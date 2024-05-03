Анализируем итоги 800-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Авдеевском направлении россияне продолжают продвигаться под Очеретино - с отчетливым направлением в сторону Архангельского, судя по карте ресурса DeepState. О том, что в этом селе к северу от Авдеевки уже идут бои, ранее сообщали и украинские, и российские ресурсы.

Сегодня некоторые российские телеграм-каналы написали, что украинские войска уже вышли из Архангельского, но подтверждений этому пока нет.

Также, по данным паблика, россияне продвинулись на Купянском направлении - к югу от Кисловки. Бои ведутся в селе Котляровка. Это движение в сторону трассы на Купянск.

В Кисловке недавно тоже было продвижение - по данным Deep State, неделю назад она была захвачена.

В Часове Яре ситуация сложная, в городе продолжаются бои, сообщил вчера спикер группировки "Хортица" Назар Волошин.

"Враг не оставляет попыток захватить город. Он продолжает уничтожать как Часов Яр, так и окрестные населенные пункты… Россияне пытаются получить высоты, на которых стоит город, и окрестности города, чтобы обстреливать оттуда Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск", - отметил он.

А вот представитель разведки Вадим Скибицкий заявил, что падение Часова Яра - "вопрос времени". "Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок", - заявил спикер ГУР в интервью журналу The Economist (к интервью Скибицкого мы еще вернемся ниже).

Издание Kyiv Independent пишет, что стратегия РФ под Часовым Яром "начинает приносить свои плоды: истощенные бесконечными позиционными боями, перегруженные украинские подразделения начинают терять позиции", а РФ уже вошла на улицы города.

Основное оружие Украины здесь сейчас - это дроны. Но и 90% украинских ранений - это именно следствие работы российских дронов. Хотя РФ атакует гораздо более широким набором оружия.

"Иногда в воздухе так много дронов, так много людей, желающих работать одновременно, что наши ребята в конечном итоге мешают видеотрансляции друг друга", - говорит украинский военный.

Также российские дроны стали оснащены ночным видением, что существенно затруднило эвакуацию раненых.

"Раньше можно было эвакуировать раненых в ночное время на машинах, но теперь часто приходится вытаскивать их пешком медикам или пехоте", - рассказывают военные медики.

Главная проблема Украины - нехватка солдат. Понимая это, РФ атакует в нескольких местах, создавая перенапряжение украинской обороны.

При этом солдаты ВСУ жалуются на отсутствие мощных оборонительных укреплений. Пять командиров в Авдеевке и Часове Яре, рассказали агентству Аssociated Рress, что без хорошо подготовленных позиций они не могут обороняться, не понеся огромных потерь.

В Часове Яре отсутствие укреплений помогло переломить ситуацию в пользу России, говорят они. В середине марта 67-я украинская бригада была переброшена и заняла позиции примерно в 3 километрах от города и, как рассказал ее военнослужащий, вместо блиндажей и лабиринта траншей обнаружила ряд ям, "едва достаточных, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов".

Под огнем "солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь", сказал он. Почва была настолько песчаной, что при попадании снарядов вырытые траншеи осыпались.

Не имея возможности укрыться и не имея возможности противостоять российским заграждениям, они отступили на 2 километра назад. По словам военнослужащего, более 100 украинских солдат при этом погибли или пропали без вести.

"Необходимо увеличить темпы строительства укреплений… чтобы при отступлении мы отходили на подготовленную позицию. Этих укреплений недостаточно", — сказал командир подразделения Батяр.

При этом Минобороны Украины сегодня заявило, что строительство оборонительных фортификаций на пяти направлениях "подходит к завершению". Это Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области.

Западные СМИ тем временем пишут об усилении ударных возможностей РФ на дальние расстояния.

Россия в последние два месяца стала все чаще наносить точные ракетные удары, которые наводят дронами-разведчиками, сообщил украинский военный обозреватель Сергей Морфинов в подкасте Би-би-си.

