Анализируем итоги 802-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте и обстрелы

Украинский военный паблик Deep State сегодня подтверди захват Россией двух сел - Архангельского под Авдеевкой и Котляровки (выходит на трассу, которая ведет в Купянск с юга).

Также, сообщает телеграм-канал, войска РФ вышли на границы Очеретино. Минобороны России заявило при этом, что весь этот поселок уже захвачен. Это соответствует и карте Deep State.

По ней видно и то, что южнее Очеретино российские войска продвинулись в сторону Новопокровского и Уманского.

Паблик подтверждает и продвижение россиян в Красногоровке.

Российские паблики вчера сообщили, что там был захвачен кирпичный завод - ключевая точка обороны в городе. Они показали установку флага над одним из корпусов предприятия.

Отметим, что остальную территорию Красногоровки занимает преимущественно частный сектор. То есть, если завод действительно потерян, оборона ВСУ в Красногоровке может усложниться.

На этих выходных Россия активно наносила воздушные удары.

По несколько раз в день обстреливался Харьков. Наиболее мощный прилет был в субботу - по одному из промышленных предприятий. Дым были виден из разных концов города.

В воскресенье по Харькову били КАБы. Под обстрел попал центр города.

В субботу под ударом была Одесская область, где поврежден объект инфраструктуры и пострадали три человека. Этот и другие обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

"Траектория ракет, которые летели в Одесскую область, была через Херсонскую область - дальше бывший Снигирёвский район Николаевской области - Вознесенский район Николаевской области - перелёт на Одесскую область", - написал известный канал "Николаевский Ванек".

По его данным, использовались низколетящие "Искандеры" и "Калибры".

"Обстрел ожидаем на днях. Целью будет в очередной раз энергетическая инфраструктура в разных областях страны, с упором на центральные и западные области", - пишет телеграм-канал.

Под ударом была и Днепропетровская область. В ночь на субботу обстреляли Павлоград, была обесточена подстанция, а вместе с ней две шахты и водоканал. Также без электричества остались промышленные объекты.

В ночь на воскресенье "Шахеды" подожгли два объекта инфраструктуры.

Также сегодня РФ ударила по Славянской ТЭС в Донецкой области.

В ночь на субботу минобороны РФ заявило, что ночью над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS. О прилетах и попаданиях информации нет. Украина этого не комментировала. Но местные паблики фиксировали звуки работы ПВО.

Военные перспективы

Украина будет стремиться начать новое контрнаступление в 2025 году. Такое мнение выразил советник Байдена Джейк Салливан.

Он заявил, что он все еще ожидает "российского наступления в предстоящий период". Но он сказал, что с новой помощью из Вашингтона у Киева будет возможность "держать линию фронта" и "гарантировать, что Украина выдержит российское нападение" в течение 2024 года.

По словам советника, в следующем году Украина намерена "двигаться вперед, чтобы вернуть территорию, которую русские у нее отобрали". Однако добавил, что это будет возможно только в случае, если Украине в 2025 году будет оказана новая помощь (что будет под вопросом, если к власти придет Трамп).

Газета Financial Times, на чьей конференции высказался Салливан, указывает, что это - "наиболее четкое изложение того, как Белый дом рассматривает развитие конфликта, если президент Джо Байден выиграет выборы в ноябре".

При этом издание делает ремарку, что приход Трампа к власти может означать попытки "быстро положить конец конфликту и искать урегулирование путем переговоров".

Также, напоминает FT, любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования со стороны Конгресса - а он, напомним, с большим трудом одобрил и нынешнюю помощь.

То есть, пока наиболее реалистичная часть плана - это удержание фронта с помощью выделенного американцами пакета. В британском институте оборонных исследований RUSI тоже пишут о таком сценарии, но добавляют, что ситуация "очень тяжелая".

"Путин, вероятно, находится в более выигрышном положении, чем шесть месяцев назад. Так что это работает, и он может идти в наступление. Ситуация для украинцев сейчас, действительно, очень тяжелая. Реальная сложность в том, что вся техника и новые боеприпасы позволят лишь удержать фронт на месте", - считает эксперт RUSI Эд Арнольд.

