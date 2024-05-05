Израиль проинформировал администрацию президента США Джо Байдена о наличии плана эвакуации населения города Рафах в секторе Газа перед началом наземной операции.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

В то же время американские власти по-прежнему убеждены, что операция приведет к гибели множества мирных жителей, пишет агентство.

Еще 3 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что без надежного плана по защите мирного населения власти не поддержат проведение операции. Присланный израильской стороной план, по данным AP, пока не согласован и требует дополнительного обсуждения.

Между тем армия обороны Израиля закрыла контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", расположенный в одноименном кибуце в Южном округе Израиля на границе с Египтом и сектором Газа. Через него из Израиля в анклав поступала гуманитарная помощь.

"После сирен, прозвучавших в районе Керем-Шалом, было зафиксировано около десяти пусков снарядов, пересекших территорию, прилегающую к контрольно-пропускному пункту "Рафах", в направлении района Керем-Шалом. КПП "Керем Шалом" в настоящее время закрыт для проезда грузовиков с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении телеграм-канала ЦАХАЛ.

В свою очередь исламское сопротивление в Ираке (ИРИ) заявило об атаке по морскому порту в израильском городе Хайфа. Заявление группировки передают иранские агентства Tasnim и Mehr. Израильские СМИ об ударе по порту не сообщали.

Согласно заявлению ИРИ, удар был нанесен с помощью крылатой ракеты "Аркаб". Она была запущена с территории Ирака. Удар был нанесен "в поддержку палестинского народа" и "в ответ на массовые убийства, совершаемые Израилем в секторе Газа", говорится в заявлении.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена прямо требует от Израиля не проводить военную операцию в Рафахе.

Однако на днях премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив проведёт военную операцию в приграничном с Египтом городе Рафахе, несмотря на давление стран Запада, которые выступают против боевых действий, угрожающих большому числу мирных палестинцев.