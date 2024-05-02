В четверг, 2 мая, в Украине идет 799-й день войны с Россией.

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2 мая

23.59 Для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года было применено твердое ракетное топливо, спрятанное в рулоны полиэтиленовой пленки.

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на результаты экспертизы.

"В качестве основного заряда, согласно выводам экспертов, использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы", - сообщает "КоммерсантЪ".

Мощность этого заряда российские взрывотехники оценили примерно в 10 тонн тротила. Детонатором, по их мнению, послужило маленькое взрывное устройство, заряженное пластитом, а сработало оно от сигнала GPS-навигатора в заданной точке маршрута грузовика, который вез этот груз.

23.56 Нет безопасности при отступлении: украинские солдаты говорят, что тыловые оборонительные линии практически не существуют.

Статью с таким заголовком опубликовало агентство АР.

Оно приводит мнение нескольких украинских военнослужащих, которые считают, что укреплений для ВСУ строится недостаточно.

"Необходимо увеличить темпы строительства укреплений… чтобы при отступлении мы отходили на подготовленную позицию. Этих укреплений недостаточно", - сказал командир подразделения Батяр.

"Было отсутствие ответственности... Люди не понимали, что укрепления могут спасти жизнь, если сделать это заранее. Многие думали, что нам... не нужно будет готовить такие линии. Они не ожидали нового российского наступления", – рассказал Александр, заместитель командира пехоты 47-й бригады в районе Авдеевки.

Пять командиров в Авдеевке и Часов Яре, рассказали АР, что без хорошо подготовленных позиций они не могут закрепиться на незнакомой местности и обороняться, не понеся огромных потерь.

23.40 Deep State заявил, что командование 115 бригады "прикрывается погибшими".

Так военный паблик прокомментировал заявление пресс-службы 115-й ОМБр о том, что бригада не несет ответственности за крах обороны в районе Очеретино.

"В своем заявлении в фейсбук бригада прикрывается погибшими. Очень удобная позиция, но есть один момент, за решения, которые привели к значительным потерям личного состава с последующим хаотическим уходом из-за отсутствия налаживания средств поражения, ответственность несет само командование, а не рядовые бойцы. Об этом было сказано в сводке на канале за 24 апреля. Ситуацию в Очеретино на карте сейчас может посмотреть каждый, а ценой стабилизации теперь стала жизнь бойцов других подразделений", – говорится в заявлении Deep State.

Ранее телеграм-канал обвинил бригаду в оставлении позиций, что и вызвало российский прорыв под Очеретино. Однако бригада это опровергла.

23.29 Паблики, пишущие о космосе, предполагают, что световые явления в небе над Украиной - это следы от ступеней ракеты Falcon 9, которая сегодня запустила два спутника.

Такой запуск реально сегодня состоялся.

Тем временем публикуются новые кадры свечения над Украиной, больше похожего на северное сияние.

23.17 По всей Украине в небе видно странное свечение.

О нем сообщают жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов.

Некоторые очевидцы отмечают, что объект движется.

22.51 Россия может помогать Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань.

Об этом заявила в Конгрессе директор Национальной разведки Аврил Хейнс, сообщает Bloomberg.

Она считает, что Россия и Китай теснее сотрудничают в военных вопросах, включая возможное вторжение на Тайвань.

"Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают в отношениях с Тайванем и признают, что это место, где Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали", - сказала Хейнс.

Она сообщила, что оценки разведки указывают на рост сотрудничества в "безграничном партнерстве" между Россией и Китаем в действительно всех секторах общества.

"Конечно, такая возможность есть... Вопрос о том, насколько это вероятно, я думаю, зависит от сценария", - добавила Хейнс.

22.35 Ситуация в Часовом Яре сложная, в городе продолжаются бои.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

На данный момент, по его словам, ситуация пока контролируется ВСУ.

"Враг не оставляет попыток захватить город. Он продолжает уничтожать как Часов Яр, так и окрестные населенные пункты… Россияне пытаются получить высоты, на которых стоит город, и окрестности города, чтобы обстреливать оттуда Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск", - отметил он.

Ранее сообщалось, что боевые действия дошли до городской черты Часова Яра.

