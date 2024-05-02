Нет безопасности при отступлении: украинские солдаты говорят, что тыловые оборонительные линии практически не существуют.

Статью с таким заголовком опубликовало агентство АР.

Оно приводит мнение нескольких украинских военнослужащих, которые считают, что укреплений для ВСУ строится недостаточно.

"Необходимо увеличить темпы строительства укреплений... чтобы при отступлении мы отходили на подготовленную позицию. Этих укреплений недостаточно", - сказал командир подразделения Батяр.

"Было отсутствие ответственности... Люди не понимали, что укрепления могут спасти жизнь, если сделать это заранее. Многие думали, что нам... не нужно будет готовить такие линии. Они не ожидали нового российского наступления", – рассказал Александр, заместитель командира пехоты 47-й бригады в районе Авдеевки.

Пять командиров в Авдеевке и Часове Яре рассказали АР, что без хорошо подготовленных позиций они не могут закрепиться на незнакомой местности и обороняться, не понеся огромных потерь.

В Часове Яре отсутствие укреплений помогло переломить ситуацию в пользу России. В середине марта 67-я украинская бригада была переброшена и заняла позиции примерно в трех километрах от города и, как рассказал ее военнослужащий, вместо блиндажей и лабиринта траншей обнаружила ряд ям, "едва достаточных, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов".

Под огнем "солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь", сказал он. Почва была настолько песчаной, что при попадании снарядов вырытые траншеи осыпались.

Не имея возможности укрыться и не имея возможности противостоять российским заграждениям, они отступили на два километра назад. По словам военнослужащего, более 100 украинских солдат при этом погибли или пропали без вести.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фортификации строятся по графику.

В свою очередь недавно Петр Порошенко говорил, что Украина построила менее 10% от необходимых укреплений на линии фронта.