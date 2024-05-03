Танки, минометы и артиллерия. В России сообщили о росте производства военной техники и оружия
На встрече российского премьер-министра Михаила Мишустина и главы корпорации "Ростех" (госхолдинг, объединяющий предприятия ВПК) Сергея Чемезова были озвучены данные о росте производства военной техники и вооружений в России.
Об этом сообщает телеграм-канал правительства РФ.
Согласно этой информации, по сравнению с 2022 годом в России вырос объем выпуска:
- танков – в 3,5 раза;
- легкобронированной техники – в 3 раза;
- боеприпасов для танков и боевых машин пехоты – почти в 9 раз;
- снарядов для ствольной артиллерии – в 6 раз;
- реактивных снарядов для РСЗО – в 8 раз;
- неуправляемых ракетных снарядов для тяжелых огнеметных систем – в 3 раза;
- самоходной артиллерии – в 10 раз;
- буксируемой артиллерии – в 14 раз;
- минометов – в 20 раз;
- РСЗО – в 2 раза.
Каких-либо независимых подтверждений этим цифрам нет. Но западные издания и чиновники неоднократно заявляли в последнее время о резком росте производства вооружений в России.
Ранее командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что через несколько недель Россия будет опережать Украину в артиллерии 10 к 1.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.