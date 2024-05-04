Приход Дональда Трампа к власти в США будет означать конец существования глобального Запада.

Об этом пишет газета Financial Times.

Издание анализирует интервью Трампа журналу The Time, где он рассказал о своих планах после того, как победит на выборах и вернётся в Белый дом.

Некоторые из его заявлений напрямую касались Европы.

"Евросоюз жесток с нами в вопросах торговли. Им не нужны наши автомобили, им не нужно наше сельское хозяйство. Они ничего от нас не хотят. Это улица с односторонним движением. Ну, то же самое и с НАТО. Они очень плохо к нам относятся. Они не платят по счетам", – заявил Трамп.

Если в такой ситуации Европа будет строить свою стратегию лишь в надежде, что Трамп проиграет на ноябрьских выборах, это будет опрометчивой ставкой, пишет FT.

Издание отмечает, что в 2020 году Байден занял президентское кресло с преимуществом чуть более 4%. Но в последние три месяца опросы показывают, что Трамп опережает своего оппонента на 1,5%. И хотя впереди ещё полгода предвыборной гонки и ситуация теоретически может измениться в любую сторону, если бы судьба кресла в Овальном кабинете решалась сегодня, его занял бы Дональд Трамп.

Ещё одно мнение, которому привержены многие бизнес-лидеры США, заключается в том, что в свой первый президентский срок Трамп "вёл себя не так уж плохо", поэтому "жизнь продолжится" при любом исходе выборов. Так, исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон недавно заявил, что у обоих кандидатов есть сильные стороны, и его компания "выживет и будет процветать в любом случае".

Однако для Европы подобная стратегия, по мнению издания, тоже была бы безрассудной.

"Разница между 2024 и 2016 годами, когда Трамп последний раз становился президентом, заключается в том, что на этот раз он имеет план. С точки зрения Европы это можно назвать как "Крепость Америка". Более того, теперь он может собрать вокруг этой идеи ряд истинно верующих", – пишут авторы статьи.

Аналитики издания считают, что Трамп создаст свою команду из проверенных европейских скептиков и открытых еврофобов.

Поэтому немногочисленные сторонники Трампа среди европейских лидеров, такие как Виктор Орбан в Венгрии и, возможно, Джорджа Мелони в Италии, вряд ли смогут повлиять на его планы по Евросоюзу.

Среди основных политических игроков Европы популярна и ещё одна стратегия – "укрощение тигра".

Например, Лейбористская партия Великобритании, которая, по мнению авторов статьи, вероятнее всего, победит на следующих выборах, уже пытается наладить контакты с ключевыми фигурами в окружении Трампа. Но Лондон и так имеет все шансы договориться с США при Трампе и даже извлечь выгоду от его президентства, поскольку Англия больше не является частью ЕС. Такие выводы можно сделать на основании документа Фонда наследия Трампа "Проект 2025", который де-факто является планом президентства Трампа. В этом 887-страничном документе Великобритания выделена как единственная страна, с которой США при Трампе будут стремиться расширить торговлю.

"Ни одна из этих тактик – спрятать голову в песок, подружиться с Трампом или даже приветствовать его – не надёжна. Реальность состоит в том, что второй срок Трампа, скорее всего, ознаменует конец Запада как идеи, организующей мир. Это была бы отличная новость для Путина и ужасная для Украины", – говорится в статье.

Журналисты отмечают, что, если в случае победы Трампа НАТО больше не сможет рассчитывать на "американский зонтик", то некоторые европейские страны, такие как Германия и Польша, могут рассмотреть возможность создания собственного ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что Европа больше заинтересована в выживании Украины, чем США.

Также в CNN сообщали о рассмотрении Трампом возможности отменить статью о коллективной защите для членов НАТО.