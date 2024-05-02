Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за поставленных ему условий.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

"Сегодня было опубликовано заявление посла США о том, что в США были приглашены высокопоставленные представители правительства Грузии, от чего грузинская сторона отказалась. В связи с этим хотелось бы уточнить, что премьер-министр Грузии был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент Грузии должен временно прекратить рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", говорится в заявлении.

Напомним, против закона, известного как закон об иноагентах, в Тбилиси несколько недель идут протесты, но парламент принял его уже в двух чтениях из трех.

Ранее Кобахидзе говорил, что Грузия принимает закон об иноагентах, чтобы "не повторить путь Украины".

Между тем Госдеп США заявил, что закон "об иноагентах" "инспирирован Кремлем", а власти Грузии хотят с его помощью "заставить замолчать критические голоса и разрушить активное гражданское общество Грузии".