Впрочем, пока не позволяют. Помощь США была одобрена уже более десяти дней назад и, как заявляли американские власти, к моменту подписания закона Байленом возле границ Украины были уже подготовлены первые грузы, в числе которых ключевое - артиллерийские снаряды. Но пока существенного улучшения ситуации нет, и РФ продолжает продвигаться на разных участках фронта.

Понятно, что для поступления войскам значительных объемов помощи нужно гораздо больше времени. Но нельзя исключать, что даже после прибытия первых партий снарядов Украина все равно будет усиленно их экономить.

Ведь если ВСУ будут тратить "с колес" все поступающие боеприпасы для целей обороны, это поставит под вопрос дальнейший переход к наступлению. Поскольку под контратаку нужно накопить солидный запас по снарядам, производство которых на Западе ограничено.

Таким образом вполне может быть, что динамика наступления РФ не изменится в течение довольно длительного времени. Более того, как предрекают украинские власти, ближе к лету россияне намерены пойти в еще более масштабное наступление.

И от того, насколько выдержит Украина этот предполагаемый удар, будет зависеть дальнейшая стратегия и Киева, и его западных партнеров.

По сути сценария здесь два.

Первый - ВСУ дают отпор и не позволяют российским войскам совершить прорыв и захватить большие территории. В этом случае Украина получает временной лаг, чтобы мобилизовать больше солдат и подготовиться с помощью Запада к следующей кампании, когда уже Киев может пойти в наступление.

Второй - россияне прорывают фронт на одном из участков, резко ухудшая стратегическое положение ВСУ. В таком случае понятно, что стратегия Украины и Запада "выстоять в 2024 году" ломается. И тогда, судя по разговорам в западном блоке, рассматривается два сценария - предложить Путину переговоры и остановку войны по линии фронта, либо введение войск стран НАТО в Украину.

На этих вариантах остановимся отдельно.

Вступит ли НАТО в войну?

Французский президент Макрон на этой неделе впервые за долгое время снова вернулся к вопросу ввода войск в Украину. Как мы уже рассказывали, по словам Макрона, такой сценарий будет рассмотрен в случае краха обороны ВСУ и прорыва российской армии.

После этого он дал еще несколько интервью, где повторил, что тема ввода войск не снимается с повестки дня.

Как и в прошлый раз, реакция остальных членов НАТО на это довольно сдержанная.

Италия, к примеру, призвала Францию прекратить "нагнетать напряженность", заявляя о возможности ввода войск в Украину.

"Я не осуждаю президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и полезности этих заявлений, которые объективно нагнетают напряженность", - заявил изданию Corriere della Sera министр обороны Гуидо Крозетто.

По его мнению, такие заявления могут "спровоцировать дальнейшую спираль конфликта, которая не пойдет на пользу самим украинцам". Крозетто призвал "настаивать на дипломатии".

В свою очередь министр иностранных дел Польши Сикорский ушел от ответа на вопрос, поддерживает ли Варшава идею Макрона.

Сикорский сказал, что правильно "поставить Путина в ситуацию, когда он не уверен, что Запад будет делать вместо того, чтобы заранее знать определенные варианты развития событий".

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Польша возможность отправки своих войск, он также ушел от прямого ответа. "Мы не будем раскрывать наши карты. Я думаю, правильным будет заставить президента Путина думать о том, что мы будем делать", - сказал министр.

Напомним, что ранее заместитель министра обороны Польши Павел Залевский высказался более конкретно. Он заявлял, что Варшава ответила отказом на предложение Франции.

По словам Залевского, он обсуждал с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявление Макрона о том, что "Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла войну".

"Лекорню говорил не о том, чтобы бросать солдат стран НАТО на фронт, а о том, чтобы солдаты стран НАТО могли в тылах поддерживать украинских солдат", - сказал Залевский.

Однако, по его словам, Варшава отказалась даже от этого варианта. Как сказал замминистра, Польша может сделать намного больше, если будет направлять в Украину оружие, боеприпасы, технику, обучать украинских солдат, что и происходит в стране.

"В то же время нет даже речи об отправке польских солдат, и это очевидно", - сказал Залевский.