21.43 Украинские тг-каналы сообщают о взрывах в Мариуполе.

Местные паблики пишут о работе ПВО.

21.40 Снова сообщают о взрывах в Херсоне.

Местные паблики пишут о прилетах.

21.05 Два человека погибли и два ранены в результате обстрела Мемрика Донецкой области, сообщил глава ОВА Филашкин.

По его словам, среди погибших – 12-летний ребенок. Двое раненых доставлены в больницу.

Филашкин сообщил, что Мемрик обстреляли из "Градов" – по предварительной информации, повреждены семь частных домов.

20.50 Сообщают о взрывах в Херсоне.

20.49 Турция отказалась выполнить просьбу США о передаче Украине комплексов ПВО С-400.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он объявил, что Анкара отказалась передать по просьбе США закупленные у России комплексы противовоздушной обороны С-400 Украине.

20.45 Основное в вечернем обращении президента:

1. Сообщил о докладе главкома на Ставке, основное внимание – Покровскому направлению.

2. Также рассказал о докладе премьера по строительству фортификаций, графики соблюдаются.

3. Сообщил, что да поручение премьеру, главам Минобороны и МИД работать с партнерами, чтобы ускорить поставки оружия.

4. По теме НАТО сказал, что имеет "вполне справедливые ожидания от саммита в Вашингтоне".

20.40 Вечернее обращение Владимира Зеленского.

20.35 Война в Украине вряд ли закончится в ближайшее время.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает Reuters.

Как передает агентство, Хейнс заявила, что "Путин видит, что внутренние и международные события развиваются в его пользу, и, вероятно, будет продолжать агрессивную тактику в Украине, но война вряд ли закончится в ближайшее время".

По ее словам, "всё более агрессивная тактика Путина против Украины, такая как удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре, призвана убедить Украину в том, что продолжение боевых действий только увеличит ущерб Украине и не предложит реального пути к победе".

"Эта агрессивная тактика, вероятно, продолжится, и война вряд ли закончится в ближайшее время", - сказала Хейнс.

Эти заявления были сделаны в показаниях перед комитетом Конгресса по оценке разведывательным сообществом угроз, стоящих перед Соединенными Штатами в 2024 году.

20.26 Глава МИД Великобритании Кэмерон, как утверждается, заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на агентство Reuters.

Однако само агентство на своем сайте написало, что отозвало публикацию о заявлениях Кэмерона относительно помощи Украине.

В публикацию будут внесены изменения.

20.04 115 бригада ВСУ опровергает заявление паблика DeepState о том, что она ответственна за крах обороны в районе Очеретино.

Пресс-служба 115 ОМБр называет "неправдивым" заявление, что "прорыв россиян стал возможным после того, как 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ неожиданно самовольно покинула свои позиции и скрылась".

В заявлении говорится, что 115-я бригада занимала полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретино до Керамика, и россияне постоянно наносили по ней удары, в результате чего некоторое "количество позиций отделений вместе с личным составом были уничтожены".

"Тем не менее, все находившиеся на позициях бойцы 115-й бригады ВСУ не убегали, вели бои с силой противника, который превышал наши силы в 10-15 раз", – заявляет пресс-служба бригады.

Эти действия позволили "закрепиться бригаде на более выгодных позициях, на подступах к окрестностям населенного пункта Очеретино, защитить населенный пункт и дать возможность вступить в бой другой свежей бригаде, которая заменила 115 ОМБр для дальнейшей защиты населенного пункта Очеретино", говорится в заявлении.

Напомним, что в бегстве с позиций 115-ю бригаду обвиняли также бойцы 47-й ОМБр.

19.14 Анализируем военные итоги уходящего дня.

19.09 В результате удара корректируемыми авиабомбами в Дергачах Харьковской области два прилета: один из них возле спортклуба, другой – в землю.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пострадали двое 11-летних и двое 12-летних детей, а также два подростка – 13 и 15 лет. Состояние средней тяжести.

Также у одного мальчика острая реакция на стресс, а у еще одного зафиксировали легкие травмы без нужды в госпитализации.

Кроме того, пострадал 75-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте.

18.59 Видео дыма в Кривом Роге на месте прилета.

18.34 Новые взрывы в Кривом Роге.