Таким образом были, в частности, поражены один комплекс HIMARS, две пусковые установки Patriot в Покровске, вертолетная группа Ми-8, две РСЗО "Буревий", несколько истребителей МиГ-29 и установок С-300 в Днепре (Украина их поражения не подтверждала).

А также инфраструктура и военные объекты в десятках километров от линии фронта. Самое дальнее поражение таким образом, попавшее на видео, в 95 км от фронта.

Снимают удары на видео "Орланы" (вероятно, они же и наводят на цель), заявляет эксперт. Ранее украинские военные рассказывали, что "Орланы" постоянно следят за передвижениями ВСУ.

Немецкий журнал Die Welt сообщает, что Россия начала использовать на фронте новую огнеметную систему "Дракон".

Система получила название ТОС-3. Она более мощная, а главное более дальнобойная (до 15 км), чем ТОС-1 и ТОС-2 (4-6 км), а потому ее не удается поразить украинскими дронами.

Предыдущие модели ТОС ("Солнцепек", "Буратино", "Тосочка") били лишь с небольшого расстояния, а потому были очень уязвимы.

"Дракон" запускает ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы, один залп которых может превратить несколько кварталов города "в руины", вместе с укреплениями военных и даже бункерами.

Военные перспективы

"Украина на грани" - с таким заголовком выпустил The Economist интервью с представителем ГУР Вадимом Скибицким. Он сказал, что "не видит возможности для Украины выиграть войну только на поле боя".

По его словам, неизбежны переговоры, а выход на границы 1991 года "становится все более отдаленной перспективой" и не положил бы конец войне.

Прямо сейчас обе стороны борются за "наиболее выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. Но они могут начаться не раньше второй половины 2025 года. К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами". По его мнению, российский военный производственный потенциал увеличился, но к началу 2026 года выйдет на плато из-за нехватки материалов и инженеров. У обеих сторон в конечном итоге может закончиться оружие. Но если в остальном ничего не изменится, то у Украины оно кончится быстрее.

В ближайшее время Россия, по мнению Скибицкого, продолжит реализацию своего плана по захвату Донбасса.

Также Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей, но время этой атаки зависит от устойчивости украинской обороны в Донецкой и Луганской областях. Скибицкий предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или начале июня".

По его словам, Россия имеет в Украине 514 000 военнослужащих, что превышает оценку в 470 000 человек, данную в прошлом месяце главнокомандующим НАТО Каволи. При этом северная группировка России у границы с Харьковом насчитывает 35 000 человек, но ее планируется расширить до 50 000-70 000 военнослужащих.

Россия также создает резервные дивизии от 15 000 до 20 000 человек каждой в Центральной России.

По его словам, этого "недостаточно" для операции по захвату крупного города, но может хватить для более мелкой задачи. "Быстрая операция по входу и выходу - возможно. А вот операция по взятию Харькова или даже города Сум – это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем", - добавил Скибицкий.

Достаточно пессимистичный тон этого интервью уже вызвал предположения в украинских соцсетях, что таким образом власти готовят общество к началу переговоров с РФ о заморозке войны. Но если проанализировать интервью, то там как раз говорится о другом - что украинское военно-политическое руководство готово воевать еще год минимум, рассчитывая, что в 2025 году Россия начнет "выдыхаться" и Украина получит лучшие условия окончания войны, чем получила бы сейчас. Это же мысль в разных вариациях в последнее время озвучивается и другими спикерами украинской власти.

Однако даже из интервью Скибицкого следует, что гарантий улучшения через год переговорных позиций Украины нет никаких. Также как и нет уверенности в том, что Украина не "выдохнется" раньше РФ. Поэтому верность теории о том, что для переговоров у Киева сейчас не лучшая позиция, а через год или больше она улучшится, является, мягко говоря, неоднозначной. Многое станет понятно после "саммита мира" в Швейцарии, на который Украина возлагает большие надежды в плане консолидации ведущих стран мира (а не только западных) вокруг "формулы мира" Зеленского, которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Но если таковой консолидации не произойдет, это будет сигналом, что, возможно, позицию по формуле окончания войны украинским властям придется пересмотреть (подробнее о том, чего ждать от саммита мы писали здесь).

