Анализируем итоги 730-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Немецкая газета Bild заявляет, что армия РФ захватила село Степное к северо-западу от Авдеевки. По данным военного эксперта Юлиана Рёпке, россиянам удалось закрепиться в разрушенном селе. А ВСУ отошли в Бердычи на 1,2 км к западу.

"Украинские ударные рейды, которые ранее доходили до западной части Степового, теперь осуществляются из восточной части Бердычей. Россияне либо построили собственные укрепления на западной оконечности Степового, либо используют траншеи, построенные, но позже оставленные украинскими войсками", - заявляет Репке.

О захвате Степного также заявляют российские паблики. Это одно из трёх направлений, где ВСУ держат оборону после падения Авдеевки.

На других направлениях под Авдеевкой у противника тоже есть продвижение. Как сообщает военный ресурс Deep State - в Северном и восточнее Орловки.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" подтверждает, что сейчас армия РФ пытается обойти Ласточкино, захватить которое в лобовой атаке не удалось, с юга, через Северное, и севера, под Орловкой.

По его данным, у РФ есть успех на обоих направлениях, "особенно на юге". Российские паблики утверждают, что в Северное уже зашли российские войска и ведут там бои.

Американский "Институт изучения войны" идентифицировал кадры, на которых российские войска продвинулись к западу от Авдеевского коксохимзавода.

Воюющая на этом направлении 47-брагада сегодня показала американские танки Abrams на фронте. И заявила, что использует их уже более месяца под Авдеевкой.

В целом, как видим, россияне пытаются развить свой успех после взятия Авдеевки и ведут наступление около города сразу по нескольким направлениям. Ключевой вопрос - на каких рубежах ВСУ смогут их остановить и подготовлены ли уже эти рубежи обороны.

Вслед за захватом Авдеевки и Марьинки армия РФ активизировала штурмовые действия около третьего населённого пункта близ Донецка - Красногоровки, который также предоставляет собой крупный укрепрайон ВСУ и важный элемент общей линии украинской обороны на донецком направлении.

Именно около Красногоровки находится единственный под Донецком участок фронта, который не сдвинулся с 24 февраля 2022 года.

Теперь же, как заявляют российские телеграм-каналы, армия РФ значительно усилила свои атаки на данном направлении. Российские военные паблики публикуют видео ударов по Красногоровке.

Украинские паблики сообщают, что российские войска продвинулись в селе Ивановское под Бахмутом. Оно расположено на дороге в Часов Яр.

"Институт изучения войны" пишет о продвижении россиян к юго-востоку и югу от Богдановки - то есть, тоже в направлении Часов Яра.

Ночью Украину атаковал 31 беспилотник. Сбить удалось 23, сообщили Воздушные силы. Кроме того, удар наносили ракеты С-300, Х-31П и две Х-22. Их сбить не удалось.

Последние два вида ракет ударили по Одесской области. Украина заявляет, что ракеты потеряли свои цели в воздухе. Куда они по итогу упали - не сообщалось.

Что же до беспилотников, то ВСУ заявляют, что обломки одного из них упали на здание предприятия в Одессе, погибли три человека.

Дроны этой ночью также атаковали Днепр. Прилет был по нефтебазе, был масштабный пожар, который, как сообщалось, уже потушен.

Также дрон - или его обломки - попал по многоэтажке. Разрушены верхние этажи, погибли два человека.

В Харьковской области было пять ударов дронами по агропредприятию в селе Мокрая Ракитная. Оно расположено к юго-западу от Харькова. Сообщается, что погибло около 30 коров. Отметим, что до войны в этом селе работал частный аэродром для полетов на легкомоторных самолетах.

Минобороны РФ сегодня опубликовало видео, как утверждается, поражения ЗРК Patriot на фронте. По заявлению ведомства, были поражены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина ЗРК. Украина потери Patriot не подтверждала.

Сегодня вскрылись новые обстоятельства по одному из недавних российских ударов.

Как выяснилось, в Курахово Донецкой области 19 февраля погибли четверо колумбийцев, которые воевали за ВСУ. Об этом пишет колумбийская газета Vanguardia.

