Анализируем итоги 728-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские паблики со вчерашнего вечера заявляют о захвате села Победа на Марьинском направлении. Там располагается крупный укрепрайон ВСУ.

Утверждается, что там сейчас "идёт зачистка".

Украина этого не подтверждала. Но отдельные украинские паблики писали о продвижении россиян в Победе. Российские же источники публикуют видео своих солдат в селе.

Захват населенного пункта может создать угрозу с северо-запада для позиций ВСУ в Новомихайловке, в которую также вошли войска РФ.

Все эти бои на данном направлении, как считают эксперты, направлены во-первых, на подготовку удара по Угледару с севера. А во-вторых, на создание угрозы с южного фланга для украинских подразделений в селе Георгиевка, которая находится на пути от уже захваченной россиянами Марьинки к Курахово.

ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишет военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

"Один батальон, одной бригады может уже становиться в круговую оборону. А это несколько сотен наших солдат. Потому что враг вокруг них. Потому что фланги просели и соседние наши подразделения их не удержали. Потому что у врага сил больше", - пишет она.

И призывает ОСУВ "Таврия" "раздуплиться" и построить там как можно скорее вторую линию обороны. А Курахово - "приготовиться".

"Штурмовые е*ейшие. Колонны техники с двух направлений идут на наши силы. Хорошо, что наши успели немного накопить снарядов и раздобыть пополнение людьми. Этому направлению зря не уделяли достаточно внимания. Если оккупанты там продвинутся, то мы будем иметь еще один Бахмут/Авдос. Только это будет Угледар", - пишет Кириенко.

Под Авдеевкой "Институт изучения войны" фиксирует продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. Еще со вчерашнего дня об этом заявляли российские паблики.

На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами, сообщил украинский генерал Тарнавский.

Один квадроцикл за сутки удалось уничтожить. Командование ВСУ заявляет, что атаки РФ успеха не имели. При этом, судя по карте DeepState, у россиян было за последние дни небольшое продвижение к югу и к востоку от Работино.

Украина опровергает заявления россиян о захвате Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области. Силы обороны Юга назвали "манипуляцией и фальсификацией" слова российского министра.

"Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу", - говорится в сообщении.

При этом украинские паблики показывают видео украинских бойцов на левом берегу Днепра. Назначенный россиянами "губернатор" Херсонской области Сальдо, также как и вчера Шойгу, говорит, что "немногочисленное" число украинских военных еще находится в Крынках и идет их "зачистка".

Вечером был сильный обстрел Краматорска. Ударили по фильтровальной станции, шесть человек получили ранения.

Ночью Украину атаковали 19 "Шахедов". Сбить из них удалось 13 заявляют Воздушные силы.

В Покровском районе Донецкой области дрон атаковал здание. Ранены четыре сотрудника спасательной службы. Также в Дружковке ракетным ударом повреждено здание пожарно-спасательной части. Спасатели не пострадали.

ВСУ вчера ударили по построению российских военных под Волновахой, погибли десятки человек, сообщает Би-би-си. Опубликованы фото последствий прилета, на котором множестве тел российских солдат лежат на земле.

Z-паблики уже подтвердили факт удара и подлинность фото. Количество жертв не называют.

Сообщается, что удар был нанесен 20 февраля по построению мотострелков из Забайкалья на полигоне возле села Трудовское, пока они ждали командующего Олега Моисеева. Предположительно, удар был двумя ракетами из РСЗО HIMARS.

Би-би-си насчитало на фото не менее 60 погибших. Официально Украина и Россия этого не комментировали. Но ближе к вечеру появилась заявление губернатора Забайкальского края Александра Осипова, который косвенно подтвердил удар, но заявил, что "распространяемая об этом информация недостоверная и преувеличенная".

Напомним, что в ноябре был подобный прилет по построению ВСУ под Запорожьем. Тогда погибли 19 бойцов.

Военные перспективы

На фоне достаточно мрачных настроений, вызванных потерей Авдеевки, глава военной разведки Кирилл Буданов попытался сегодня добавить оптимизма.

По его словам, у россиян нет сил для захвата Донецкой и Луганской областей в этом году. Такое мнение начальник ГУР высказал на страницах Wall Street Journal.

Он признал, что ВСУ из-за нехватки оружия и личного состава сейчас находятся в тяжелом положении, "но у России тоже есть проблемы". А именно - войска РФ слабо обучены, снарядов и танков они тратят больше, чем производят, также у россиян нехватка ракет.

"В последние недели ракетные удары по украинским городам прекратились, поскольку российские поставки закончились", - цитирует его WSJ.

Издание добавляет, что описанный Будановым сценарий является "оптимальным" для Запада, со слов чиновников и экспертов. Если Украина сможет в текущем году провести оборону и восстановить силы, то в 2025 году ВСУ могли бы снова перейти в контрнаступление.

Однако, вероятно, это понимают и в РФ. И очевидно, что постараются сорвать процесс восстановления сил, проводя регулярные наступления на стратегически сложные для обороны участки фронта. Что заставляет Украину тратить ресурсы и не способствует их восстановлению.

Кроме того, абсолютно все перечисленные Будановым проблемы РФ есть и у Киева - от нехватки снарядов и ракет до потерь среди мотивированного личного состава, место которого занимают неопытные мобилизованные.

На Западе говорят о том, что Украине, вероятно, придется отступить еще из нескольких населенных пунктов. Без возобновления помощи США Киеву придется решать, какие города он в состоянии удержать, заявили вчера в Пентагоне.

