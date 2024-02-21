Национальный банк Украины с 21 февраля меняет валютные правила, чтобы снизить спрос на доллар.

После вчерашней девальвации гривны Нацбанк пытается снизить спрос на доллар на безналичном рынке, для чего вечером 20 февраля своим постановлением №24 выдал новые изменения в валютные правила.

Новым документом регулятор запретил банкам покупать инвалюту для предприятий, у которых на счетах уже есть валютные средства в нужном для проплат объеме. На практике это значит, что каждая компания-покупатель перед выходом на межбанк уже с сегодняшнего дня будет обязана предоставить банку полный отчет (официально заверенную выписку) по остаткам средств на всех валютных счетах - на текущих, депозитных, а также по операциям по валютным свопам. И если на них достаточно средств для оплаты текущего валютного контракта, то банк откажет предприятию в закупках доллара/евро на безналичном рынке.

Будет оцениваться и сумма оплаты. Скажем, компания должна оплатить импортную закупку на $5 млн, а у нее на всех счетах (если собрать все воедино) есть своими деньгами только $1 млн. Значит, банк сможет купить под этот импортный контракт лишь недостающие $4 млн, а не все $5 млн, как можно было ранее. Что интересно, НБУ включил сюда и валютные свопы, чтобы бизнес не запустил схему для обхода ограничения.

Своп — это валютная операция, которая предусматривает обратную сделку в будущем.

Компания с $1 млн на счетах могла бы быстро заключить с банком договор валютного свопа для обхода ограничения. Этот своп предусматривает продажу предприятием своему банку условного миллиона долларов прямо сейчас (обмене его на гривну), но с условием обязательного возврата (обратной сделки) этого миллиона, скажем, через неделю.

Так предприятие может сделать вид, что у него нет валюты на счетах и предоставить выписки с нулями в графе доллар, затребовав покупку вышеупомянутых $5 млн. Впрочем, Нацбанк предусмотрел эту уловку, и сразу потребовал от финансистов проверить и своповые сделки и засчитать их сумму, как имеющейся у компании валюты.

Также Нацбанк потребовал от финучреждений продолжат проводить валютный контроль по всем не завершенным экспортным контрактам, пока экспортеры не получат всю сумму от иностранных партнеров именно в иностранной валюте. А также запретил прекращать такой валютный контроль, если иностранцы закроют экспортные контракты не в инвалюте, а в гривне.

Напомним, вчера гривня установила новый рекорд девальвации.