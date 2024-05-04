Количество постельных сцен в американском кино с 2000 года упало на 40%, а число картин, где таких сцен и вовсе нет, выросло с 20% до 50%.

Такие данные приводит The Guardian со ссылкой на отчет, подготовленный по заказу журнала The Economist аналитиком данных Стивеном Фоллоузом.

В документе высказывается предположение, что всему виной изменения во вкусах нового поколения аудитории (так называемых зумеров, родившихся примерно с 1997 по 2012 год), которое теперь предпочитает "контент, который либо вообще избегает сексуальных тем, либо рассматривает их более тонко".

Также автор доклада отмечает, что экранное изображение других "пороков" не снижается такими же темпами: ругань и насилие в фильмах встречаются примерно с той же частотой, что и в 2000 году.

Ранее мы писали, что с 2024 года начали действовать новые правила отбора фильмов-претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Согласно им, один из актеров первого или второго плана обязательно должен быть представителем расовых или этнических меньшинств.

Мы приводили мнения отечественных кинодеятелей об этом нововведении.