Выше мы приводили мнение украинских военкоров, что следующим городом, которому грозит осада, является Угледар.

На фоне таких настроений вера украинцев в победу постепенно снижается, а готовность к переговорам растет, свидетельствует опрос КМИС.

В мае 2022 года в победу безусловно верили 80% и скорее верили - 15%. В декабре 2023 стало 65% + 23%, а в феврале 2024 - уже 60% + 29%.

Растет количество людей, готовых к территориальным потерям. В мае 2022 таких было 6%, в декабре 2023 стало 15%, а в феврале уже 19%. В полное восстановление границ в 2022 году верили 61%, сейчас - 52%.

Готовность терпеть войну "столько, сколько потребуется" остается на том же уровне уже почти 2 года - в районе 71-73%. Но выросло и количество тех, кто готов терпеть только еще несколько месяцев - с 14 до 18%.

При этом большинство согласно, что помимо военного, нужно искать и дипломатический путь завершения войны. Эта цифра заметно выросла - с 59% до 72%.

Военная помощь

Возвращаясь к заявлению Буданова о нехватке ракет у России - по этому поводу поступает разная информация. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Иран передал РФ около 400 баллистических ракет класса "земля-земля".

В частности, ракеты малой дальности из семейства Fateh-110, такие как Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

По данным источников, поставки начались в начале января после того, как сделка была завершена на встречах в конце прошлого года в Тегеране и Москве.

Иранский военный чиновник анонимно сообщил, что было уже минимум четыре поставки, и в ближайшие недели их будет еще больше. Поставляют их по Каспийскому морю и самолетами.

На Западе тем временем продолжаются баталии по поводу перспектив помощи Украине.

Германия заявила, что будет поддерживать Украину настолько, чтобы не стать воюющей стороной, заявил представитель правительства ФРГ.

"Я могу снова привести три принципа: мы поддерживаем Украину настолько, насколько возможно; мы заботимся о том, чтобы ни Германия, ни НАТО не стали воюющей стороной в этом конфликте; и мы тесно и на основе доверия согласовываем действия с нашими партнерами и союзниками, прежде всего с Соединенными Штатами", - сказал Штеффен Хебештрайт.

Это заявление прозвучало на фоне требований к Берлину передать Украине ракеты Taurus, однако официально это не подтверждено. Ранее Берлин опасался, что этими дальнобойными ракетами Украина ударит по территории России.

А Франция испытывает финансовые трудности с оплатой обещанной Украине помощи на три миллиарда евро, пишет Bloomberg.

Масштабное сокращение расходов привело к тому, что французское правительство не может найти средства. А они нужны не только для Украины.

На выходных Париж понизил прогноз ВВП на 2024 год и заявил, что ему необходимо сэкономить 10 миллиардов евро для выполнения обязательств по сокращению бюджетного дефицита. А еще нужно оказать протестующим фермерам обещанную дорогостоящую помощь.

То есть, на этом фоне Парижу будет, вероятно, сложно объяснить своим гражданам, почему нужно резать бюджет и при этом отправлять миллиарды в Украину.

Тем более, что европейцы слабо верят в победу Киева. Только 10% граждан ЕС считают, что Украина победит в войне с Россией. В победу РФ верит вдвое больше - 20%.

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov and Datapraxis, сообщается в докладе экспертов Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Больше всего в победу Украины верят в Польше, Швеции и Португалии - 17%. И только в Польше и Португалии люди в принципе больше верят в победу Украины, чем РФ.

А вот сразу 37% считают, что война закончится "компромиссным урегулированием". Причем в Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%) популярно мнение, что на Украину нужно оказать давление, "чтобы было согласие для урегулирования".

Кузьминов и диверсии

Все больше слухов возникает о том, что россияне перенимают тактику СБУ и начали проводить диверсии - в Украине и за рубежом.

Показательна в этом смысле история с летчиком Кузьминовым, который летом угнал российский вертолет в Украину, а на днях был убит в Испании.

Эту историю официально подтвердила не только ГУР, но и ведущие испанские СМИ. Газета El Mundo сегодня написала, что Кузьминов мог иметь в Испании негласный статус государственной защиты вроде политического убежища.

После убийства при себе у него были фальшивые документы, где было указано, что он гражданин Украины 33 лет. На них были его отпечатки.

Соседи говорят, что Кузьминов прожил в этом районе несколько дней, и о нем никто не знал. В этом районе проживает множество украинцев и россиян.

Следствие уже отрабатывает версию, что за убийством стоят российские спецслужбы. При этом, возможен заказ по "субподряду", поскольку метод убийства похож на то, как обычно действуют представители организованной преступности.

Напомним, ранее СБУ провело серию убийств в России. В частности - Владлена Татарского и Ильи Кивы. И ситуация с Кузьминов, если к этому действительно причастны российские спецслужбы, показывает, что в Москве начали перенимать подобную тактику.

Все больше достаточно странных инцидентов и в Украине. "Страна" писала о них: это подрыв железной дороги в Винницкой области, взрыв на заводе во Львове, а также недавний взрыв машины с членами "Украинской добровольческой армии", основанной выходцами из "Правого сектора".

Украина официально ничего не говорила о диверсиях. Но в последнем случае об этом заявила сама УДА. Что же до взрыва во Львове, то до сих пор не обнародована информация, что это было. А по Винницкой железной дороге публичной информации не было вовсе.

То есть, не исключено, что в РФ начали активно проводить диверсионные операции в Украине, также как украинские спецслужбы их проводят в России (в частности, на железной дороге).