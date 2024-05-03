На встрече российского премьер-министра Михаила Мишустина и главы корпорации "Ростех" (госхолдинг, объединяющий предприятия ВПК) Сергея Чемезова были озвучены данные о росте производства военной техники и вооружений в России.

Об этом сообщает телеграм-канал правительства РФ.

Согласно этой информации, по сравнению с 2022 годом в России вырос объем выпуска:

танков – в 3,5 раза;

легкобронированной техники – в 3 раза;

боеприпасов для танков и боевых машин пехоты – почти в 9 раз;

снарядов для ствольной артиллерии – в 6 раз;

реактивных снарядов для РСЗО – в 8 раз;

неуправляемых ракетных снарядов для тяжелых огнеметных систем – в 3 раза;

самоходной артиллерии – в 10 раз;

буксируемой артиллерии – в 14 раз;

минометов – в 20 раз;

РСЗО – в 2 раза.

Каких-либо независимых подтверждений этим цифрам нет. Но западные издания и чиновники неоднократно заявляли в последнее время о резком росте производства вооружений в России.

Ранее командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что через несколько недель Россия будет опережать Украину в артиллерии 10 к 1.