Власти Украины не смогли установить официальные контакты с руководством Telegram.

Об этом заявил заместитель главы Национального совета по телерадиовещанию Валентин Коваль в эфире телемарафона.

"Для того, чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram. И все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешны", - сказал он.

Отметим, что глава комитета Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин озвучивал иную информацию. По его словам, сперва Telegram игнорировал запросы Украины, но начал рассматривать запрос СБУ, которая требует заблокировать 26 каналов.

Ранее Telegram на один день заблокировал украинские чат-боты, которые собирают информацию о целях для ударов по российским войскам.

Позже представитель Telegram заявил, что чат-боты украинских силовиков были "отключены из-за ложного срабатывания".

Также недавно мы писали, что Украина обсуждает регуляцию Telegram с Европой. Предлагается внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать.