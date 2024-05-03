Законопроект №10379 об ответственности за нарушение правил воинского учета, одобренный ко второму чтению правоохранительным комитетом Верховной Рады, предполагает заочные штрафы без решения суда по требованию ТЦК.

Об этом рассказал первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук из фракции "Голос" в интервью на Ютуб-канале.

"Основное новшество законопроекта, который поддержал комитет: по действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно лицо, его присутствие. Надо составить протокол об административном правонарушении, и уже на основании этого протокола выдается постановление, которое уже является документом для взыскания денег. Так вот, по требованию Генштаба и Минобороны процедуру составления протокола убрали", – рассказал Осадчук.

Он отметил, что такие прецеденты в законодательстве уже есть - например, в случае наложения штрафов за превышение скорости с использованием фотофиксации нарушения.

"Схема будет такова, что ТЦК получит право выписывать сразу постановление о привлечении к ответственности, направляет его вам. Если вы его не платите - исполнительная служба, блокировка счетов и так далее. То есть именно таким инструментом Кабмин будет достигать того очень токсичного варианта, о котором все говорили и все были против: блокирование счетов, блокирование имущества. То есть если вы не оплатили штраф, то через исполнительную службу все будет делаться", – сказал депутат.

Он выразил опасение, что такая норма позволит ТЦК штрафовать всех военнообязанных, которые нарушали требование уведомлять военкомат о существенных изменениях: об изменении места жительства, получении документов об образовании, загранпаспорта и т.п.

"Насколько я читаю закон, то, в принципе, можно оштрафовать всех... Я думаю, что 99% мужчин призывного возраста за последние 10-20 лет, у них были подобные ситуации, они абсолютно нормальные. И что-то мне подсказывает, что в течение семи дней после возникновения таких обстоятельств никто не бежал в военкомат и не сообщал об этом. То есть все мы являемся нарушителями", – считает Осадчук.

В то же время он отметил, что ко второму чтению комитет убрал из правительственной версии законопроекта ряд самых жестких норм.

"Мы полностью убрали уголовную ответственность за отказ от ВВК. Вообще эта тема закрыта. Мы убрали все эти новации об административном аресте, потому что большое желание было арестовывать на трое суток, это мы полностью убрали", – сказал член комитета.

По его словам, также уменьшен максимальный размер штрафов за нарушение правил воинского учета.

"Штрафы по сравнению с тем, как хотел это Кабмин, уменьшили где-то раз в 4-5. Но они все равно остались большими. Для физических лиц на период военного положения это вплоть до 25 500 гривен, а для юридических лиц там чуть ли не до 60 000. То есть уровень штрафов значителен, он примерно в пять раз больше действующего уровня", – сказал Осадчук.

Когда законопроект будут голосовать во втором чтении, пока неизвестно, но, скорее всего, это произойдет до 18 мая, когда вступает в силу другой закон - об ужесточении мобилизации.

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