Анализируем итоги 733-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

ВСУ сегодня официально подтвердили выход из села Ласточкино к западу от Авдеевки.

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лихового, военные решили организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердычи "и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении".

Но украинские паблики сообщают, что россияне уже вышли на окраины Орловки - следующего населенного пункта после захваченного Ласточкино. И важного логистического узла на этом направлении.

По данным телеграм-канала Deep State, бои также идут в окрестностях Тоненького, что южнее Орловки. У противника есть и продвижение к Северному - населенному пункту к югу от Тоненького. А на северном фланге был "неприятный момент с прорывом к Бердычам, но его удалось отразить".

Отметим, что сегодня ряд российских военных пабликов сообщили, что армия РФ уже захватила Северное и ведет его "зачистку".

Иными словами, сейчас к западу от Авдеевки российские войска штурмуют линию Бердычи - Орловка - Тоненькое. Ту самую, на которой, по словам представителей командования ВСУ, украинские военные пытаются организовать оборону.

Российские военные паблики утверждают, что около Авдеевки был впервые с начала войны подбит американский танк "Абрамс". Заявляется, что его сперва атаковал FPV-дрон, а затем по машине выстрелили из гранатомета.

Украина этого не подтверждала. Но ранее "Абрамсы" на авдеевском участке демонстрировала 47-я бригада.

Продолжается наступление россиян в сторону Часова Яра. Кадры за 25 февраля, которые идентифицировал американский Институт изучения войны, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северу от Ивановского, за которое с прошлой недели идут бои.

Также Институт заявляет, что вчера россияне "незначительно продвинулись" вдоль улицы Остапа Вишни в Крынках.

На юге россияне значительно нарастили использование разведывательных беспилотников, сообщили в Силах обороны юга. Связано это со сбитием самолета дальней разведки А-50, считают в ВСУ.

За прошедшие сутки разведдронов было зафиксировано более ста. К слову, вчера сообщалось, что один из таких беспилотников преследовал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, приехавшую в Николаевскую область.

Ночью Украину атаковали 14 "Шахедов", из которых девять удалось сбить. Но не удалось сбить антирадиолокационную ракету Х-31П, ракету "Искандер", запущенную из Крыма и две ракеты С-300 из Белгородской области.

Взрывы раздавались в Днепре (пострадало предприятие и жилые дома), Кропивницком (отключалась подстанция) и Харьковской области (прилет по агропредприятию в Песочине).

Также ночью четыре авиабомбы ударили по Юнаковской общине в Сумской области. Погибли два человека - муж и жена.

Проблема снарядов

Украинская разведка сегодня озвучила свои расчеты по военному производству россиян.

Как рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий, Россия смогла изготовить два миллиона боеприпасов за прошлый год, а в этом году планирует выйти на 2,7 миллиона.

Кроме того, Россия получила полтора миллиона снарядов из КНДР. При этом ЕС обещает Украине один миллион снарядов в год, но по факту дал еще меньше.

По ракетам Скибицкий сообщает, что на этот февраль РФ планировала выпустить 130 ракет класса "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-32, "Кинжал".

Кроме того, в России создан центр, который занимается замещением иностранных комплектующих, особенно электронной базы, на элементы российского производства. "Они хуже по качеству, не столь совершенны, но позволяют производить оружие", - отметил Скибицкий.

Возвращаясь к снарядам - по данным журнала Spiegel, спецслужбы Германии опасаются, что Киев исчерпает запасы снарядов до июня. Поэтому западные страны срочно ищут варианты, где в мире найти боеприпасы для Украины.

Как сообщает издание, переговоры ведутся даже с Индией - одной из стран, которая отказалась вводить санкции против России и активно покупает у нее нефть. По данным Spiegel, переговоры идут тайно через посредников.

У Нью-Дели есть "несколько сотен тысяч" артиллерийских снарядов. В то же время журнал упоминает, что Индия не хочет испортить отношения с РФ.

Подобные сделки могут быть заключены и с арабскими странами, у которых тоже есть большие запасы снарядов. Эксперты считают, что возможности производства боеприпасов также есть на Балканах и у ряда стран Африки.