Об этом изданию сообщил родственник одного из погибших колумбийцев. По его словам, он узнал это не от украинской власти, а от других колумбийских военных, которые уцелели.Причиной был взрыв бомбы.

Одного из погибших зовут Уилмер Мартинес Васкес из города Сантандер. Сейчас его мать безуспешно пытается вытребовать из Украины останки сына, но в МИД Колумбии говорят, что не смогут помочь.

Издание пишет, что колумбийцам платят в Украине по 3000 долларов в месяц, "что как минимум в три раза больше, чем они могут заработать у себя в стране".

Отметим, что украинские власти об ударе по Курахово 19 февраля ничего не сообщали. Но писали о прилетах по частному сектору города в ночь на 18 февраля (без упоминания о гибели военных).

Интервью Зеленского

Сегодня ночью вышло анонсированное ранее интервью Владимира Зеленского американскому телеканалу Fox News.

Главный посыл - несмотря на тяжелую военную ситуацию Украина по-прежнему выступает против перемирия по нынешней линии фронта.

На вопрос: "Видите ли вы сценарий, при котором вы позволяете России сохранить контроль над 20% территорий при текущей линии фронта, но 80% - это суверенная безопасная страна, которая является членом ЕС и НАТО", Зеленский ответил: "Во-первых. Никто. Никогда. Не делал нам никаких таких предложений. Для вас и для аудитории очень важно это понимать".

"У вас никогда не было таких предложений?", - уточнил журналист.

"Нет, никогда. Только в СМИ, только некоторые голоса, но ни одного официального предложения. Это раз", - сказал Зеленский.

Но далее дал понять, что если даже такой вариант предложат, то он его отвергнет.

"Во-вторых, мы знаем историю наших отношений с Россией. У нас был замороженный конфликт, когда они в самом начале оккупировали Крым и Донбасс. Они сделали это – и у нас были документы: Минское соглашение, нормандский формат с Германией, Францией, Россией. У нас были договоренности об обмене, остановке огня – все, что сейчас многие страны хотят от нас для завершения войны. Но мы не хотим повторять Минские соглашения относительно уже другой части нашей территории. Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю Путину", – сказал Зеленский.

Напомним, согласно проекту соглашения об окончании войны, который был подготовлен на переговорах в Стамбуле в конце марта 2022 года, РФ была готова вывести свои войска на линию 24 февраля 2022 года в обмен на нейтральный статус Украины. Но, как заявил глава украинской переговорной группы Давид Арахамия, украинские власти подписывать это соглашение отказались. Также, по его словам, против был и Борис Джонсон, который приехал в Киев в начале апреля.

В том же интервью Зеленский допустил переговоры с РФ в будущем, "когда мы подготовимся".

"Относительно стола переговоров − когда мы подготовимся, когда будет документ, основанный на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда мы будем иметь поддержку мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями России", - сказал Зеленский.

Напомним, что формула мира Зеленского подразумевает полный вывод российских войск за границы 1991 года и выплату Киеву репараций. В Кремле же дают понять, что готовы к остановке войны по текущей линии фронта.

Позиция президента Украины по "формуле мире" широко известна. Но, судя по его дальнейшим заявлениям, вопросы о том, когда и как закончится война, ему на Западе задают все чаще.

"Мы встречались много раз (с представителями Конгресса США - Ред.) они говорят: "Когда? Когда мы закончим войну? Когда мы победим? Почему так медленно?", - рассказал Зеленский.

Он заявил также о подготовке новых украинских атак - полемизируя таким образом с тезисом, что война развивается для Украины неблагоприятно.

Указав, что оборона – "задача номер один" (особенно на востоке, где у россиян, по данным Зеленского, 200 тысяч солдат), президент пообещал "продолжать нашу успешную историю на Черном море". А также анонсировал новое контрнаступление.

"Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", - заявил президент, добавив, что главный фактор - поставки западных вооружений и технологий для их производства.

Зеленский признает, что "мир не очень готов к поражению Путина. И мир боится изменений в России". Под этими изменениями украинский президент подразумевает свержение нынешней российской власти.

