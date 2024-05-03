Армия РФ продолжит продвижение на фронтах в Украине до 9 мая, но прогресс не будет значительным.

Такой прогноз дала газета The New York Times со ссылкой на военную аналитику властей США.

Американские чиновники не видят существенного наращивания российских сил в преддверии этой даты. В свою очередь, украинские силы, хотя и продолжают испытывать нехватку боеприпасов, но риска обрушения обороны ВСУ в США на данный момент не видят.

На прошлых выходных Киев получил первую партию боеприпасов, в том числе противотанковых ракет, и крайне необходимых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из нового пакета помощи США.

Вторая партия оружия из возобновлённой помощи Штатов пришла в минувший понедельник. А во вторник в Польшу прибыли ракеты ПВО для "Пэтриотов" из Испании – они тоже должны в ближайшее время оказаться в Украине.

В целом, за последнюю неделю на склады НАТО в Европе поступило много оружия и боеприпасов для Украины. Но приём такого количества боеприпасов на вооружение в подразделениях с возможностью оперативного подвоза на поле боя может занять "месяцы". При этом часть боеприпасов из США, скорее всего, будут доставлены не раньше начала лета – "или даже позже".

В приоритете – передача дальнобойных ракет Storm Shadow. Она может занять несколько недель.

Ожидается и передача новой системы "Пэтриот", но не раньше конца июня. Для её использования нужно также обучить солдат. В понедельник около 70 украинских военных начнут шестинедельный сокращённый курс, который обычно занимает 6-9 месяцев.

Одновременно с "Пэтриотом" (то есть не раньше конца июня) могут быть переданы первые истребители F-16.

По мнению американских аналитиков, Украина сможет стабилизировать фронт с помощью переданного оружия "в лучшем случае летом, в худшем – к концу года".

Ранее газета Washington Post писала, что благодаря возобновлению помощи США Киев должен решить проблему критической нехватки войск и укрепить оборону.

Вместе с тем в Financial Times считают, что военная помощь Украине замедлит, но не остановит наступление РФ.