НАТО может вмешаться в войну в Украине, если на стороне России будет вовлечена Беларусь, либо если Россия атакует страны Балтии, Польшу или Молдову.

Об этом пишет итальянская газета Repubblica со ссылкой на источники в руководстве Альянса.

По данным издания, впервые с начала войны НАТО в "очень конфиденциальной форме" и без официальных сообщений "установило как минимум две красные линии", за которыми может быть прямое вмешательство НАТО в войну в Украине.

Первая "красная линия вращается вокруг возможности проникновения России через линию обороны Киева" и касается "прямого или косвенного участия третьей стороны" в конфликте в Украине, пишет издание, имея в виду вовлечение в войну Беларусь.

В статье говорится, что ВСУ "уже не могут полностью контролировать" границу, что "создает условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Белоруссией". Repubblica пишет что, "тогда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор".

"И это обстоятельство может лишь активизировать действия НАТО в пользу Украины", - говорится в статье.

Вторая "красная линия предполагает военную провокацию России против стран Балтии или Польши или целенаправленное нападение на Молдову".

"На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях", - пишет Repubblica.

"В данной статье самое примечательное то, что условиями такого вмешательства является лишь действия, в которые будут втянуты третьи страны: либо вступление в войну на стороне РФ Беларуси (или же использование ее территории для нового наступления на Киев). Либо атака РФ на страны-члены НАТО или на Молдову.

Какие-либо изменения линии фронта внутри Украины, если война продолжится в нынешнем формате (армия РФ против ВСУ без вовлечения третьих стран), судя из публикации итальянского издания, в качестве повода для вступления в войну Альянсом не рассматриваются.

Что фактически опровергает недавние заявления Макрона о том, что западные войска могут вступить в войну, если россияне прорвут фронт.

Также обращает на себя внимание беспокойство НАТО относительно возможного нового вторжения со стороны Беларуси и удара на Киев. Как мы уже писали, наступление на столицу является одним из самых опасных для Украины сценариев. Многократно более опасным, чем продвижение РФ на Донбассе или в Харьковской области.

Особенно тяжелой ситуация для Украины будет, если на стороне России в войну вступит и белорусская армия, которая, судя по информации из открытых источников, в течение последних двух лет активно занималась повышением своей боеспособности. Это может резко ухудшить для ВСУ баланс сил на фронте (о таком сценарии мы писали в отдельном материале).

Не исключено, что одна из целей подобной публикации в Repubblica, удержать от вступления в войну Беларусь, а Россию - от военного вмешательства в Молдове, где в этом году предстоят выборы президента", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".