Война в Украине закончится за пару недель, если Запад прекратит поставки оружия.

Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления в Великобритании, которое транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну в Украине. Это можно сделать за пару недель – просто прекратить поставки. Хотим ли мы, чтобы война закончилась так? Я не хочу, и, надеюсь, что многие в Европе тоже этого не хотят", – сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что рассчитывает на сотрудничество ЕС и Великобритании в дальнейшей поддержке Киева.

Напомним, недавно Боррель заявил, что не ожидает скорого окончания войны в Украине. По его мнению, война может продолжаться как минимум до выборов в США. При этом глава европейской дипломатии назвал "сложным" вопрос о том, сколько еще придется Европе тратить деньги на поддержку Киева.

А перед этим Жозеп Боррель говорил, что Запад помогает Украине "не только из щедрости" и не потому, что "мы любим украинцев". По его словам, не дать России победить - прежде всего в интересах США и Европы.