В Херсонской области военный взял в заложники двух товарищей по службе и приказал ехать к медработникам, которых затем также взял в заложники.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 1 мая.

"Военный подошел к своим сослуживцам, у него в руках был АК-47. Он приказал им отвезти его к медикам, причину не объяснял. Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев. По дороге автомобиль с заложниками был остановлен, а военный был задержан", - рассказал источник.

Открыто уголовное дело, военному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что двое военных застрелили полицейского на блокпосту в Винницкой области.

Также мы сообщали, что в Киевской области военные похитили наркоторговца и требовали 30 тысяч долларов выкупа.

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