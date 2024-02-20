Анализируем итоги 727-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска за минувшие сутки подошли вплотную к деревне Ласточкино к западу от Авдеевки, сообщают украинские паблики.

По их данным, на село идут усиленные атаки, в ходе которых противник несет потери.

Российские телеграм-каналы заявили о продвижении своих войск в Степном к северо-западу от Авдеевки. Украина этого не подтверждала.

Южнее Авдеевки российские войска продвинулись к северу от Марьинки - в сторону Красногоровки, сообщает американский "Институт изучения войны".

Российские же паблики заявляют о продвижении к югу от Марьинки и занятии более, чем половины села Победа (а к вечеру российские телеграм-каналы заявили о полном захвате этого населённого пункта). Украина этих данных не подтверждала.

Но Генштаб в утренней сводке сообщал, что в районе Победы, а также соседних Марьинки и Новомихайловки было отбито 29 атак за сутки - кратно больше, чем на любом другом направлении.

На Запорожском фронте российские войска недавно продвинулись к западным окраинам Работино, сообщил "Институт изучения войны". Ранее российские паблики заявляли, что их войска уже вошли с юга в само село (что подтверждали украинские источники). Но неизвестно, закрепились ли они в Работино.

CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление. По оценкам некоторых аналитиков, собраны силы в 50 тысяч российских военнослужащих.

Мы уже писали, что это направление наступления российской армии потенциально очень опасное для Украины, так как открывает дорогу к Запорожью и Днепру.

Под конец дня министр обороны РФ Шойгу, со ссылкой на командующего группировкой Днепр генерала Теплинского, доложил Путину, что российская армия взяла под контроль Крынки в Херсонской области (там с октября ВСУ удерживали плацдарм на левом берегу Днепра). При этом, по его словам, часть военных ВСУ "еще сидит в подвалах".

Украина потери плацдарма у Крынок или продвижения там россиян не подтверждала.

Ночью Украину атаковали 23 "Шахеда". Командование ВСУ заявляет, что все они были сбиты. При этом был прилет в Кременчуге, где горело предприятие. После удара дрона возник сильный пожар.

Сегодня с утра под сильным обстрелом находится центр Донецка. Погибли два человека.

Первый прилет был на пересечении проспекта Панфилова и улицы Университетской. Второй - рядом с библиотекой имени Крупской, недалеко от которой расположено здание "правительства ДНР" (бывшая обладминистрация).

Эхо Авдеевки. Пленные и "Зенит"

Путин и Шойгу сегодня встретились в Кремле, чтоюы обсудить захват Авдеевки.

Путин утверждает, что подразделения ВСУ сами начали из города "хаотичный отход" и только уже после этого командование отдало приказ об отступлении. Шойгу же заявил, что ВСУ оставили в Авдеевке много раненых и оружия (командование ВСУ заявляет, что отступление шло по плану).

Министр обороны РФ заявил, что после Авдеевки армии РФ удалось захватить еще 72 квадратных километра территории западнее города (Украина этого не подтверждает).

Шойгу заявил, что РФ удалось провести операцию по "при минимальных потерях", был захвачен мощный укрепрайон, который создавался 9 лет и эта операция "войдет в учебники" (Украина заявляет, что противник понес большие потери).

В Украине же продолжают обсуждать причины относительно быстрого схлопывания обороны Авдеевки - одного из самых укрепленных городов по линии фронта (если не самого укрепленного).

Напомним, что оборону ВСУ россияне масштабно прорвали впервые с юга от Авдеевки. Именно там попал в окружение укрепрайон "Зенит", построенный на базе бывшей воинской части ПВО.

Там в окружении осталось много украинских военных.

По этому поводу в Сети разгорелся конфликт. Украинский военный корреспондент Юрий Бутусов заявил, что солдаты на "Зените" попали в плен, потому что не получили вовремя приказа на отступление.

По его данным, командование было уверено, что будут введены резервы, которые "пробьют коридор". "К сожалению, все это не было спланировано так, чтобы пробить коридор. Во время приказ на отход гарнизон "Зенита" не получил. И это основная причина этой трагедии. И не только этой, к сожалению", - заявил Бутусов.

Анализируя причины падения города в целом Бутусов упомянул, что армии РФ удалось совершить первый мощный прорыв на юге, "продавив с большими потерями порядки" 53-ей бригады в районе Царской Охоты.

"С юга противник также продавил там оборону 53-й бригады и очень глубоко охватил город с юга. То есть фактически уже занял район Царской охоты, даже за 9-ый квартал вышел. И фактически 110-я бригада уже не могла маневрировать силами, противник атаковал ее со всех флангов. И критический момент наступил", - заявил Бутусов.