"Его позиции будут слабее, если при все больших и больших жертвах люди в России увидят те сомнения, которые будут против этой войны. Эта волна - то, что нам нужно", - заявил украинский президент.

При этом, как добавляет Fox News, "когда его спросили о потерях, понесенных его войсками, Зеленский ответил туманно, сославшись на "десятки тысяч", но представил потери меньшими, чем понесла Россия".

"Страна" уже рассказывала, что расчет на внутреннюю нестабильность в РФ был одним из ключевых для Украины, начиная с осени 2022 года (когда начались первые поражения РФ) и до пригожинского мятежа. Также, вероятно, предполагалось, что внутреннюю смуту может вызвать успех при летнем наступлении ВСУ.

Но, как мы знаем, все эти факторы не сработали, а провал контрнаступления вызвал уже политическое напряжение в самой Украине, что вылилось в отставку Залужного.

А сейчас, на волне того, что Россия имеет успехи на фронте, какие-либо большие потрясения внутри РФ тем более маловероятны. Хотя, нельзя исключать напряжения вокруг темы смерти Навального и его похорон. Соратники российского оппозиционера заявляют, что власти требует от матери Навального провести тайные похороны (то есть, без большого скопления народа), либо его похоронят прямо на территории колонии, где он умер.

То есть, власти, судя по всему, опасаются, что похороны оппозиционера могут превратиться в массовую демонстрацию, а потому и хотят любым способом этого избежать.

Но если похороны пройдут тайно, либо его похоронят в колонии, то неизвестно - будут ли в связи с этим какие-либо акции протеста и если да, то насколько они будут массовыми.

Военные перспективы

Еще один крайне опасный для Украины фактор - это нехватка личного состава. Интересная дискуссия на этот счет разгорелась вчера в эфире журналистки Натальи Мосейчук.

Начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич заявил, что если Украине сейчас не хватает войск чтобы провести ротацию в бригадах, которые по году стоят на линии фронта, "то у вас точно не будет войск оборонять Киев, Харьков и так далее".

На вопрос губернатора Николаевской области Виталия Кима, смогут ли россияне наступать на всех пяти основных направлениях, где они скопили войска, Кротевич ответил, что РФ может быстро перебрасывать силы с одного направления на другое и наносить удар в любом месте.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в этом контексте дал понять, что есть опасность нового крупного наступления россиян, которое будет сложно отразить.

Он вспомнил о том, как накануне войны власть не верила в крупномасштабное вторжение и "это была наша ошибка". Арахамия призвал не повторять таких ошибок сейчас и заявил, что "движения (россиян - Ред.) могут быть, потому что у них большой ресурс".

"Я тоже задался вопросом, каким образом, имея недостаток боеспособных подразделений, если будет определённая эскалация, где взять этот ресурс? Потому что если даже завтра всех мобилизовать, это будет до минимум два месяца в учебке, потом обкатка и так далее, то есть через 4-5 месяцев мы только получим боеспособные подразделения", - заявил глава фракции "слуг".

Вопрос Арахамии повис в воздухе. Никто на него четко не смог ответить.

Напомним, что глава ГУР Буданов ранее заявлял, что на крупную атаку у россиян сил нет. А западные эксперты, как уже упоминалось выше, считают, что Украина вполне может в этом году эффективно обороняться.

Военная стратегия Украины, по мнению газеты Politico, сейчас звучит так: "выжить в 2024 году, чтобы победить в 2025". Журналисты опросили аналитиков, действующих офицеров и военных экспертов касательно перспективы на предстоящий год.

"Этот год будет годом "восстановления и подготовки с обеих сторон, как 1916 и 1941-42 годы в последних мировых войнах", - сказал Марк Тис, ушедший в прошлом году в отставку с поста замминистра обороны Бельгии.

Никто из опрошенных не смог дать точную дорожную карту на 2024 год, но все согласились, что весной у Киева не будет ни оборудования, ни персонала для начала значительного контрнаступления. А оборону будет сложно удерживать без западной ПВО, дальнобойных ракет и артиллерийских снарядов.

