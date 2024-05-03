Офис президента подтвердила визит в Киев главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Было опубликовано видео встречи.

"Проинформировал о ситуации на фронте. Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. Прежде всего бронетехника, боеприпасы и ракеты различных типов", - сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что по данным Reuters, визит состоялся еще вчера. В интервью агентству Кэмерон заявил, что Лондон позволит Украине бить по России британским оружием.

"Украина имеет на это право. Точно так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя", - сказал Кэмерон во время визита в Киев 2 мая.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о законности украинских ударов за пределами боевых действий, имея в виду военные цели.

А глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что некоторые страны Запада разрешили Украине бить переданным ей оружием по территории РФ.