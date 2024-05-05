Иностранные кредиторы подталкивают Украину к возобновлению выплат по долгам - после длительного перерыва.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Речь о держателях украинских облигаций, включая инвестиционные компании BlackRock и Pimco. По данным источников, они формируют комиссию и нанимают консультантов для переговоров по возобновлению выплат, которые были приостановлены после начала войны в Украине.

Терпение международных кредиторов Украины "начинает иссякать", пишет издание.

Они хотят, чтобы украинские власти подписали сделку, по которой снова начали бы выплаты процентов по кредитам - в обмен на списание "значительной части" долга.

Сообщается, что такое предложение уже озвучено украинским властям. Инвесторы планируют получать от Украины по 500 миллионов процентных выплат ежегодно. Всего у кредиторов украинских облигаций на 20 миллиардов евро.

WSJ пишет, что если Украина не возобновит выплат по долгам иностранным кредиторам, ее может ждать дефолт уже к осени.

Если сделку не заключат, Украина может объявить дефолт - поскольку в августе закончатся каникулы по обслуживанию госдолга, введенные иностранными фондами после полномасштабного вторжения РФ.

В то же время власти США и другие западные страны обеспокоены требованиями кредиторов. Они опасаются, что на выплату процентов пойдут деньги, выделенные Украине в качестве помощи, отмечает WSJ. Сами эти страны предоставили Киеву кредитные каникулы до 2027 года.

Напомним, в марте госдолг Украины увеличился на 7,4 миллиардов долларов. На рост госдолга повлияли, прежде всего, рекордные объемы привлечения внешних кредитов. В целом с начала войны госдолг в гривне увеличился почти в 2,2 раза.

Также сообщалось, что в конце марта Украина и США подписали соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. Украина в этом году планирует провести новую масштабную реструктуризацию внешнего долга. Предыдущая была в 2022 году.