Но, насколько быстро все это получится сделать и кто из стран "глобального Юга" пойдет на ухудшение отношений с РФ, которое неминуемо произойдет следом за продажей снарядов, - вопрос открытый.

Тем временем в Европе бьют тревогу. Верховный представитель ЕС Боррель заявил, что результат войны в Украине "может решиться в ближайшие месяцы". "Путин и Трамп еще не победили, но они могут победить. Европа должна проснуться", - приводит его слова El Pais.

Ранее Боррель говорил, что ситуация в Украине "будет решена через три месяца". Что примерно совпадает с расчетами Германии об исчерпании Украиной снарядов до июня.

Встречи у Байдена и Макрона по Украине

Видимо, для решения всех этих проблем на Западе запланирован ряд совещаний.

Завтра Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы снова попытаться убедить их выделить помощь Украине и другим союзникам, а также не допустить бюджетного шатдауна.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома. Правда, агентство отмечает, что принятие сенатского законопроекта по Украине - где не упоминается граница - может стоить должности спикеру Палаты представителей Джонсону.

Мы уже писали, что к вопросу Украины Конгресс вряд ли вернется раньше второй недели марта - из-за более срочного вопроса бюджетного шатдауна, который может наступить с 1 по 8 марта, если не продлить временные расходы.

В Европе по вопросу помощи Украине свое движение. Президент Франции Макрон созвал на сегодня срочную встречу с лидерами около 20 западных стран. Обсудят, в частности, возможность закупки снарядов в третьих странах (чему до этого, по данным СМИ, противостояла та же Франция).

"Мы не обречены и не мрачны. Мы хотим, чтобы Россия это поняла. России придется рассчитывать на то, что мы все вместе положим конец этой войне и восстановим права Украины. Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал о том, что он не победит в Украине. Наша цель — разрушить эту идею, в которую он хочет, чтобы мы поверили", - объяснил французский советник цель встречи.

В конференции примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, лидеры стран Скандинавии и Балтии. США будет представлять помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, а Канаду – министр обороны Билл Блэр.

На встрече выступит и Зеленский.

Новых поставок объявлять не будут, это скорее будет "повод для мозгового штурма способов повышения эффективности на местах", улучшения координации между союзниками и Украиной.

В Германии же сегодня в очередной раз отказали Украине в дальнобойных ракетах "Таурус". Шольц заявил, что "не хочет, чтобы возникла ситуация, в которой немецкие знания и опыт будут использоваться непосредственно для обнаружения российских целей".

"Мы не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система в любой точке и в любом месте. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди даже не задумываются о том, что то, что мы делаем, может привести к участию в войне, так сказать", - сказал канцлер.

Он объяснил, что Британия и Франция участвует в контроле целей для своих дальнобойных ракет, которые были переданы Украине. А Германия технически сделать этого не может.

"Это очень дальнобойное оружие. И то, что делают британцы и французы в плане контроля целей и их сопровождения, не может быть сделано в Германии. Любой, кто имел дело с этой системой, знает это", - заявил канцлер ФРГ.

Он резюмировал, что о поставке Taurus "не может быть и речи". И это на фоне того, что на прошлой неделе Бундестаг одобрил резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие.

Между тем премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что отдельные страны Евросоюза и блока НАТО думают над тем, чтобы отправить своих военных в Украину на базе двусторонних соглашений.

"Стратегия Запада в Украине провалилась. Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то что от тем, о которых мы говорили, идёт мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывает, чтобы на базе двусторонних соглашений отправить в Украину своих военных", - сказал Фицо после заседания словацкого Совета безопасности.

Отметим, что официально никто на Западе подобных намерений не озвучивал. Наоборот - там все время подчеркивают, что посылать своих военных в Украину не намерены. И даже, как видим, ракеты не хотят давать, чтобы не вызывать эскалацию в отношениях с Россией.

В России ранее неоднократно заявляли, что в случае вступления в войну на стороне Украины стран НАТО, РФ будет считать это объявлением войны и дает понять, что нанесет ядерный удар.