"Очевидно, что Украина отстает", - считает Politico. Россия же с помощью своих союзников обеспечила артиллерийское превосходство и проводит "беспощадные" наземные атаки.

Еще одна проблема для Украины – сохранить веру в победу. Настроения у союзников - "мрачные", что показала Мюнхенская конференция, "где прошлогодний легкомысленный оптимизм относительно успешного контрнаступления сменился кислым пессимизмом".

Впрочем, даже стратегию обороны Украина сможет в 2024 году успешно воплотить в жизнь только она решит свои главные проблемы - нехватку личного состава и нехватку оружия и боеприпасов.

Но оба момента находятся под вопросом. Мобилизация идет с большим трудом, а закон о ее ужесточении пока еще не принят (а если и будет принят, то не факт, что даст большой эффект в условиях слабости и коррумпированности украинского госаппарата). Кроме того, людской ресурс у России в любом случае больше и РФ может в ответ на мобилизацию в Украине сотен тысяч человек, отправить в армию еще больше солдат, объявив мобилизацию.

Что касается нехватки боеприпасов, то, если верить западным СМИ, ситуация может стать критической уже весной, если Конгресс не разблокирует помощь Украине.

Как рассказали телеканалу ABC неназванные американские чиновники, по внутренним оценкам США, к весне Украина столкнется с потенциально "катастрофической" нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

"Переломный момент начинается сейчас, и он будет постепенно ухудшаться в течение весны и до лета. Итак, этот период, в который мы входим, является критическим", – сказал представитель американского оборонного ведомства.

Американские чиновники также прогнозируют недостаток средств противовоздушной обороны.

"То, что защищено сегодня, – они не смогут защитить все эти объекты в будущем, если не будут поддерживать поставки ракет-перехватчиков", – сказал представитель Пентагона.

И если Россия получит контроль над небом, "это полностью изменит характер этой борьбы", добавил он.

Отметим, что вопрос систем ПВО действительно крайне важен. Если у ВСУ исчерпаются запасы зенитных ракет, то это может иметь крайне серьезные последствия. Тогда российская бомбардировочная авиация сможет залетать вглубь территории страны и сбрасывать на любой город тяжелые фугасные бомбы, превращая его в "сектор Газа". Сейчас российские самолеты этого делать не могут, так как с очень высокой долей вероятности будут сбиты украинским ПВО. Поэтому, в основном, авиация задействована для сброса КАБов с некоторого отдаления от линии фронта или для запуска ракет с дальних дистанций, куда не достает украинское ПВО.

Стратегия РФ по Украине и в мире

На днях влиятельный российский политолог, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Караганов, известный призывами применить ядерное оружие, написал статью о стратегии РФ в предстоящий "век войн".

Он призывает взять на вооружение политику с условным названием "Крепость Россия".

И считает, что РФ должна избегать вовлечение в войны.

Главный принцип для России, по мнению Караганова, "максимальное невовлечение в конфликты", которые будут вспыхивать в ходе начавшегося "геостратегического землетрясения".

"Мы весьма удачно не втянулись в очередные армяно-азербайджанский и израиле-палестинский конфликты", - пишет Караганов.

В этом контексте задача РФ, по его мнению - не допустить возможных войн между КНДР и Южной Кореей, Индией и Пакистаном, а также в соседнем с Россией Казахстане.

Караганов предлагает не воевать напрямую, а балансировать между разными игроками, в частности, уравновешивая отношения с Китаем контактами с Индией, Турцией и Ближним Востоком. При этом выстраивая "треугольник Россия-Индия-Китай", который "стабилизирует большую Евразию".

Что же до США, то их "зарубежные прямые активы будут становиться всё более уязвимыми, чему стоит косвенно способствовать, повышая себестоимость американской империи" (то есть, нужно поддерживать врагов Америки, напрямую с ней в войну не вступая).

При этом, естественно, Караганов не мог прямо заявить, что вторжение России в Украину, приведшее к втягиванию РФ в длительную войну, было стратегической ошибкой (что, впрочем, логично вытекает из его прочих рассуждений о том, что РФ не нужно ввязываться "в каждую драку на районе").