Возвращаясь к планам РФ по наступлению на Харьков и Сумы. О них сегодня заявил и командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк. Но он не уверен, намеревается ли Москва их осуществлять.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми располагают", — сказал генерал в интервью The Times.

Тем не менее, по его мнению, наступление на Харьков может начаться уже в ближайшие месяцы.

При этом газета New York Times ставит под сомнение заявление Украины, что к 9 мая россияне попытаются захватить Часов Яр или достичь еще какого-то значимого успеха на фронте.

У России до 9 мая в Украине на фронте будет продвижение, но оно не будет значительным, пишет газета со ссылкой на военный анализ властей США. Американские чиновники не видят значительного наращивания российских сил на фронте в преддверии этой даты.

И, хотя ВСУ продолжают испытывать нехватку боеприпасов, риска развала обороны американцы на данный момент не видят.

На прошлых выходных Киев получил первую партию боеприпасов, в том числе противотанковых ракет и крайне необходимых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из нового пакета помощи США.

Вторая партия оружия из возобновлённой помощи Штатов пришла в минувший понедельник. А во вторник в Польшу прибыли ракеты ПВО для "Пэтриотов" из Испании – они тоже должны в ближайшее время оказаться в Украине.

В целом, за последнюю неделю на склады НАТО в Европе поступило много оружия и боеприпасов для Украины. Но приём такого количества боеприпасов на вооружение в подразделениях с возможностью оперативного подвоза на поле боя может занять "месяцы". При этом часть боеприпасов из США, скорее всего, будут доставлены не раньше начала лета – "или даже позже".

В приоритете – передача дальнобойных ракет Storm Shadow. Она может занять несколько недель.

Ожидается и передача новой системы "Пэтриот", но не раньше конца июня. Для её использования нужно также обучить солдат. В понедельник около 70 украинских военных начнут шестинедельный сокращённый курс, который обычно занимает 6-9 месяцев.

Одновременно с "Пэтриотом" (то есть не раньше конца июня) могут быть переданы первые истребители F-16.

По мнению американских аналитиков, Украина сможет стабилизировать фронт с помощью переданного оружия "в лучшем случае летом, в худшем – к концу года".

Снимет ли Запад запрет на удары по России

На фоне нарастающей угрозы российского прорыва на фронте, западные заявления по России становятся все жестче. Глава МИД Британии Кэмерон заявил, что Украина может бить британским оружием по территории России.

"Украина имеет на это право. Точно так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя", — сказал Кэмерон во время визита в Киев 2 мая.

Отметим, что это не первый такой сигнал за минувшую неделю. Глава МИД Латвии Байба Браже заявила в среду, что некоторые страны Запада разрешили Украине бить переданным ей оружием по территории РФ.

"Уже сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие без подобных ограничений. Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени. Главное – влияние на поле боя. Ведь здесь есть выбор: говорить ли о чем-то громко или просто делать то, что нужно", – сказала Браже.

Теперь эту позицию подтверждает и Британия. И это крайне радикальное изменение позиции западных стран, которые ранее неизменно заявляли, что поставляемое ими оружие может использоваться только в пределах украинской территории.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что "Кремль рассматривает заявления Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по РФ как прямую эскалацию".

Также Россия сегодня пригрозила Западу "ударом возмездия" за атаки по Крыму.

"Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат удар возмездия", - заявила спикер МИД РФ Захарова.

Так она прокомментировала участившиеся намеки, которые идут со стороны Запада и Украины на скорую атаку по Крымскому мосту.

Отметим, что пока особняком от нового "тренда" держится Германия. Ее канцлер Шольц не устает повторять, что ракеты Taurus Украине поставлять не будут.

