Пожар на заводе Diehl в Берлине не повлиял на процесс производства зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Отмечается, что пострадало от пожара помещение Diehl Metal Applications GmbH. Оно занимается изделиями из медных сплавов, гальванической обработкой, сложными штампованными изделиями.

Напомним, в Берлине загорелся металлургический завод оборонно-промышленной компании Diehl, которая в том числе производит системы ПВО Iris-T.

Огонь охватил значительную площадь предприятия, а часть столицы ФРГ заволокло ядовитым дымом. По имеющимся данным, на участке, где произошло возгорание, хранились серная кислота и цианид меди.

В Берлине и пригородах объявлена химическая угроза из-за цианистого водорода, что поднимается в воздух вместе с дымом. Горожанам советуют закрыть окна и не выходить на улицу.

Ранее таблоид Bild писал о поджоге имущества главы Rheinmetall из-за поставок оружия концерна в Украину. Организаторы поджога заявили, что "Rheinmetall - один из тех, кто наживается на так называемом переломе", сбывая "различные старые типы бронетехники, что можно продать Украине и получить значительную прибыль".

Также мы публиковали кадры пожара в одном из крупнейших лагерей для беженцев на территории Германии.