Наоборот, по Украине Караганов предлагает воевать "до победного конца", а не "балансировать". Видимо, исходя из логики "раз уж ввязались в войну, нужно ее выигрывать".

"Победным концом" в украинской войне Караганов называет "присоединение всего Юга, Востока и, вероятно, Приднепровья".

"Западные земли Украины – предмет будущего торга. Оптимально – создание там буферного демилитаризованного государства с договорно-нейтральным (с российскими базами для гарантии нейтралитета) статусом. Место для тех обитателей нынешней Украины, которые не захотят гражданства РФ и жизни по российским законам", - рассуждает политолог.

Что же до противостояния с Западом, Караганов снова призвал к "модернизации политики ядерного сдерживания". По его мнению, Россия должна продемонстрировать готовность "применить ядерное оружие в случае крайней необходимости" и ужесточить формулировки своей ядерной доктрины.

"Российская политика должна гласно исходить из того, что НАТО – враждебный блок, доказавший агрессивность своей прошлой политикой и де-факто ведущий против России войну. Поэтому любые, в том числе упреждающие ядерные удары по нему, морально и политически оправданны", - пишет Караганов.

Он предлагает нанести удары по НАТО в случае продолжения обстрелов российской территории.

"Планировщикам в Вашингтоне и их европейским подручным должно стать понятно, что уничтожение российских самолетов над нашей территорией или дальнейшие бомбардировки российских городов будут наказаны (после предупредительного удара неядерными боеприпасами) применением ядерного оружия", - считает политолог.

Также он предлагает "изменить официальную российскую политику в области нераспространения ядерного оружия" и начать передавать атомное оружие дружественным РФ странам. По мнению Караганова, это резко бы снизило вероятность эскалации конфликтов вокруг этих государств.

Напомним, Путин уже высказывался в проком году против "ядерных" идей Караганова. Но сам факт, что президент РФ их лично комментировал, говорит о том, что данный нарратив появился не просто так. А, видимо, в качестве сигнала Западу, что такой вариант российским руководством рассматривается.

Тем более, что угрозы применить ядерное оружие регулярно высказывает зам Путина в Совете безопасности РФ Дмитрий Медведев (последний раз он это делал буквально на днях).

Учитывая, что и Путин, и Медведев при этом одновременно говорят о готовности к переговорам, то мессидж российской власти выглядит как предложение Западу выбрать из двух вариантов - договоренности по окончанию войны в Украине и новой системе безопасности в Европе или угроза ядерной войны.

Санкции против РФ

Сегодня США и Евросоюз ввели против России новые пакеты санкций. Судя по всему - приуроченные ко второй годовщине вторжения в Украину. Но, так вышло, что и к смерти в российской тюрьме оппозиционера Навального.

Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций, в который вошли 106 физических и 88 юридических лица. В частности, компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

"Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры против российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на дальнейшие организации в третьих странах, которые поставляют оборудование, а также на тех, кто отвечает за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей", - заявил высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Москва в свою очередь расширила список европейских чиновников и политиков, которым запрещен въезд в РФ. В него попали представители Совета Европы, депутаты стран ЕС, участники Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и ПАСЕ, представители силовых ведомств и коммерческих организаций, которые оказывает Украине военную поддержку.

Затем о новом пакете американских санкций объявил президент США Джо Байден. Он связал как со вторжением, так и с Навальным. В частности, под них попал руководитель ИК-3 "Полярный волк", где умер оппозиционер.

Санкции нацелены также на российский финансовый сектор, оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах. Они затронули 26 юрлиц в 11 странах, включая КНР, Сербию и ОАЭ.

Американский минфин сообщает, что они поставляли Москве технологии и оборудование в обход санкций.

Также в санкционный список попали инвесткомпания Elbrus Capital, российские банки (Модульбанк, РостФинанс Банк, СПБ банк и банк «Авангард»), оператор карт МИР, застройщик ПИК, производитель автомобилей AURUS, Горнодобывающая компания "Мечел", Сибирская угольная энергетическая компания и Росгеология.