"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но тем не менее я бы не стал давать каждому всё оружие", - сказал Шольц и рассмеялся.

То есть мы видим, что на Западе далеко не все поддерживают идею поднятия ставок в отношении России. Традиционно наиболее радикальные заявления делает Британия и прибалтийские государства. Также недавно в их лагерь с определенными оговорками перешла Франция, которая начала обсуждать введение войск в Украину.

В то же время Германия и США не отходят от изначально заявленной позиции, что их войск на территории Украины не будет, а поставляемое ими оружие не будет бить по России. Такой же точки зрения придерживается, по крайней мере публично, руководство НАТО и даже Британия (сегодня против отправки войск вновь высказался Кэмерон).

И теперь вопрос в том, будет ли реализовано заявление Кэмерона об ударах по РФ либо эти слова были сказаны в порядке предупреждения в адрес России. Как с целью прозондировать ее реакцию, так и в качестве давления. Причем не только на Москву, но и на менее решительных союзников по НАТО, вроде Германии.

Здесь можно вспомнить, как Британия первой пообещала дать Украине танки, после чего такое решение приняли США и Германия.

Однако в истории с ударами непосредственно по территории России риски гораздо выше, чем при поставках наземной техники для боев на украинской земле. Поэтому пока неизвестно, будет ли запрет на удары по РФ отменен в реальности.

Мобилизация

От военных поступает противоречивая информация о том, всем ли военнообязанным нужно обновлять в ТЦК данные после вступления в силу нового закона о мобилизации.

Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин накануне говорил, что данные обновлять не надо, если они актуальные. А вот представитель Генштаба Юрий Глущенко говорит, что сделать это нужно абсолютно всем.

"Законом предусмотрено, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Несмотря на то что он годен или ограниченно годен, непригоден к военной службе", - заявил он.

На уточняющий вопрос журналиста "То есть все мужчины от 18 до 60 лет?" он ответил: "Да, абсолютно верно".

Однако в том же интервью Глущенко заявил, что тем мужчинам, которые обновляют данные в ТЦК прямо сейчас (то есть до вступления в силу закона), повторно обновлять данные не надо.

"С момента опубликования закона лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, уже сейчас обновляющих свои данные в ТЦК, со вступлением в силу закона 18 мая не должны во второй раз приходить в ТЦК. Мы уже дали указания", - сказал Глущенко.

То есть он сделал два взаимоисключающих заявления.

Правда, из его ответов на уточняющие вопросы журналиста можно предположить, что обновлять нужно тем, кто приходил в ТЦК и проходил медкомиссию более года назад (Глущенко сказал, что вывод медкомиссии действует один год).

Но это именно предположение. Прямо так представитель Генштаба не говорил. Поэтому следует, вероятно, ждать дополнительных разъяснений.

При этом он опроверг, что всем тем, кто обновил свои данные, нужно будет в обязательном порядке проходить ТЦК.

"Такой задачи не стоит. Такое решение принимает ТЦК исходя из обновленной информации и наличия тех задач, которые перед ним стоят", - заявил Глущенко.

Еще одна новация - завтра, 4 мая, вступает в силу закон, который отменяет понятие ограниченно пригодных к службе в армии.

Люди, которые таковыми признаны, должны будут в течение 9 месяцев снова пройти медкомиссию. Далее человек может быть признан либо непригодным, либо пригодным к службе.

Пригодных, в свою очередь, поделят на четыре категории - в зависимости от состояния здоровья. Список заболеваний для признания непригодным уже утвержден.

Как переаттестация "ограниченно пригодных" будет происходить - видно на примере туберкулеза. Так, полностью снимаются с воинского учета те, кто находится на активной стадии заболевания с выделением бактерий и распадом легочной ткани.

Если же бактерии не выделяются, а ткань не распадается, то нужно будет снова приходить на медкомиссию через полгода.

Люди, которые имеют клинически излеченный туберкулез, могут служить в ТЦК и частях обеспечения. Если же у призывника есть "остаточные явления" после излеченного туберкулеза, то он полностью пригоден.