Уже по этим разночтениям понятно, что на Западе идут непростые дискуссии вокруг идеи Макрона. И пока большинство стран НАТО против такой идеи, в виду угрозы прямого столкновения с Россией и ядерной войны. Однако определенные сценарии вмешательства в войну, судя по публикации в СМИ, в НАТО рассматривают. Но они не совпадают с теми тезисами, которые ранее озвучивал Макрон.

Ответить на этот вопрос попыталась сегодня итальянская газета Repubblica. Она, со ссылкой на источники, сообщила, что НАТО может вмешаться в войну в Украине, если в войну на стороне России будет вовлечена Беларусь - либо если Россия атакует страны Балтии, Польшу или Молдову.

По данным издания, впервые с начала войны НАТО в "очень конфиденциальной форме" и без официальных сообщений "установило как минимум две красные линии", за которыми может быть прямое вмешательство НАТО в войну в Украине.

Первая "красная линия вращается вокруг возможности проникновения России через линию обороны Киева" и касается "прямого или косвенного участия третьей стороны" в конфликте в Украине, пишет издание, имея в виду вовлечение в войну Беларусь.

В статье говорится, что ВСУ "уже не могут полностью контролировать" границу, что "создает условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Белоруссией". Repubblica пишет что, "тогда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор".

"И это обстоятельство может лишь активизировать действия НАТО в пользу Украины", - говорится в статье.

Вторая "красная линия предполагает военную провокацию России против стран Балтии или Польши или целенаправленное нападение на Молдавию".

"На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях", - пишет Repubblica.

Самое примечательное в этой статье то, что условиями такого вмешательства является лишь действия, в которые будут втянуты третьи страны: либо вступление в войну на стороне РФ Беларуси (или же использование ее территории для нового наступления на Киев). Либо атака РФ на страны-члены НАТО или на Молдову.

Какие-либо изменения линии фронта внутри Украины, если война продолжится в нынешнем формате (армия РФ против ВСУ без вовлечения третьих стран), судя из публикации итальянского издания, в качестве повода для вступления в войну Альянсом не рассматриваются.

Что фактически опровергает недавние заявления Макрона о том, что западные войска могут вступить в войну, если россияне прорвут фронт. То есть "красные линии" НАТО чертит по северным и западным границам Украины. А то, что будет происходить в их, с точки зрения Альянса, не будет поводом для вмешательства.

Также обращает на себя внимание беспокойство НАТО относительно возможного нового вторжения со стороны Беларуси и удара на Киев. Как мы уже писали, наступление на столицу является одним из самых опасных для Украины сценариев. Многократно более опасным, чем продвижение РФ на Донбассе или в Харьковской области.

Особенно тяжелой ситуация для Украины будет, если на стороне России в войну вступит и белорусская армия, которая, судя по информации из открытых источников, в течение последних двух лет активно занималась повышением своей боеспособности. Это может резко ухудшить для ВСУ баланс сил на фронте.

Не исключено, что одна из целей подобной публикации в Repubblica, удержать от вступления в войну Беларусь, а Россию - от военного вмешательства в Молдове, где в этом году предстоят выборы президента.

Объявление в розыск Зеленского и переговоры

Теперь о второй варианте действий Киева и Запала в случае ухудшения для Украины ситуации на фронте (если не будет решения о вводе войск) - переговорам с РФ об окончании войны по линии фронта.

На выходных в России объявили в розыск Владимира Зеленского. Неизвестно, правда, по какой статье. Но это уже породило множество версий, что это значит и имеет ли отношение к теме переговоров.

Наиболее популярная трактовка - РФ таким образом дает понять, что не намерена вести переговоры с Зеленским. В связи с этим также вспоминаются и постоянные заявления из Москвы о «нелегитимности» президента Украины после 20 мая, когда у него истекает пятилетний срок полномочий (у Зеленского заявления о «нелегитимности» отвергают).

Все это наложилось на популярную в последнее время теорию о том, что Путин сейчас не хочет останавливать войну, а намерен воевать в расчете на полный разгром ВСУ и/или на победу Трампа на выборах в США.