18.23 Сообщают о взрывах в Кривом Роге.

18.14 После 18 мая могут измениться правила пересечения границы, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он не назвал конкретные возможные нововведения, но допустил, что в связи с изменениями правил отсрочк, могут быть "не кардинальные" изменения и правил пересечения границы.

На данный момент многодетные родители могут пересекать границу в обычном режиме, как и забронированные лица, которые едут в командировку.

18.08 Если уже имеющиеся в ТЦК сведения о военнообязанных (место жительства, семейное положение и т.д.) соответствуют актуальным данным, то их обновлять после вступления в силу нового закона не нужно, заявил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин.

"Есть закон Украины о едином государственном реестре военнообязанных. Там есть перечень персональных данных. Если гражданин обновил все имеющиеся там данные и ничего не изменилось, это могут быть данные хоть за 2022 год, но они актуальны, то в обновлении они не нуждаются", - заявил Истомин в эфире телемарафона.

Также данные можно обновить сейчас - до вступления в силу закона.

17.51 РФ запустила первый поезд по новой железной дороге от Мариупольского порта до Волновахи.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Первой в составе едет платформа, чтобы предотвратить взрыв тепловоза.

"С учетом скорости строительства железной дороги в районе с. Гранитное эту новость в хорошие записать трудно", - пишет Андрющенко.

17.34 На очередной Ставке верховного главнокомандующего обсуждали строительство укреплений, ситуацию на фронте, ротацию текущих подразделений, комплектование новых бригад, поставки западного оружия и собственное производство дронов и систем РЭБ.

Об этом сообщил Зеленский.

Президент поручил постараться ускорить сроки поставок, особенно систем ПВО.

16.59 Два актера "Квартала 95" служат в Нацгвардии, но при этом участвуют в концертах, заявил художественный руководитель проекта Евгений Кошевой.

По его словам, речь идет об Александре Пикалове и Владимире Мартынце.

Говорит, чтобы их отпустили на выступление, "Квартал" пишет запрос в воинские части.

"Саша Пикалов и Вова Мартинец служат в своих частях и выполняют те задачи, которые ставит перед ними их руководство. Чтобы ребят в тот или иной день отпустили на концерт или выезд с выступлениями для тех же военных, мы заранее пишем официальное письмо с датами концертов и просьбой отпустить. И такие письма мы пишем не только относительно Саши и Вовы, но и других военнослужащих, которые участвуют в наших концертах или в съемках других проектов, той же "Лиги Смеха". Бывает, что не отпускают. Но и отпускают тоже", - сказал Кошевой.

16.15 Украинские СМИ публикуют спутниковые снимки, как заявляется, последствий ударов по военному аэродрому в Крыму в ночь на 30 апреля.

На них видно повреждение военной техники - вероятно, системы ПВО С-300/С-400. При этом отмечается, что остальные установки ПВО, которые находились на этом аэродроме некоторое время ранее (судя по спутниковым снимкам), к моменту удара были передислоцированы.

Назначенные РФ "власти" Крыма заявляли об атаке ракетами ATACMS, но потерь военной техники не подтверждали.

16.04 В Украине были прилеты по складам с дальнобойными западными ракетами Storm Shadow, сообщила экс-нардеп Анна Гопко.

Говорит, удары были "очень точные", и связывает их со сливом информации спецслужбам РФ.

15.35 С начала декабря 2023 российские военные казнили по меньшей мере 15 украинских солдат, которые пытались сдаться в плен, сообщает правозащитная организация Human Right Watch.

Возможно, были убиты еще шестеро, которые уже сдались или сдавались.

Организация верифицировала 5 таких случаев, видео которых попали в сеть.

Human Rights Watch пишет, что 22 апреля направила письмо министерству обороны России с просьбой представить информацию по вышеописанным случаям, а также о том, получают ли российские военнослужащие приказы убивать сдающихся украинских солдат вместо того, чтобы брать их в плен.

"Ответа на письмо не последовало", - пишет Human Right Watch.

Ранее российские власти отрицали случаи расстрела украинских пленных.

В то же время неонацисткая группировка "Русич" неоднократно призывала к убийствам украинских пленных и одобряла видео с их расстрелом. Правда, потом признала, что из-за этого у нее возникли проблемы с Администрацией президента РФ.