Интереснее ситуация по ВИЧ. Непригодными считаются лишь те, у кого он прогрессирует. Остальные носители вируса могут либо служить в тыловых частях и ТЦК, либо, если речь о бессимптомных носителях, на фронте.

Раковых больных снимут с учета, только если они неоперабельные и имеют метастазы. То же самое, если опухоль быстро прогрессирует.

Тех же, кто прооперировали первичную опухоль или она у них "медленно прогрессирующая", могут направить на службу в тыл. То же самое - если у них рак кожи или нижней губы.

И полностью пригодными признают тех, у кого рак в стадии стойкой ремиссии.

Служить в тылу могут призвать людей с легкими психическими расстройствами (если при этом "с выходом на выздоровление" - то признают полностью годным), при синдромах зависимости, расстройствах поведения с редкими приступами аффекта. Также в ТЦК и тыл могут отправить людей с умственной отсталостью легкой степени.

Еще интересный момент - беременные и рожавшие женщины считаются пригодными к службе, если беременность и послеродовой период прошли без осложнений. Осложнения дают право на отпуск или увольнение.

Тем временем в Раде к голосованию во втором чтении готовится законопроект об ответственности за нарушение правил воинского учета.

Как заявил первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук, в нем произошло ужесточение важной нормы.

"Основное новшество законопроекта, который поддержал комитет: по действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно лицо, его присутствие. Надо составить протокол об административном правонарушении, и уже на основании этого протокола выдается постановление, которое уже является документом для взыскания денег. Так вот, по требованию Генштаба и Минобороны процедуру составления протокола убрали", – рассказал Осадчук.

Он говорит, что такие прецеденты в законодательстве уже есть, например, в случае наложения штрафов за превышение скорости с использованием фотофиксации нарушения.

"Схема будет такова, что ТЦК получит право выписывать сразу постановление о привлечении к ответственности, направляет его вам, если вы его не платите, – исполнительная служба, блокировка счетов и так далее. То есть именно таким инструментом Кабмин будет достигать того очень токсичного варианта, о котором все говорили и все были против, – блокирование счетов, блокирование имущества. То есть если вы не оплатили штраф, то через исполнительную службу все будет делаться", – сказал депутат.

Он выразил опасение, что такая норма позволит ТЦК штрафовать всех военнообязанных, которые нарушали требование уведомлять военкомат о существенных изменениях (изменение места жительства, получение документов об образовании, загранпаспорта и т.п.).

"Насколько я читаю закон, то, в принципе, можно оштрафовать всех... Я думаю, что 99% мужчин призывного возраста за последние 10-20 лет – у них были подобные ситуации, они абсолютно нормальные. И что-то мне подсказывает, что в течение 7 дней после возникновения таких обстоятельств никто не бежал в военкомат и не сообщал об этом. То есть все мы являемся нарушителями", – считает Осадчук.

В то же время он отметил, что ко второму чтению комитет убрал из правительственной версии законопроекта ряд самых жестких норм.

"Мы полностью убрали уголовную ответственность за отказ от ВВК. Вообще эта тема закрыта. Мы убрали все эти новации об административном аресте, потому что большое желание было арестовывать на трое суток, это мы полностью убрали", – сказал член комитета.

По его словам, также уменьшен максимальный размер штрафов за нарушение правил военного учета.

"Штрафы по сравнению с тем, как хотел это Кабмин, уменьшили где-то раз в 4-5. Но они все равно остались большими. Для физических лиц на период военного положения это вплоть до 25 500 гривен, а для юридических лиц там чуть ли не до 60 000. То есть уровень штрафов значителен, он примерно в 5 раз больше действующего уровня", – сказал Осадчук.

Когда законопроект будет голосоваться во втором чтении, пока неизвестно, но, скорее всего, это будет до 18 мая, когда вступает в силу другой закон - об ужесточении мобилизации.