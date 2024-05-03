Дефицит электроэнергии будет сохраняться и в 2025 году.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

К концу 2024 года дефицит электроэнергии составит 5-7%, а в 2025 году – 7% в первом квартале и по 3% в квартал до конца года.

Импорт электроэнергии будет составлять 800 миллионов долларов в этом году, а в 2025 году – 600 миллионов.

В то же время ожидается постепенное восстановление части энергогенерации и ввод в действие новых мощностей.

Ранее мы писали, что в Харькове и области увеличат графики отключения света - с трех до пяти часов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергосистеме Украины. При этом из-за ремонтных работ, которые сейчас идут в Харьковской области, могут возникать более длительные отключения электроэнергии, чем анонсировано.

Также директор Центра исследований энергетики допустил, что длительность отключений электроэнергии в Украине может составлять по шесть часов в сутки уже этим летом.

А в Yasno призвали украинцев экономить электроэнергию весь 2024 год.

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