Украинские власти, которые еще несколько месяцев назад говорили, что Путин хочет переговоров об остановке войны по линии фронта для ее заморозки, теперь также все чаще заявляют, что Путину заморозка не нужна.

Но на самом деле тут нужно отметить три важных момента.

Первый - Путину никто не предлагает остановить войну по линии фронта. Официальной позицией Украины, поддерживаемой ведущими странами Запада, является "формула мира Зеленского" - вывод российских войск на границы 1991 года с выплатой репараций. Кремль такой вариант (по сути - капитуляцию) отвергает и обсуждать не намерен. Поэтому невозможно достоверно говорить о том, какая будет реакция у Путина, если ему вдруг предложат прекращение огня без вывода российских войск с захваченных территорий Украины.

Второй - западные СМИ неоднократно писали, что из Кремля идут сигналы, что Путин как раз готов остановить войну по линии фронта. Также Россия публично (устами Лаврова) поддержала китайский мирный план, который предусматривает прекращение огня без вывода российских войск из Украины. Поэтому далеко не факт, что Кремль отвергнет такой вариант, если на него согласятся Киев и Запад (подробнее о том, какая позиция Кремля может быть мы анализировали здесь).

Третий - в случае, если Путин ответит отказом на предложение остановить войну по линии фронта, либо выставит заведомо неприемлемые для Украины условия, то побудить его, в конечном итоге, к принятию такого варианта будет многократно проще, чем заставить его вывести войска на границы 1991 года. В том числе (и в первую очередь) при помощи Китая. Не факт, например, что Пекин сочтет уважительной причиной отказа России принять китайский мирный план сомнения Кремля в легитимности Зеленского.

Но, в любом случае, сейчас Украина и Запад варианты остановки войны на линии фронта не рассматривают. Они надеются все ж таки убедить Китай прекратить поддержку РФ и принять "формулу мира Зеленского" на конференции в Швейцарии, надеются, что новые поставки оружия помогут укрепить фронт, надеются, что в России рано или поздно обострятся экономико-политические проблемы и начнётся дестабилизация.

Первой точкой, когда возможно изменение позиции, будет конец июня. К тому времени станет понятно - оправдались ли надежды на поддержку Китаем украинской "формулы", удалось ли ВСУ стабилизировать фронт и смогла ли Банковая пройти без политического кризиса и дестабилизации период после 20 мая. Исходя из этого и станет понятно - поменяется ли отношение Киева и западных партнеров к теме остановки войны по линии фронта или нет. И какова в реальности будет позиция России.

Мобилизация

В конце недели произошло два протеста у стен военкоматов.

У ТЦК в городе Виноградов Закарпатской области произошла стрельба. Группа ромов заблокировала выезд из военкомата, чтобы не смогли мобилизовать их односельчан. Протестующие принесли к зданию ТЦК шины и подвезли поврежденные автомобили.

На видео слышны выстрелы (либо это взрывы светошумовых гранат). Приехала полиция.

Позже полиция Закарпатья открыла уголовное дело. По данным правоохранителей, впод военкомат прибыли около десятка жителей села Онок. Они "выражали недовольство из-за мобилизации двух своих товарищей".

"Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП произвели упреждающие выстрелы в воздух", - говорится в сообщении полиции. Заявляется, что люди "нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия".

"Пока конфликт по данному поводу исчерпан. Следователи квалифицировали такие действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Продолжаются процессуальные мероприятия, действиям каждого из участников правоохранители дадут правовую оценку. Виновным в совершении хулиганства грозит заключение на срок до 7 лет", - сообщили в полиции.

Второй случай был в Запорожье. Там люди вышли под здание ТЦК и потребовали сказать, что происходит с мужчиной, которого увели военкомы.

Судя по видео, которое показали паблики, здание оцеплено полицией. Полицейским задают вопросы "где Евгений Юрьевич?" и обвиняют в "похищении людей". Судя по всему, пришла жена мобилизованного мужчины и ее родня.

То есть, с усилением уличной мобилизации, растет количество инцидентов, когда родня или соседи мобилизованных начинают собираться под военкоматами, куда приходится вызывать полицию.