15.05 Боевые действия дошли до черты Часового Яра, сообщил глава городской администрации Сергей Чаус.

В городе и округе остается менее 700 человек. В основном это люди пожилого возраста.

Эвакуация идет с первых дней войны, но за последнюю неделю никто не уехал.

11.55 Офис президента Украины подтвердил даты и место проведения мирного саммита в Швейцарии.

Он пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, что недалеко от Люцерна.

"Первый Саммит мира для Украины станет платформой, которая начнет будущий мирный процесс", - говорится в сообщении ОП.

Правительство Швейцарии подтвердило, что Россию на саммит не приглашали - "на данном этапе".

Однако Швейцария "убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс", поскольку "мирный процесс без России невозможен".

11.35 В разрушенном обстрелом депо и отделении "Новой почты" в Одессе было 904 отправления на почти 3 млн грн, сообщает компания.

Она намерена компенсировать стоимость посылок и грузов.

11.20 Губернатор Смоленский области РФ сообщает об атаке дронов по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.

В пабликах появилось видео пожара в Рославльском районе.

Минобороны РФ заявляет о сбитии ночью 12 беспилотников над пятью регионами РФ.

Пять - над Брянской, три - над Краснодарским краем, два - над Ростовской, по одному - над Курской и Белгородской. Смоленская не упоминается.

10.55 США официально обвинили РФ в использовании в Украине химического оружия.

Госдеп заявляет, что россияне неоднократно использовали хлорпикрин против ВСУ, нарушив Конвенцию о химическом оружии.

В связи с этим, а также из-за "внутренних репрессий", США вводят новые персональные санкции против РФ.

10.40 Ближайшие две недели в Часовом Яре будут "очень трудными". Об этом пишет воюющий на этом направлении украинский политический эксперт Кирилл Сазонов.

По его словам, россияне перебросили к городу штурмовые отряды и распределили их по укрытиям и "зеленке" накануне массированной атаки.

Сазонов пишет, что одни части РФ атакуют город в лоб, неся потери, но другие обходят Часов Яр по флангам, чтобы поставить под огневой контроль логистику ВСУ. Дороги, по его словам, "местами простреливаются".

"По флангам они критичных для нас результатов не достигли, но прожимают понемногу. Потому что у них на всё это хватает людей", - пишет военный. "И конкретно сейчас пара недель будут просто очень трудными. Все в курсе, все понимают ситуацию, работаем", - добавил Сазонов.

10.30 В Харькове и области увеличат графики отключения света - с трёх до 5 часов, сообщает облэнерго.

Но может быть и дольше из-за ремонтов.

10.22 Так сейчас выглядит Часов Яр, который штурмует армия РФ.

Повреждены большинство зданий.

09.43 После июньской мирной конференции в Швейцарии могут начаться переговоры с РФ, заявил глава МИД Кулеба.

Также из слов министра следует, что цель Украины на этой конференции - сформировать "коалицию стран", которая бы поддержала формулу Зеленского (вывод войск РФ на границы 1991 года).

"Нет смысла держать Россию за столом переговоров, если вы не можете гарантировать, что она действует добросовестно. Есть только два способа довести Россию до ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый – это успех на поле боя, а второй – наличие коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и одинаковые подходы. Вот почему на саммите не предполагается участие России. Потому что цель этого саммита – объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых они будут строить дальнейшие действия. После этого может состояться общение с Россией, и Россия сможет принять участие в переговорах", - заявил Кулеба в интервью Foreign Policy.

07.57 Российские удары повредили половину энергетических мощностей Украины.

Об этом в интервью Foreign Policy заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира", - сказал Кулеба.

По его словам, российские баллистические ракеты - "настоящий бич этой войны".

В последнее время они использовались в основном для разрушения украинской энергетической системы, добавил министр.

07.50 Полпред Украины в ООН Сергей Кислица намекнул на разрушение Крымского моста.

Он опубликовал картинку с разными видами мостов - арочные, вантовые, висячие и другие.

В категории "Керченские мосты" на картинке нет ничего.

07.35 Последствия вчерашнего удара по сортировочному центру "Новой почты" в Одессе.