Германия должна помочь Украине в отправке мужчин-беженцев на фронт.

Об этом заявил министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек в репортаже телеканала ARD, сообщила берлинская газета Tagesspigiel.

Роман Посек представляет партию ХДС, не входящую в правящую коалицию.

"Это также может включать в себя нашу помощь в обеспечении того, чтобы Украина могла опираться на мужчин, которые бежали за границу, но которых можно использовать в войне", - заявил земельный министр.

По его словам, важно "поддерживать оборонную готовность Украины".

Также он прокомментировал отказ Украины выдавать мужчинам-беженцам загранпаспорта. Посек отметил, что в Германии "мало шансов" на получение документов, которые бы их заменили.

"Я скептичен, потому что не вижу, чтобы были для этого основания. Украина не является неправовым государством", - заявил он.

По информации вещателя ARD, вопрос о том, что делать с просроченными паспортами военнообязанных украинцев, будет обсуждаться во вторник на уровне земель и федерального МВД. Заявляется, что в Германии "стремятся к единому федеральному решению" по этому поводу.

Напомним, что ранее власти ФРГ заявляли, что не будут отказывать украинцам в убежище, если их документы окажутся просрочены.

Также мы разбирались в отдельном материале, начнут ли высылать украинских мужчин из Европы в Украину.