противостояние идет не только на передовой. В глубоком украинском тылу - в Винницкой области - подорвали железнодорожное полотно. Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах. СБУ расследует дело по статье "диверсия" - на путях нашли следи взрывного устройства.

А во Львове вчера под утро прогремел взрыв на промышленном предприятии. Пожар затронул 400 квадратных метров, перекрыли соседние улицы. СБУ заявила в комментарии местным СМИ, что об атаке речи не шло. Однако на вторые сутки после инцидента власти до сих пор не сказали, что именно взорвалось, на каком предприятии и по какой причине.

То есть не исключено, что взрыв как-то связан с оборонной сферой.

Смерть летчика Кузьминова

Сегодня в прессе прошла информация, что в Испании убили российского пилота Максима Кузьминова, который в августе угнал в Украину вертолет Ми-8. Остальные члены экипажа были убиты при захвате.

Заявлялось, что убийство произошло еще 13 февраля в городе Вила-Хойоса. По данным журналистов, в Кузьминова выстрелили 12 раз, а после переехали на машине.

Сперва возникли сомнения, что речь идет именно об этом пилоте - в материалах СМИ было много несовпадений с данными Кузьминова. Но затем представитель украинской военной разведки Андрей Юсов подтвердил, что речь именно о бывшем российском летчике.

Источники в ГУР заявили украинским журналистам, что пилот был убит после того, как к нему в Испанию приехала из России бывшая девушка. Также там сообщили, что он отказался жить в Украине и сам решил переехать в Европу.

Напомним, что в октябре на российском ТВ вышел сюжет про Кузьминова, где фактически прямо давалось понять, что его намерены убить как "продажную шкуру" и "изменника".

Поэтому ряд российских пабликов предполагает, что информация об убийстве Кузьминова может быть "вбросом" украинских спецслужб, чтобы обеспечить его безопасность - объявить его мертвым, сделать ему новые документы и, возможно, пластическую операцию.

Хотя, с учетом того что это произошло в Испании, а не в Украине (где было бы все намного проще сделать), и что, судя по всему, убийство человека действительно имело место, данная спецоперация выглядит достаточно сложной и многоходовой, чтобы ее решились осуществить.

Правда, есть еще версия, что публикация о том, что Кузьминов убит в Испании, появилась без ведома ГУР. Но украинская разведка решила ее использовать для того, чтобы создать легенду о его смерти и таким образом сбить со следа потенциальных киллеров. Хотя эта легенда может быть легко разрушена, если испанская полиция заявит, что убитый не Кузьминов, а совсем другой человек.

Мрачное эхо Мюнхена

В западной прессе выходят достаточно пессимистические материалы по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где одной из главных тем стала Украина.

"Победы России пошатнули веру мировых лидеров в перспективы войны в Украине", - пишет Financial Times по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Издание отмечает, что еще год назад участники конференции "излучали оптимизм относительно перспектив Украины". Но в этом году, "когда конфликт склонился в пользу Москвы, а вера в поддержку Запада угасла, этот оптимизм сменился неослабевающим унынием".

"Прошлый год был очень самодовольным, когда столько надежд возлагалось на украинское контрнаступление", - сказала Хизер Конли, глава немецкого Фонда Маршалла. В этом году перспективы мрачнеют, поскольку Россия восстанавливает свою армию и переходит к военной экономике.

"Мы увидим, как Украина понесет потери на поле боя, мы увидим значительные успехи России, а у украинцев не останется боеприпасов", - прогнозирует Конли.

Адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, признал, что Запад был "чрезмерно оптимистичен в отношении войны в 2023 году", полагая, что, "если мы предоставим украинцам необходимые боеприпасы и обучение, они победят". Теперь, добавил он, "мы должны быть осторожны, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году". "Тот факт, что Украина по-прежнему является суверенным государством и что украинцы вернули 50 процентов того, что русские взяли в 2022 году, примечателен", - сказал он.

В Мюнхене преобладали споры о том, как восполнить дефицит вооружений в Украине.

"Россия извлекла много уроков, она также производит больше боеприпасов и оборудования, чем мы все вместе можем предоставить", - сказал Петр Павел, президент Чехии.

"Проблема в том, что Америка не производит достаточного количества оружия, Европа не производит достаточного количества оружия, и это гораздо важнее, чем политическая воля США или сколько денег мы печатаем и отправляем в Европу", - оценил ситуацию сенатор-трампист Дж. Д. Вэнс, который также ездил в Мюнхен.

Поэтому текущий план Запада - "просто не дать украинской армии развалиться", пишет Politico по итогам Мюнхенской конференции.

Многие политики и чиновники заявляли, что Украина проиграет войну без дополнительных 60 млрд долл. военной помощи США. Но они также "не были уверены в том, как может выглядеть победа Украины даже при таком усилении".

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что плана Б на случай, если Конгресс не разморозит помощь Украине, нет: "Есть только план А".

Демократы говорят, что выделение денег является "последней и лучшей надеждой Киева" и уверены, что "Украина никогда не прекратит сопротивление России, даже если она не получит большей поддержки".

При этом большинство американских законодателей, присутствовавших на конференции, "снова и снова" отвергали тезис о том, что Украина уже безвозвратно находится на пути к краху.

А некоторые конгрессмены считают, что Киев является еще и платежеспособным. И предлагают давать ему не безвозмездную помощь, а в долг, да еще и под залог полезных ископаемых. Такую идею высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он предположил, что это может разблокировать помощь Украине в Конгрессе.

"Я хочу превратить пакет помощи в кредит, и это имеет для меня смысл... У нас долг на $34 триллиона. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов", - заявил Грэм. Он добавил, что это идея Трампа: "Если ее принять, думаю, можно получить много голосов в Палате представителей и Сенате".

Однако здесь нужно отметить, что предоставление помощи в кредит или под залог ископаемых будет иметь для Украины совсем другой "привкус" - налицо будет понижение союзнических взаимоотношений. Что даст почву для рассуждений о "предательстве Запада", которые и так уже периодически звучат в Киеве.