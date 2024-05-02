Украинский телеграм-канал Deep State заявил, что командование 115 бригады ВСУ "прикрывается погибшими".

Так военный паблик прокомментировал заявление пресс-службы 115-й ОМБр о том, что бригада не несет ответственности за крах обороны в районе Очеретино.

"В своем заявлении в Фейсбуке бригада прикрывается погибшими. Очень удобная позиция, но есть один момент. За решения, которые привели к значительным потерям личного состава с последующим хаотическим уходом из-за отсутствия налаживания средств поражения, ответственность несет само командование, а не рядовые бойцы. Об этом было сказано в сводке на канале за 24 апреля. Ситуацию в Очеретино на карте сейчас может посмотреть каждый, а ценой стабилизации теперь стала жизнь бойцов других подразделений", – говорится в заявлении Deep State.

Ранее телеграм-канал Deep State обвинил бригаду в оставлении позиций, что и вызвало российский прорыв под Очеретино. Однако бригада это опровергла.

Напомним, что в бегстве с позиций под Очеретино Донецкой области 115-ю бригаду ВСУ обвиняли также бойцы 47-й ОМБр.