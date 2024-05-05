Центристский альянс президента Франции Эммануэля Макрона ожидает "тяжелое поражение" на выборах в Европарламент, которые состоятся в июне. Это будет "самое разрушительное поражение в его карьере".

Об этом пишет Financial Times.

Главная проблема - рост стоимости жизни во Франции, а также намечающееся сокращение госрасходов, которое вызвано крупным дефицитом бюджета в 5,5%. Готовятся к урезанию социальные пособия и бюджеты местных властей.

А с учетом того, что альянс Макрона потерял большинство в национальном парламенте, эти сокращения "будут вызывать много политических разногласий".

Потеря Макроном большинства "отражает глубокие социальные, политические и региональные расколы во Франции". Заявляется, что поддержка Макрона падает в наименее благополучных провинциях, а также она резко упала со стороны молодежи (до 4%, согласно последним опросам).

"Такое низкое доверие потенциально является благодатной почвой для крайне правых и других противников Макрона и его центристского лагеря", - говорится в статье.

Издание приводит один из опросов, согласно которому два крайне правых политика - Марин ле Пен и ее соратник Жордан Барделла - являются самыми популярными претендентами на президентский пост (выборы президента Франции состоятся в 2027 году).

Ранее сообщалось, что Макрон хочет укрепить личную связь с Си Цзиньпином, чтобы он повлиял на Путина.

При этом Макрон призывал Европу не быть "вассалом США", чтобы выжить.