По его мнению, тогда командование должно было заблаговременно усиливать войска в городе и строить новые линии обороны.

После этого 53-я бригада обвинила Бутусова в распространении дезинформации относительно "ухода бригады с позиций в Авдеевке", сравнив его слова с российским ИПСО.

Бригада говорит, что держала позиции 9-го квартала до последнего дня и через них отступали соседние подразделения.

"За время массированного наступления противника на Авдеевку 53-я ОМБр не потеряла ни одной позиции на юге. Информация, которая была приведена на миллионную аудиторию, полностью дискредитирует героические поступки нашей бригады. Часть города, район 9 квартала до последнего дня оставался под контролем 53-й ОМБр, и именно через него отходили соседние подразделения. Отход с позиции "Зенит" также прикрывала 53-я бригада, бойцы которой оставались на позициях, до приказа", - говорится в сообщении военных.

Как бы то ни было, часть военных осталось в окружении и попали в плен. И, как вчера заявила 110-я бригада ВСУ, некоторые их них были расстреляны.

В бригаде говорят, что родственники опознали погибших военных на одном из опубликованных россиянами видео из Авдеевки. Речь идет о Георгии Павлове, Андрее Дубницком, Иване Житнике. Также, по данным бригады, расстреляны Александр Зинчук и Николай Савосик.

110-я бригада утверждает, что, когда "Зенит" окружили, вывезти оттуда тяжелораненных бойцов не было никакой возможности. Поэтому командование связалось с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с РФ, "для оказания помощи тяжелораненым безоружным военным". РФ, как заявляют в бригаде, согласилась их эвакуировать, оказать помощь и потом обменять.

Но, по итогу, они были расстреляны.

Омбудсмен Лубинец обратился по этому поводу в ООН и Красный Крест.

О том, поступал ли к россиянам запрос по поводу раненных на "Зените", сама РФ ничего не говорила - не комментируя эту историю в целом.

При этом в последнее время приходила и другая информация о расстрелах украинских пленных.

На прошлой неделе сообщалось, что украинских бойцов после пленения застрелили под Веселым (Бахмутский участок). А сегодня появилось видео, как заявляется, расстрела украинских пленных 18 февраля в Работино.

Там армии РФ удалось захватить часть большого опорного пункта на юге села, где остались несколько бойцов 3-ей бригады оперативного назначения "Спартан". На видео двое безоружных украинских военных выходят из окопа и падают после выстрелов российских солдат.

Со стороны России никакой реакции на все эти обвинения не было. Кроме того, что российские паблики активно постят видео с живыми и здоровыми украинскими военными, недавно взятыми в плен, которые говорят, что к ним относятся хорошо и жалоб на содержание нет. А также видео как украинские солдаты после попадания в плен жмут руки российским военным.

Z-паблики и российские военные телеграм-каналы уже давно практически в ежедневном режиме призывают украинских военных "вызывать Волгу" (частота для выхода на связь с россиянами, чтоб сообщить о намерении сдаться в плен). Более того, россияне сняли целую линейку видеороликов, на которых "украинские военные" (точнее, актеры, которые их играют) сдаются в плен, сжигают украинские паспорта и идут голосовать за Путина на выборах президента РФ.

Сообщения о случаях расстрелов пленных и отсутствие на них какой-либо реакции со стороны российского командования и властей РФ, естественно, обнуляют эффект всех этих призывов к сдаче в плен. Наоборот - они мотивируют украинских военных сражаться до последнего патрона.

История с летчиком Кузьминовым

Вчера вечером в Испании подтвердил, что убитый в провинции Аликанте гражданин Украины - на самом деле российский летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал в Украину российский военный вертолет.

Информацию подтвердили в полиции местному информагентству EFE.

Также в Испании объяснили, почему изначально опубликовали другие данные на Кузьминова: поскольку ориентировались на данные его украинского паспорта, который в качестве прикрытия выдало россиянину ГУР Минобороны.

Власти РФ сегодня прокомментировали убийство в Испании. Заявление сделал директор российской Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", — сказал Нарышкин.

Напомним, что в октябре на российском ТВ вышел сюжет про Кузьминова, где фактически прямо давалось понять, что его намерены убить как "продажную шкуру" и "изменника".

Западная помощь

Вчера и сегодня на Западе заговорили о передаче Украине дальнобойных ракет - бьющей на 300 километров версии ATACMS и немецкой Taurus с дальностью 500 км. Все они способны добивать до Крымского моста и бить по территории РФ.

Американские СМИ вчера написали, что администрация Байдена может попросить союзников передать Украине такие ракеты - поскольку сами Штаты пока этого сделать не могут из-за блокировки финансирования Украины.

А Германия, по данным европейских информагентств, вероятно, намерена передать Украине Taurus.

Заявляется, что правящая коалиция подготовила секретное предложение о поставках Украине боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения.

Прямо про Taurus не говорится, но написано о поставке "дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина могла осуществлять целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу российского агрессора".

Такое описание подходит под Taurus, способный поражать цели на расстоянии более 500 км.

Голосование по этому пакету помощи собираются провести в Бундестаге уже на этой неделе. Такой план подтвердила и глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она уточнила, что "секретный план" - это предложение парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге.

Учитывая, что это оппозиционная фракция, судьба голосования неясна (хотя видный деятель правящей коалиции его уже поддержала). Но тут нужно напомнить, что призыв Бундестага, даже если он будет проголосован, не будет иметь обязывающей силы для Шольца, который недавно на Мюнхенской конференции ушел от ответа по поставкам "Тауруса".

Кроме того, Циммерман подтвердила, что эти ракеты в предложении ХДС/ХСС напрямую не названы.

То есть, в немецком парламенте по сути идет игра, которая напоминает происходящее в США - когда на словах все за помощь Украине, но на деле многие начинания ограничиваются.

Из чего многие начинают удивляться происходящему на Западе - когда на словах говорится о поддержке, но фактическая помощь тает. Разберем этот вопрос на примере США.

Согласно "канонической" версии от Байдена (которая стала общепринятой в западных СМИ), помощь блокируют республиканцы по требованию Трампа, выдвигая неприемлемые для демократов условия по решениям относительно незаконной миграции и отвергая предлагаемые Демпартией компромиссы.

Зачем это Трампу - высказываются разные версии. От желания использовать тему по границе в своей предвыборной кампании до наличия некоего сговора с Путиным.

По итогу Трампа и республиканцев обвиняют в том, что они из-за своих внутриполитических интриг бросают на произвол судьбы Украину и других союзников США.

Однако даже в такой версии возникает встречный вопрос к самому Байдену и демократам. А почему, если для них столь важна помощь Украине, они сами не пойдут ради нее на компромиссы с республиканцами, приняв их условия по ужесточению борьбы с нелегальной миграцией, что разблокировало бы выделение поддержки Киеву?

Напомним, согласно распространённой среди оппонентов Байдена версии, демократы сознательно потворствуют притоку в США нелегальных мигрантов, чтобы увеличить свою электоральную базу.

Поддержав предложения республиканцев по усилению контроля за границей Байден убил бы сразу двух зайцев: и обвинения эти бы дезавуировал, и Украине бы помог.

Но Белый дом на такой шаг не идет, предлагая лишь половинчатые решения по миграции, которые не приемлемы для большинства республиканцев, избиратели которых (да и значительная часть избирателей демократов) требуют жестких мер по борьбе с нелегалами.

И, в таком случае, получается, что Байден также ставит свои внутриполитические задачи выше помощи Украине. Либо, как гласит распространенная в Киеве конспирологическая версия, Белый дом таким образом (не идя на реальные уступки республиканцам по границе) сознательно блокирует помощь Украине с целью принудить украинские власти к переговорам с Путиным об окончании войны. Но при этом обставив дело так, что в задержке с помощью Украине виноваты Трамп и республиканцы.

Напомним, недавно Путин заявил, что для России на посту президента США более приемлем Байден, чем Трамп.

Многие это восприняли как своего рода троллинг Байдена со стороны Путина или же попытка последнего подыграть Трампу.

Но кто знает, возможно как раз в данном случае Путин говорил совершенно серьёзно.

Как бы там ни было, но такие "качели" с западной помощью по принципу "то даем, то не даем", вызывают все больше недоумения.

Так, Алексей Арестович заявил, что через полгода в Украине при встрече с американцем или европейцем им будут плевать в лицо.

"Америка и Европа ведут себя так, что скоро в Украине при встрече с американцем или европейцем им через полгода будут плевать в лицо. Потому что это просто абсолютное свинство: в прямом эфире убивают страну, которой они говорили, что мы с вами до самого конца, а потом начинается уточнение терминов – что такое «мы», что такое «с вами», что такое «до конца» и что такое «конец». 250 тысяч «Хаммеров» у американцев, которые могли бы спасти жизни наших бойцов. И где они? А это ведь даже не дальнобойные ATACMS", – сказал Арестович.